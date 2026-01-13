Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να βάλει την πράσινη φανέλα στον Σαντίνο Αντίνο καθώς ήρθε σε οριστική συμφωνία με την Γοδόι Κρουζ. Μάλιστα στην Αργεντινή αναφέρουν πως οι δύο ομάδες βρίσκονται σε ανταλλαγή εγγράφων.

Ο Αργεντινός δημοσιογράφος και ειδικός σε μεταγραφές, Τζερμάν Γκαρσία Γκρόβα, αναφέρει πως ο Σαντίνο Αντίνο θα υπογράψει συμβόλαιο 4 ετών. Τονίζει πως ο Παναθηναϊκός θα δώσει 10 εκατ. ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του παίκτη. Οι ετήσιες απολαβές του 20χρονου Αργεντινού εξτρέμ ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ.

🚨Santino Andino refuerza #Panathinaikos 👉🏾#GodoyCruz vende el 75% en €10M 📍Se cruzan contratos en lo términos anticipados ayer. ✍🏾 por cuatro años. pic.twitter.com/6CbiWxOi96 — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) January 13, 2026

Την είδηση επιβεβαιώνει και ο Αργεντίνος δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο. Η ίδια πηγή αναφέρει πως οι δικηγόροι των δύο ομάδων εργάζονται ήδη για τη σύνταξη των σχετικών εγγράφων. Όπως γίνεται σαφές, ο Αντίνο θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2029.

