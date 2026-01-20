Στα μπλόκα σήμερα θα ακολουθήσουν τοπικές συνελεύσεις, ώστε να ενημερωθούν οι υπόλοιποι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής από αυτούς που βρέθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς και να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Όπως δήλωσαν στο «Βήμα», όσοι βρέθηκαν στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και τα κυβερνητικά στελέχη, «δεν ακούσαμε τίποτα ουσιαστικό». Μάλιστα, δεν υπογράμμισαν ότι σε πολλά από τα ζητήματα που έθεσαν, δεν πήραν απαντήσεις.

Τα θέματα που τέθηκαν επί τάπητος ήταν οι καθυστερημένες επιδοτήσεις, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, η αύξηση των αγροτικών συντάξεων, η υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Mercosur, η ευλογιά των αιγοπροβάτων, καθώς και όλα όσα βρίσκονταν στα αιτήματα που είχαν καταθέσει ήδη από τα μέσα του Δεκεμβρίου. Κατά τη διάρκεια του ραντεβού μεταξύ αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων με την κυβέρνηση, δεν έλειψαν οι εντάσεις, καθώς και οι αιχμές.

Παράλληλα, εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής περίμεναν έξω από το Μέγαρο Μαξίμου με αγωνία. Σύμφωνα με τα όσα περιέγραψαν στο «Βήμα», μέσα από αυτό το τετ α τετ περίμεναν να κερδίσουν κάτι παραπάνω, προκειμένου να μπορούν να παραμείνουν στην ύπαιθρο και να συνεχίσουν τη φυτική και ζωική παραγωγή. «Το κόστος παραγωγής είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που εμποδίζει τους παραγωγούς να μείνουν στη γεωργία, στην κτηνοτροφία, στη μελισσοκομεία, ή στην αλιεία», σχολίασαν ενδεικτικά.

Πώς είδαν οι δύο πλευρές τη συνάντηση;

Η κυβέρνηση

Από τη μία πλευρά, ο Κώστας Τσιάρας, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βγαίνοντας από το ραντεβού έκανε δηλώσεις στις κάμερες αναφερόμενος μεταξύ άλλων, ότι: «Συμφωνήσαμε να δούμε και κάποια επιπλέον ζητήματα που αφορούν στο κόστος παραγωγής γενικότερα. Κάποια θέματα τα οποία ετέθησαν σχετικά με την τιμή του αγροτικούς ηλεκτρικού ρεύματος, τον τρόπο με τον οποίον θα αφαιρείται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στην αντλία, όπως έχει ακριβώς εξαγγελθεί μέχρι σήμερα».

«Η συζήτηση που έγινε νωρίτερα ήταν πραγματικά παραγωγική και αναλυτική. Αφορούσε πάρα πολλά θέματα και ζητήματα του πρωτογενούς τομέα και νομίζω οι εξηγήσεις και η ανάλυση που έκανε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δώσαν τη δυνατότητα στο σύνολο των εκπροσώπων των μπλόκων που βρεθήκαν σ’ αυτή τη συνεδρίαση να κατανοήσουν πως η κυβέρνηση στέκεται δίπλα τους, στέκεται στο πλευρό τους και εξαντλεί κάθε δυνατότητα και περιθώριο προκειμένου να το στηρίξει ειδικά αυτή τη δύσκολη περίοδο», πρόσθεσε ακόμα.

Οι εκπρόσωποι των μπλόκων

Οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής θεωρούν ότι ο διάλογος μπορεί να ήταν γόνιμος, κατά μία έννοια, αφού αναφερθήκαν τα ζητήματα που απασχολούν τον κάθε κλάδο χωριστά. Όμως, ήταν ατελέσφορος. Δεν έφερε κάποια ουσιαστική αλλαγή για τη βιωσιμότητά τους. «Ήταν μία πολύωρη συνάντηση με πολλές συζητήσεις, με πολλά “θα”, με πολλά “θα δούμε”, με ένα πολύ μικρό αποτέλεσμα», λέει ενδεικτικά ο Κώστας Σέφης , πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων – Μαλγάτων. Για αυτό και βγαίνοντας από το Μέγαρο Μαξίμου ανακοίνωσαν ότι θα επιστρέψουν από στα μπλόκα τους, ώστε να αποφασίσουν συλλογικά τα επόμενα βήματά τους και το πώς θα κινηθούν.

Τι θα γίνει από εδώ και πέρα με τα μπλόκα;

Η συνάντηση αποδείχθηκε άκαρπη, όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής. Ειδικότερα, όπως δήλωσαν στο «Βήμα», «εξαρχής δεν περιμέναμε να πάρουμε κάτι παραπάνω. Το μόνο που ακούσαμε ήταν υποσχέσεις και μερικές εξειδικεύσεις». Χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Περράκης, πρόεδρος Συλλόγου Αλιέων Βόλου και Μαγνησίας, ανέφερε, «ακούσαμε κάποιες υποσχέσεις, οι οποίες περιμένουμε να υλοποιηθούν».

Έτσι, σήμερα με την επιστροφή τους στα μπλόκα αναμένονται να παρθούν σημαντικές αποφάσεις για τις επόμενες δράσεις τους. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε στο «Βήμα» ο Θωμάς Μόσχος, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς, «εν ολίγοις, ή τα μαζεύουμε, ή κατεβαίνουμε στην Αθήνα».

Θα πέσει και το τελευταίο χαρτί;

Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπρόσωποι των κινητοποιήσεων δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να προχωρήσουν στη χρήση του «τελευταίου τους χαρτιού», το οποίο, σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους, θα είναι η διοργάνωση ενός μεγάλου, μαζικού και πανελλαδικού συλλαλητηρίου στο κέντρο της Αθήνας.

Στη συγκεκριμένη κινητοποίηση αναμένεται να συμμετάσχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι κλάδοι της πρωτογενούς παραγωγής, δηλαδή αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι, με στόχο να αναδείξουν με τον πιο εμφατικό τρόπο τη σοβαρότητα και την κρισιμότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, αλλά και να ασκήσουν ισχυρή πίεση προς την πολιτεία για την άμεση υιοθέτηση ουσιαστικών και αποτελεσματικών λύσεων.

Την ίδια στιγμή, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να απευθυνθεί κάλεσμα και προς ευρύτερα κοινωνικά στρώματα, σωματεία και συλλογικούς φορείς, προκειμένου η κινητοποίηση να λάβει χαρακτήρα γενικότερης κοινωνικής διαμαρτυρίας.

Μέσα από αυτή τη διεύρυνση της συμμετοχής, επιδιώκεται να αναδειχθεί ότι τα ζητήματα της υπαίθρου και της πρωτογενούς παραγωγής δεν αφορούν αποκλειστικά τους ανθρώπους του κλάδου, αλλά συνδέονται άμεσα με την επισιτιστική ασφάλεια,

την περιφερειακή ανάπτυξη και τη συνολική κοινωνική και οικονομική σταθερότητα της χώρας.