«Αν είχε απορρίψει το Νόμπελ και έλεγε “δεν μπορώ να το δεχθώ γιατί ανήκει στον Ντόναλντ Τραμπ”, σήμερα θα ήταν πρόεδρος της Βενεζουέλας». Υποθέτω πως ο Αμερικανός πρόεδρος το ίδιο θα έλεγε και στην Μαρία Καρυστιανού αν δεν είχε απορρίψει τους εμβολιασμούς και τις αμβλώσεις.

Δεν ξέρω αλλά η παρουσία της Μαρίας στο “σύστημα” αναβαθμίζει τη σκηνή από γκινιόλ, σε γκραν γκινιόλ

«Ανθρωπινό κρέας μου μυρίζει!».

Δεν το λέει μόνον ο Ελύτης στη «Μαρία Νεφέλη» του, αλλά και η Λάμια του λαϊκού παραμυθιού.

Για άλλη μια φορά οι συμπατριώτες μου, μεταξύ συναισθήματος και αγανάκτησης, θα κλωτσήσουν την ανέμη της ψήφου παραμύθι

ν’ αρχινέψει.

Έτσι όμως ζουν αυτοί καλά και οι παραμυθάδες καλύτερα