Υπό νέες προϋποθέσεις έγιναν σήμερα, Τρίτη 20 Ιανουαρίου, οι συνελεύσεις στα μπλόκα και μέσα σε ένα βαρύ κλίμα. Αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι επιχείρησαν να θέσουν επί τάπητος τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι κλάδοι τους στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Ωστόσο, όπως λένε οι ίδιοι χαρακτηριστικά στο «Βήμα», «δεν πήραμε τίποτα άλλο πέρα από υποσχέσεις». Για αυτό και εξερχόμενοι από το τετ α τετ με την κυβέρνηση προανήγγειλαν τη συνέχεια των κινητοποιήσεων.

Τι αποφάσισαν;

Τα μπλόκα μένουν στους δρόμους, αλλά χωρίς να παρεμποδίζουν την κυκλοφορία. Οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής βρίσκονται στην 52η μέρα κινητοποιήσεων με την υπομονή τους να εξαντλείται και την κούραση να έχει αρχίσει να αυξάνεται όσο περνάνε οι μέρες, αποφάσισαν να προσπαθήσουν για λίγο ακόμα, μήπως και ακουστεί λίγο πιο ηχηρά η φωνή τους.

Ειδικότερα, όσοι βρίσκονται στα μπλόκα της Θήβας, των Μαλγάρων, της Νίκαιας, της Καρδίτσας αλλά και σε άλλα σημεία αποφάσισαν να συνεχίσουν τις δράσεις τους μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Στη συνέχεια, λόγω των αντοχών που έχουν μειωθεί σημαντικά και των γεωργικών εργασιών που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη, θα αναγκαστούν να υποχωρήσουν. Όμως, κάθε μπλόκο αναμένεται να αποχωρήσει με ένα συλλαλητήριο στην πόλη του.

Από την άλλη πλευρά, το μπλόκο της Ιόνιας Οδού αποχώρησε με τους εκπροσώπους του να κάνουν λόγω για νέες μορφές κινητοποιήσεων.

Το μήνυμα Τσιάρα από τη σημερινή συνάντηση

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας είχε δίωρη συνάντηση με εκπροσώπους αγροτών από τις Σέρρες, τη Δράμα, τα Γρεβενά, τον Έβρο την Εύβοια ,την Καβάλα και τη Θεσσαλονίκη, με τους οποίους συζήτησε θέματα που αφορούν στο ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ, καθώς και άλλα τεχνικά ζητήματα που απασχολούν τους αγρότες των συγκεκριμένων περιοχών.

Μετά από τη συνάντηση, στην οποία μετείχαν οι υφυπουργοί Γιάννης Ανδριανός και Χρήστος Κέλλας, καθώς και οι ΓΓ Σπύρος Πρωτοψάλτης, Αντώνης Φιλιππής και Αργυρώ Ζέρβα, ο αρμόδιος ανέφερε σχετικά με τις κινητοποιήσεις: «Ελπίζω οι αγρότες να λάβουν σοβαρά υπόψη τους ότι η κυβέρνηση ήταν παρούσα. Έδωσε απαντήσεις σε πολλά ζητήματα. Πάντα είχε ανοιχτή την πόρτα του διαλόγου και πλέον καλούνται όλοι, με την ευθύνη που ο καθένας μπορεί να φέρει, να πάρουν αποφάσεις υπέρ της κοινωνίας. Φυσικά αναφέρομαι στις επικείμενες συσκέψεις που θα έχουν, εντός της ημέρας, σχετικά με την συνέχεια των κινητοποιήσεων και του κλεισίματος των δρόμων. Είναι η στιγμή που ο καθένας πρέπει να αναλάβει την ευθύνη που του αναλογεί. Η κυβέρνηση από τη δική της πλευρά έκανε τα βήματα που όφειλε να κάνει. Είναι η στιγμή που και οι ίδιοι οι αγρότες, μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα κινητοποιήσεων, έχοντας πάρει πολλές απαντήσεις και έχοντας καταφέρει πολλά, να λάβουν και οι ίδιοι το μέρος της ευθύνης που τους αναλογεί».