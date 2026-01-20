Σε εξέλιξη βρίσκεται η Συνέντευξη Τύπου του αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου, όπου παρουσιάζουν τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου για το 2025 και το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής 2026.

Δείτε ζωντανά τη συνέντευξη Τύπου

Σημεία της ομιλίας Χατζηδάκη

Συνεχής επικαιροποίηση των δράσεων και προγραμματισμός σε γνώση όλου του υπουργικού συμβουλίου

Η μεταρρυθμιστική προσπάθεια της κυβέρνησης συνεχίζεται αδιάπτωτη

Από το περασμένο καλοκαίρι επικεντρωθήκαμε σε 25 δράσεις για να είναι ακόμη πιο ορατό το έργο της κυβέρνησης στους πολίτες. Επιμένουμε στη «γραμμή» της δημοσιότητας

Γνωρίζουμε ότι οι πολίτες μας παρακολουθούν και μας ελέγχουν

Θέλουμε να μπορούμε να πούμε στο τέλος της τετραετίας: Το είπαμε και το κάναμε

Σημεία της ομιλίας Σκέρτσου

Το 2025 υλοποιήσαμε αρκετές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις

Από 5.637 ορόσημα το 2025 υλοποιήσαμε 3.791

Τα ορόσημα αποτελούν ένα πλαίσιο ευρύτερου σχεδίου

Το 83% των συστάσεων Πισσαρίδη είτε υλοποιήθηκε είτε είναι σε τροχιά υλοποίησης

Μπορούμε και πρέπει να θέσουμε μακροπρόθεσμους στόχους

Διπλασιάσαμε τη δημόσιο δαπάνη στην Υγεία από 4,1 δισ. ευρώ στο 8,1 δισ. ευρώ

Από 3,5 δισ. ευρώ το 2019 σε 7 δισ. ευρώ στη θωράκιση των συνόρων και της πατρίδας μας

Έχουν αυξηθεί τα έσοδα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Η Ελλάδα είναι μια εξαγωγική ενεργειακή οικονομία

Μειώσαμε την ανεργία σε απόσταση μόλις 1,9% από τον μέσο όρο της ευρωζώης

Η Ελλάδα είναι μια χώρα πιο ισότιμη για τις γυναίκες

Σημαντική η μείωση του δημοσίου χρέους

Έχουμε απορροφήσει σε 3,5 χρόνια 24 δισ. ευρώ

Τρεις εμβληματικές συμφωνίες για την ενέργεια

Μέχρι το 2027 θα έχει ψηφιοποιηθεί πλήρως το Δημόσιο

Οι πρώτοι ελληνικοί μικροδορυφόροι βρίσκονται ήδη στο Διάστημα

Πηγή ΟΤ