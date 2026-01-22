Και με τη «βούλα» είναι από σήμερα παίκτης του Παναθηναϊκού ο Σαντίνο Αντίνο. Ο 20χρονος Αργεντινός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 4,5 χρόνια, δηλαδή έως το καλοκαίρι του 2030. Ο Αντίνο θα αγωνίζεται με το νούμερο 10 στη φανέλα.

Η μεταγραφή κόστισε 8 εκατ. ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του παίκτη, με την Γοδόι Κρουζ να διατηρεί το υπόλοιπο 25%, ενώ πάνω από 1 εκατ. ευρώ ήταν και οι προμήθειες των μάνατζερ.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο από τη Γοδόι Κρουζ της Αργεντινής! Ο 20χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4,5 ετών και αποτελεί την πέμπτη χειμερινή μετεγγραφική προσθήκη στο ρόστερ.

Ο Σαντίνο Αντίνο γεννήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2005 στη Βίλα Νουέβα της Αργεντινής. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική διαδρομή του σε ηλικία οκτώ ετών στην ακαδημία της Γοδόι Κρουζ. Στα 18 του έκανε επαγγελματικό ντεμπούτο στη Γοδόι Κρουζ και χρίστηκε διεθνής με την Κ20 της Αργεντινής, με την οποία έφτασε έως τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ20 του 2025.

Στον Παναθηναϊκό θα πάρει τη φανέλα με τον αριθμό 10!».