ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι αγροτικές κινητοποιήσεις έχουν φύγει από την πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συνεχίζουν να αποτελούν μεγάλα προβλήματα για την χώρα – και για την κυβέρνηση φυσικά. Οι αγρότες δεν ικανοποιήθηκαν από τα μέτρα της κυβέρνησης και οι πιο σκληροί από αυτούς συνεχίζουν τους αποκλεισμούς δρόμων. Από χθες ήδη η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης ήταν κομμένη στη Λάρισα και οι οδηγοί υποχρεώνονται σε μεγάλη παράκαμψη, τα τρακτέρ παραμένουν στο πλάι των δρόμων στα άλλα μπλόκα και αναμένονται αποφάσεις. Και πώς να επιλυθούν τα προβλήματα; Μπορεί η κυβέρνηση να έκανε σημαντικές παραχωρήσεις στους διαμαρτυρόμενους αγρότες, αλλά πολύ σοβαρά ζητήματα όχι μόνο παραμένουν ανοιχτά, αλλά αποκαλύπτεται ότι συνεχίζεται η προσπάθεια να χωθούν κάτω από το χαλί. Για παράδειγμα, σε ένα θέμα που καίει τους κτηνοτρόφους στην επιδημία της ευλογιάς των προβάτων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνελήφθη και πάλι να λέει ανερυθρίαστα ψέματα. Αν και έχει δημοσιοποιηθεί πλήθος εγγράφων που αποδεικνύουν πέρα από κάθε αμφιβολία ότι η Ελλάδα αρνήθηκε κατηγορηματικά σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για εμβολιασμό και απέρριψε την προσφορά τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης, ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και δωρεάν εμβολίων από τον Μάιο του 2025, ο Παύλος Μαρινάκης, προχθές ακόμη, δεν δίστασε να χαρακτηρίσει «παραμύθια της Χαλιμάς» όλα αυτά και να πει ότι θα ήταν «παρανοϊκό» να είχε δοθεί οδηγία στη χώρα από την Επιτροπή και να μην την ακολουθούσαμε. Και φυσικά η «ιδιωτική ομάδα ενημέρωσης» της κυβέρνησης αμέσως έκανε σημαία τις δηλώσεις του και κατηγόρησε όλους τους άλλους για fake news. Όμως, οι δημοσιογράφοι που έκαναν πολλές αποκαλύψεις για το θέμα μέσω της ιστοσελίδας Solomon Journalism, επέμειναν και πήραν απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δημοσιοποίησαν στοιχεία που επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς τους. Εγώ, φυσικά, εντελώς ανεπαρκείς γνώσεις έχω για να αποφανθώ αν έπρεπε να γίνει εμβολιασμός των προβάτων για τη νόσο κι αν μπορούσε να αποφευχθεί η τεράστια οικονομική καταστροφή των κτηνοτρόφων. Αλλά όταν βλέπω ότι όντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι αρμόδιες τεχνικές και επιστημονικές της υπηρεσίες επιμένουν ότι έπρεπε, κλίνω να συνταχθώ με αυτές και όχι με τον Π. Μαρινάκη. Άρα, για να κρατήσουμε μια τουλάχιστον λέξη απ' όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ώστε να μην πει κάποιος ότι τα απορρίπτουμε όλα, θα πω ότι φαίνεται πως η πολιτική μας στο θέμα ήταν «παρανοϊκή». Και οι απαντήσεις της κυβέρνησης τουλάχιστον ανεπαρκείς. Την ίδια στιγμή, στο μέτωπο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβερνητική πλειοψηφία θέλει να περατώσει τις εργασίες της εξεταστικής επιτροπής άρον άρον, αρνούμενη να καλέσει μάρτυρες που προτείνει η αντιπολίτευση, ενώ στην ΑΑΔΕ αποδεικνύεται ότι μεταφέρθηκε ολόκληρος ο αμαρτωλός οργανισμός όπως ακριβώς λειτουργούσε μέχρι σήμερα. Με το ίδιο ακριβώς προσωπικό, στις ίδιες ακριβώς θέσεις, με τους υπαλλήλους που εμπλέκονται, σύμφωνα με το υλικό των νόμιμων παρακολουθήσεων, σε παρανομίες και παρατυπίες να συνεχίζουν να εκτελούν τα ίδια καθήκοντα, χωρίς να έχει προηγηθεί μέχρι στιγμής κανένας απολύτως πειθαρχικός έλεγχος ή υπηρεσιακή κρίση. Προχθές έγιναν οι αναθέσεις καθηκόντων και η ΑΑΔΕ κουνάει τους ώμους λέγοντας «εμείς τους βάζουμε όπου τους βρήκαμε». Το να αλλάζεις έναν οργανισμό βάζοντας τα στελέχη του εκεί που τα βρήκες είναι ομολογουμένως πρωτότυπος τρόπος «αλλαγής». Με τους αγρότες στους δρόμους ακόμη, με τους κτηνοτρόφους κατεστραμμένους, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να παραπλανά, με την εξεταστική επιτροπή να «ολοκληρώνει» τις εργασίες της μέσα στην χλεύη των πολιτών και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να συνεχίζει το έργο του με τους ίδιους ακριβώς ανθρώπους στις ίδιες ακριβώς θέσεις, μάλλον δεν είναι σε καλό δρόμο αυτή η ιστορία. Αλλά δεν βαριέσαι, το σημαντικό είναι να φύγουν τα κακά και τα δυσάρεστα για την κυβέρνηση από τα «πρωτοσέλιδα» και για την ουσία θα δούμε, έχουμε καιρό.

***

To μήνυμα Χατζηδάκη

Σαφές μήνυμα εστάλη από τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη προς τους υπουργούς να μην ετοιμάζονται για συνεχόμενο προεκλογικό αγώνα μέσα στο 2026, καθώς τους περιμένει πολλή δουλειά.

Παρουσίασε μάλιστα, μαζί με τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο και τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογιώργη τις 30 δράσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν το έτος που τρέχει αλλά και μία σειρά νομοσχεδίων που θα καταθετούν προς ψήφιση. Βασικός στόχος η υλοποίηση και των τελευταίων ορόσημων για την εκταμίευση των δυο τελευταίων πληρωμών από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Με τόσο φόρτο, πως θα τρέξουν οι υπουργοί για προεκλογικές καμπάνιες; Το ερώτημα απαντήθηκε από παριστάμενο στην εκδήλωση: «Γι’ αυτό ο Χατζηδάκης έβαλε φρένο, λέγοντας ότι προεκλογικό θα είναι το 2027 και όχι το 2026. Στην αντίθετη περίπτωση, τα μολύβια θα ήταν ήδη κάτω».

***

Οχυρώσεις

«Δεν είστε ακτιβιστής αυτή τη στιγμή, ούτε παραδίδετε μαθήματα πολιτειολογίας ή διεθνών σχέσεων, προασπίζεστε τα συμφέροντα της χώρας σε μία φάση μεταίχμιου». Κουίζ: Ποιος και σε ποιον είπε αυτή τη φράση;

Δεν θα σας κρατήσω σε αγωνία. Είναι τα λόγια του Κωνσταντίνου Τασούλα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, χθες, κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης του πρωθυπουργού στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η φράση αποτυπώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το δίλημμα που ταλαιπωρεί τις τελευταίες εβδομάδες την κυβέρνηση και για το οποίο σας ενημερώνω σχεδόν καθημερινά.

Με λίγα λόγια, ο Τασούλας επιχείρησε να στήσει οχυρώσεις για τον Μητσοτάκη- δεν ξέρω βέβαια αν ο τελευταίος το έχει ανάγκη- έναντι των επιθέσεων που δέχεται για τη στάση του σχετικά με τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα και τώρα στην Γροιλανδία.

Ο αστυφύλαξ και ο χωροφύλαξ

Το πρόβλημα βεβαίως είναι ευρύτερο και έχει να κάνει με την πολύ λεπτή και επικίνδυνη ισορροπία που καλείται να τηρήσει η χώρα: Από τη μία πλευρά να διατηρήσει τις «άριστες» όπως λέει η κυβέρνηση σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την άλλη να μην απεμπολήσει το ιερό δισκοπότηρο της εξωτερικής πολιτικής της: την τήρηση του διεθνούς δικαίου.

Τα είπε, πάλι, όλα ο Τασούλας: «δεν θέλουμε να διαταράξουμε τις σχέσεις μας με την Αμερική, αλλά και προφανώς, όπως λέει και το άρθρο 2 του Συντάγματός μας, η Ελλάδα ακολουθεί τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και επιδιώκει την εμπέδωση της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της φιλίας μεταξύ των λαών». Φυσικά, είχε προηγηθεί ο Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει στρατηγικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ταυτόχρονα είναι (…) μία χώρα η οποία έχει αγωνιστεί να υπερασπιστεί την πολυμέρεια, το Διεθνές Δίκαιο ως το μόνο σημείο αναφοράς για την επίλυση των διεθνών διαφορών, και δεν πρόκειται να αποστούμε από αυτή τη θέση».

Τώρα με ποιον ακριβώς τρόπο θα γίνουν όλα αυτά μαζί, μη με ρωτάτε, δεν το ξέρω. Θυμάμαι, πάντως, τον πρωθυπουργό να λέει ότι δεν μπορεί να είμαστε και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ… Αυτό που ξέρω είναι ότι η Ελλάδα προσανατολίζεται τελικά να μην συμμετέχει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, διότι η εντολή του φαίνεται να ξεφεύγει από τα στενά όρια της Γάζας και να στοχεύει στη δημιουργία ενός μη νομιμοποιημένου οργάνου που θα λειτουργεί σχεδόν παράλληλα με τον ΟΗΕ.

Ο «μαρτυριάρης» Πρόεδρος

Νομίζω όμως ότι η χθεσινή συνάντηση στο Προεδρικό ήταν η πλέον ενδιαφέρουσα των δύο ανδρών. Κι αυτό διότι ο Τασούλας πραγματοποίησε ακόμα μια- έμμεση αλλά σαφέστατη- πολιτική παρέμβαση. Να σας θυμίσω ότι την πρώτη την είχε κάνει στο «Βήμα», προκαλώντας μάλιστα τις έντονες αντιδράσεις του κομματικού συστήματος.

Τι είπε, όμως, αυτή τη φορά: «η χώρα μας είναι εξειδικευμένη στην αντιμετώπιση θαλασσοταραχών και έχει σημασία και ποιος κρατάει και το πηδάλιο σε αυτή τη φάση». Λέει, δηλαδή, ότι ο Μητσοτάκης είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να κρατάει το πηδάλιο. Επίσης, ο Πρόεδρος σαν να μαρτύρησε το δίλλημα της κυβέρνησης ενόψει των εκλογών: Στους πλέον ταραγμένους καιρούς μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Νέα Δημοκρατία είναι η μοναδική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα.

***

Γιαβάς – γιαβάς

Σε καλό κλίμα και προφανώς χωρίς την παραμικρή ένταση πραγματοποιήθηκε όπως μαθαίνω η συνεδρίαση του πολιτικού διαλόγου Ελλάδας- Τουρκίας υπό την υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, τον Τούρκο ομόλογό της πρέσβη Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι και φυσικά τα επιτελεία τους. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις και οι περιφερειακές εξελίξεις, όπως συμβαίνει συνήθως, με τις δύο πλευρές να πιάνουν το νήμα από εκεί που το άφησαν στην τελευταία συνεδρίαση, τον Ιούνιο του 2025 στην Άγκυρα.

Προφανώς, η συνεργασία σε θέματα χαμηλής πολιτικής, όπως πχ το μεταναστευτικό απασχόλησαν τις δύο πλευρές, καθώς πρέπει σιγά- σιγά να προετοιμαστεί και μια… ατζέντα για το επερχόμενο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, το οποίο προγραμματίζεται για λίγο πριν από τα μέσα του Φεβρουαρίου. Πληροφορήθηκα μάλιστα, ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης χαιρέτισε τη συνεδρίαση ενώ ακολούθησε και γεύμα εργασίας.

Ακολουθεί σήμερα η συνεδρίαση για τη «θετική ατζέντα», με επικεφαλής τον αρμόδιο υφυπουργό Χάρη Θεοχάρη και πάλι τον πρέσβη Μποζάι. Ο οποίος αν μη τι άλλο θα γνωρίσει κάθε γωνία του όμορφου νεοκλασικού της Βασιλίσσης Σοφίας.

***

Το ανθρώπινο μεγαλείο

Και μια που αναφέρθηκα στον Θεοχάρη, οφείλω να διορθώσω μια μεγάλη παράλειψη. Κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής αποστολής την περασμένη εβδομάδα στη Βεγγάζη- κι αυτή με επικεφαλής τον υφυπουργό Εξωτερικών και παρουσία περίπου 35 εκπροσώπων ελληνικών επιχειρήσεων- καταγράφηκε μια στιγμή πραγματικού ανθρώπινου μεγαλείου.

Ο Κανάκης Μανδαλιός, τα δύο παιδιά του οποίου σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της ντροπιαστικής ανθρωπιστικής αποστολής του ελληνικού κράτους στη Ντέρια της Λιβύης, πρωτοστάτησε στη δημιουργία του νέου ελληνικού Προξενείου στη Βεγγάζη. «Είναι μια όμορφη μέρα για τα παιδιά μου», είπε ο Μανδαλιός ενώπιον της αποστολής, ραγίζοντας τις καρδιές των παρισταμένων. Να σημειώσω ότι ο ίδιος παλεύει κυριολεκτικά εδώ και χρόνια για τη διατήρηση του ελληνικού στοιχείου στην ανατολική Λιβύη.

***

What ever it takes

Το πρόσφατο μπλάκ άουτ στο FIR της Αθήνας, σίγουρα ήταν μία πολύ κακή στιγμή για την κυβέρνηση, καθώς μετά τις επανειλημμένες οχλήσεις των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, το κακό δεν άργησε να συμβεί. Το πόρισμα έδειξε παλαιότητα στα μηχανήματα, ο διοικητής της ΥΠΑ απομακρύνθηκε-παραιτήθηκε, και τώρα η κυβέρνηση υιοθετεί το δόγμα Ντράγκι: «θα γίνει what ever it takes», είπε ο Κ. Χατζηδάκης, η κυβέρνηση έχει προτεραιοποιήσει το θέμα» σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος κατά τα λοιπά παρέπεμψε στο αρμόδιο Υπουργείο για τα περαιτέρω.

***

Ο Πρόεδρος, τα λυκόπουλα…

Μετά τον πρωθυπουργό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκε με αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων με επικεφαλής τον Πρόεδρο Χριστόφορο Μητρομάρα. Η συνάντηση έγινε στην Αίθουσα των Πολιτικών Αρχηγών του Προεδρικού Μεγάρου, με τον Πρόεδρο να εξηγεί στον Κ. Τασούλα πως κατατάσσονται στους προσκόπους τα παιδιά, ανάλογα με την ηλικία τους. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κάτι ήξερε για όλα αυτά, αφού και ο ίδιος υπήρξε, όπως είπε, «λυκόπουλο στο Ηράκλειο».

Και όχι μόνο, αφού όπως αποκάλυψε, «Καμάρωνα για τη στολή μου και τη φρόντιζα». Τα μέλη του ΔΣ του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων κάλεσαν τον Πρόεδρο να ακολουθήσει την παράδοση του Κωνσταντίνου Καραμανλή, του Κωστή Στεφανόπουλου και του Προκόπη Παυλόπουλου και να απονείμει τον τίτλο των Προσκόπων του Έθνους, την κορυφαία διάκριση στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων που απονέμεται σε ανιχνευτές (15-17 ετών) σε περίπου 130 ανιχνευτές στη σχετική τελετή ονομασίας Προσκόπων του Έθνους.

…και η παγκόσμια συναδέλφωση

Οι πρόσκοποι έφεραν δύο δώρα στον Πρόεδρο, μία γραβάτα με σήμα έναν μαίανδρο της συλλογής Thalassa, που έχει τιμήσει και ο Βασιλιάς Κάρολος, και ένα ασημένιο πιάτο από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης με έναν ανάγλυφο Κόμπο του Ηρακλέους στη μέση, που οι Πρόσκοποι ονομάζουν «σταυρόκομπο» και συμβολίζει την παγκόσμια συναδέλφωση και την κοινωνική αλληλεγγύη. «Πολύ επίκαιρος συμβολισμός», σχολίασε ο Πρόεδρος, μάλλον έχοντας στο μυαλό του το Νταβός.