Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας είχε δίωρη συνάντηση με εκπροσώπους αγροτών από τις Σέρρες, τη Δράμα, τα Γρεβενά, τον Έβρο την Εύβοια ,την Καβάλα και τη Θεσσαλονίκη, με τους οποίους συζήτησε θέματα που αφορούν στο ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ, καθώς και άλλα τεχνικά ζητήματα που απασχολούν τους αγρότες των συγκεκριμένων περιοχών.

Μετά από τη συνάντηση, στην οποία μετείχαν οι υφυπουργοί Γιάννης Ανδριανός και Χρήστος Κέλλας, καθώς και οι ΓΓ Σπύρος Πρωτοψάλτης, Αντώνης Φιλιππής και Αργυρώ Ζέρβα, ο κ. Τσιάρας δήλωσε τα εξής: «Η σημερινή συνάντηση αφορούσε κυρίως στην αντιμετώπιση και την επίλυση κάποιων τεχνικών ζητημάτων. Το είχαμε άλλωστε προσδιορίσει από χθες, μετά τη συνάντησή μας με τον πρωθυπουργό, ότι υπήρχαν κάποια επιμέρους ζητήματα, τα οποία ουσιαστικά χρειαζόταν κάποιες διευκρινίσεις. Αφορούσαν κυρίως στο θέμα του ΑΤΑΚ και του ΚΑΕΚ, που είναι σημαντικό ζήτημα για πολλούς νομούς της Βορείου Ελλάδος, αλλά βεβαίως και σε παρεμπίπτοντα ζητήματα, τα οποία αντιμετωπίζουμε.

Νομίζω ότι απαντήσαμε σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ερωτήσεων που έχει τεθεί. Ελπίζω οι αγρότες να λάβουν σοβαρά υπόψη τους ότι η κυβέρνηση ήταν παρούσα. Έδωσε απαντήσεις σε πολλά ζητήματα. Πάντα είχε ανοιχτή την πόρτα του διαλόγου και πλέον καλούνται όλοι, με την ευθύνη που ο καθένας μπορεί να φέρει, να πάρουν αποφάσεις υπέρ της κοινωνίας.

Φυσικά αναφέρομαι στις επικείμενες συσκέψεις που θα έχουν, εντός της ημέρας, σχετικά με την συνέχεια των κινητοποιήσεων και του κλεισίματος των δρόμων. Είναι η στιγμή που ο καθένας πρέπει να αναλάβει την ευθύνη που του αναλογεί. Η κυβέρνηση από τη δική της πλευρά έκανε τα βήματα που όφειλε να κάνει. Είναι η στιγμή που και οι ίδιοι οι αγρότες, μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα κινητοποιήσεων, έχοντας πάρει πολλές απαντήσεις και έχοντας καταφέρει πολλά, να λάβουν και οι ίδιοι το μέρος της ευθύνης που τους αναλογεί».