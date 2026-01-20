Εκρηκτική αύξηση στην υποβολή αιτήσεων συνταξιοδότησης καταγράφηκε εντός του 2025, οι οποίες έφθασαν 225.803 ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 212.151 νέες αιτήσεις που είχε καταγραφεί το 2021.

Το ρεκόρ αιτήσεων για συνταξιοδότηση του 2025

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης «ΑΤΛΑΣ» ο τελικός αριθμός για το 2025 έφθασε σε αριθμό ρεκόρ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πίεση που θα ασκηθεί στον ΕΦΚΑ.

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην τελευταία πενταετία αποχώρησαν από την εργασία προς τη συνταξιοδότηση 1.036.683 άτομα, αριθμός που καταδεικνύει το μέγεθος που έχει λάβει η τάση της εξόδου προς την σύνταξη.

Οι περισσότερες αιτήσεις συνταξιοδότησης καταγράφηκαν τον Σεπτέμβριο, μήνα κατά τον οποίο αποχωρούν κυρίως οι εκπαιδευτικοί. Ακολουθούν ο Ιούλιος και ο Ιανουάριος, μήνες που προτιμούν οι μισθωτοί, καθώς εξασφαλίζουν και μέρος του δώρου Χριστουγέννων της επόμενης χρονιάς. Χαρακτηριστικό είναι ότι τον Σεπτέμβριο είχε καταγραφεί νέο μηνιαίο ρεκόρ με 20.552 αιτήσεις, ενώ και τον Οκτώβριο τα αιτήματα διατηρήθηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα (18.135).

Οι εκτιμήσεις για την επόμενη τριετία

Η αυξητική τάση εξόδου προς την συνταξιοδότηση, εκτιμάται ότι θα συνεχισθεί και κατά την επόμενη τριετία, καθώς το συνταξιοδοτικό σύστημα βρίσκεται εν πολλοίς σε φάση ωρίμανση των δικαιωμάτων πολλών ασφαλισμένων γεννημένων τη δεκαετία 1955-1965. Ταυτοχρόνως, σημαντική είναι η δυνατότητα που παρέχεται πλέον στους συνταξιούχους να συνεχίσουν την εργασία τους χωρίς να χάνουν μέρος της σύνταξής τους.

Καθοριστικό ρόλο στην λήψη της απόφασης, διαδραματίζει και η δυνατότητα που παρέχει – πλέον – η νομοθεσία για επαναξιολόγηση των ορίων ηλικίας κάθε τριετία, γεγονός που ωθεί όσους έχουν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν.

Πάντως σύμφωνα με τις επίσημες κυβερνητικές δηλώσεις, αλλαγές στα όρια συνταξιοδότησης δεν πρόκειται να τεθούν στο τραπέζι, πριν το 2030.

Εργαζόμενοι συνταξιούχοι

Συνεχή αύξηση παρουσιάζει και ο αριθμός των εργαζόμενων συνταξιούχων, οι οποίοι – πλέον – έχουν ξεπεράσει το 10% του συνολικού αριθμού των συνταξιούχων, δηλαδή περί τις 260.000 άτομα. Πρόκειται για συνταξιούχους που επιλέγουν να συνεχίσουν την εργασία τους μετά τη συνταξιοδότησή τους. Ενδεικτικό της αύξησης είναι το γεγονός ότι πριν λίγα χρόνια δήλωναν την απασχόλησή τους, μόλις 30.000 συνταξιούχοι.

Το μέτρο της κυβέρνησης με το οποίο καταργήθηκε η ποινή της περικοπής της σύνταξης για όσους συνταξιούχους εργάζονται και αντικαταστάθηκε με έναν ειδικό φόρο ύψους 10% του μηνιαίου μισθού, παρουσιάζει τεράστια επιτυχία.

Με τον τρόπο αυτό οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι επωφελούνται – πέραν της σύνταξης – και του τρέχοντος μισθού τους, ενώ μελλοντικά δικαιούται προσαύξηση της σύνταξής τους, αναλόγως με τα έτη επιπλέον εργασίας και του ύψους των αμοιβών τους.

Τέλος, όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι το 2026 ο e – ΕΦΚΑ θα παραμείνει πλεονασματικός παρά τις αυξημένες δαπάνες. Το πλεόνασμα θα ξεπεράσεις το ένα δισ. ευρώ. Οι αυξημένες δαπάνες που θα φθάσουν 31,12 δισ. ευρώ, αντισταθμίζονται από τα επίσης αυξημένα έσοδα που προβλέπεται ότι θα ανέλθουν το 2026 στα 36,86 δισ. ευρώ.

Έτσι το 2026 προβλέπεται πλεόνασμα ύψους 1,04 δισ. ευρώ. Σε ένα μεγάλο βαθμό, οι αυξημένες δαπάνες οφείλονται στην αύξηση των κύριων συντάξεων, αλλά και στον αυξημένο ρυθμό απονομής νέων συντάξεων.

Πηγή: ot.gr