Την ανάγκη για ενιαία στάση απέναντι σε όλα τα σημαντικά ζητήματα που έχουν προκύψει με αφορμή τις πολιτικές επιλογές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τα οποία καθορίζουν πλέον την νέα εποχή στις διατλαντικές σχέσεις, όπως επί παραδείγματι είναι το ζήτημα της Γροιλανδίας, των δασμών αλλά και το Συμβούλιο της Ειρήνης, τόνισαν σχεδόν όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες και αξιωματούχοι προσερχόμενοι στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Παρά το γεγονός ότι η Σύνοδος έρχεται ως απάντηση στις απειλές που διατύπωσε ο Τραμπ για δασμούς εάν δεν του δοθεί η Γροιλανδία, τις οποίες έσπευσε να πάρει πίσω κατά την συνήθη τακτική της διπλωματίας του TACO (Trump Always Chickens Out – «Ο Τραμπ πάντα κάνει πίσω»), οι τοποθετήσεις των ηγετών εμφανίστηκαν σχετικά ψύχραιμες και επικεντρώθηκαν κατά κύριο λόγο στα πιθανά σημεία συνεργασίας με στόχο προφανώς την αποκλιμάκωση της έντασης.

Τι είπαν οι ηγέτες προσερχόμενοι στην Σύνοδο

Τον τόνο για το πως θα κυλήσει η συζήτηση, αλλά και για τα θέματα στα οποία θα επικεντρωθεί, έδωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, η οποία υποστήριξε πως: «Οι διαφωνίες μεταξύ συμμάχων, όπως η Ευρώπη και η Αμερική, ωφελούν απλώς τους αντιπάλους μας, οι οποίοι παρακολουθούν και απολαμβάνουν όσα βλέπουν».

Στη συνέχεια η Κάλας υποστήριξε όσον αφορά στο θέμα της συμμετοχή ή μη στο Συμβούλιο Ειρήνης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, οι ηγέτες της ΕΕ θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε περίπτωση που αυτό περιορίσει την αποστολή του στη Γάζα.

Όπως ανέφερε: «Θέλουμε να εργαστούμε για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή και θέλουμε αυτό το ειρηνευτικό συμβούλιο να περιοριστεί στο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΟΗΕ, όπως προβλεπόταν. Επομένως, εάν το περιορίσουμε στη Γάζα, όπως έπρεπε να γίνει, μπορούμε να συνεργαστούμε μ’ αυτό.

Σεβασμό ζήτησε ο Μακρόν

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος σημειώνεται πως τώρα τελευταία δέχεται συχνά πυκνά χλευασμό από τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε πως τόσο η Γαλλία και η Ευρώπη θέλουν «σεβασμό» και πως είναι ικανοποιημένος από το γεγονός πως η κατάσταση όσον αφορά στις σχέσεις με τις ΗΠΑ, επέστρεψε σε ένα «πολύ πιο αποδεκτό πλαίσιο», μετά την αποκλιμάκωση των απειλών εισβολής και της επιβολής δασμών. Σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο, η άτυπη σύνοδος κορυφής αποσκοπεί στο να καταδείξει ότι «όταν η Ευρώπη είναι ενωμένη, ισχυρή και αντιδρά γρήγορα, οι εξελίξεις κινούνται με τάξη και ψυχραιμία». Σύμφωνα με τον ίδιο «η Ευρώπη παραμένει σε επαγρύπνηση».

Αναφερόμενος στο ΝΑΤΟ και τη Γροιλανδία, ο Μακρόν υποστήριξε ότι θα συζητηθούν οι στρατιωτικές ασκήσεις που προγραμματίζει η Συμμαχία, σημειώνοντας ότι «η Γαλλία είναι διαθέσιμη να συμμετάσχει». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι διαβεβαίωσε τη Δανή πρωθυπουργό για τη στήριξη της Γαλλίας στις επικείμενες συζητήσεις, επαναλαμβάνοντας ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει τα μέσα που διαθέτει, εφόσον επανεμφανιστούν απειλές.

Γάλλος πρόεδρος σημείωσε ότι τα ζητήματα ασφάλειας της Αρκτικής θα συζητηθούν στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, ενώ τα θέματα που άπτονται της κυριαρχίας της Γροιλανδίας εμπίπτουν στις διμερείς σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Δανίας και αποτελούν αρμοδιότητα της Κοπεγχάγης. «Πρέπει να προσεγγιστούν με ψυχραιμία», είπε χαρακτηριστικά.

Τι είπε η Φρεντέρικσεν που βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα Τραμπ

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι δηλώσεις της πρωθυπουργού της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν. Σύμφωνα με την πρωθυπουργό, η Δανία έχει ζητήσει από το ΝΑΤΟ να ισχυροποιήσει την παρουσία του στην περιοχή της Αρκτικής.

«Χρειαζόμαστε μόνιμη παρουσία του ΝΑΤΟ στην περιοχή της Αρκτικής, συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας», είπε η Φρεντέρικσεν την επομένη της συνάντησης του γενικού γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε με τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως συμφωνήθηκε το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας για το νησί – το οποίο αποτελεί μέρος του βασιλείου της Δανίας.

«Είναι σαφές ότι είμαστε κυρίαρχο κράτος και δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε για αυτό. Αλλά, φυσικά, μπορούμε να συζητήσουμε με τις ΗΠΑ για το πώς μπορούμε να ισχυροποιήσουμε τη συνεργασία μας για την ασφάλεια στην περιοχή της Αρκτικής», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς καλωσόρισε την αλλαγή στάσης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, αφού είχε προηγουμένως εκφράσει τον φόβο ότι η διένεξη θα μπορούσε να προκαλέσει ρήξη στο ΝΑΤΟ.

«Είμαι πολύ ευγνώμων που ο πρόεδρος Τραμπ πήρε αποστάσεις από τα αρχικά σχέδιά του για κατάληψη της Γροιλανδίας. Είμαι επίσης ευγνώμων που απέφυγε να επιβάλει επιπρόσθετους δασμούς από την 1η Φεβρουαρίου» είπε ο Μερτς στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στην έκτακτη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση στέλνει ο Τραμπ

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανήρτησε πριν από λίγο ένα σύντομο μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατά την επιστροφή του από το Νταβός στην Ουάσινγκτον, στο οποίο αναφέρει ότι «το πλαίσιο για τη Γροιλανδία βρίσκεται υπό επεξεργασία και θα είναι εκπληκτικό για τις ΗΠΑ».

Συγκεκριμένα η ανάρτηση αναφέρει: «Κατευθύνομαι πίσω στην Ουάσινγκτον. Ήταν μια απίστευτη εμπειρία στο Νταβός. Το πλαίσιο για τη Γροιλανδία διαμορφώνεται και θα είναι εκπληκτικό για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και το Συμβούλιο της Ειρήνης είναι κάτι που ο κόσμος δεν έχει ξαναδεί ποτέ — κάτι πολύ ξεχωριστό. Συμβαίνουν τόσα πολλά καλά πράγματα! ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».