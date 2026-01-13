Έξι στους δέκα συνταξιούχους λαμβάνουν κύρια σύνταξη κάτω των 1.000 ευρώ ενώ το 41,45% ξεπερνά το ποσό αυτό. Συγκεκριμένα 283.359 συνταξιούχοι λαμβάνουν σύνταξη έως 500 ευρώ και 861.397 έχουν σύνταξη από 500 έως 1.000 ευρώ. Επίσης 810.518 συνταξιούχοι λαμβάνουν σύνταξη άνω των 1.000 μηνιαίως.

Τα τελευταία στοιχεία

Πρόκειται για τα τελευταία στοιχεία της έκθεσης ΗΛΙΟΣ του μηνός Δεκεμβρίου 2025 στην οποία τονίζεται ότι ο συνολικός αριθμός των συνταξιούχων της χώρας ανέρχεται σε 2.527.531 και η μηνιαία δαπάνη για συντάξεις ανέρχεται στα 2,7 δις ευρώ.

Τον Δεκέμβριο καταβλήθηκαν συνολικά 4.729.261 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.896.640 ήταν κύριες, οι 1.393.216 επικουρικές και 439.405 μερίσματα.

Το χάσμα των συντάξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα παραμένει. Η μέση κύρια σύνταξη λόγω γήρατος για τους νέους συνταξιούχους του Δημοσίου, διαμορφώθηκε στα 1.425 ευρώ μικτά, ενώ για τους συνταξιούχους που προέρχονται από ταμεία του ιδιωτικού τομέα η μέση κύρια σύνταξη γήρατος ανήλθε στα 893 ευρώ.

Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος που προέρχονται από το Δημόσιο λαμβάνουν κατά 59,5% υψηλότερη σύνταξη σε σχέση με τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα.

Διαφορά στις συντάξεις

Η διαφορά στις συντάξεις οφείλεται πρωτίστως στο ότι οι περισσότεροι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα βγαίνουν στη σύνταξη με λιγότερα από 40 χρόνια ασφάλισης, ενώ η πλειονότητα των συνταξιούχων λόγω γήρατος από το Δημόσιο πλησιάζουν στη 40ετία.

Σε ο,τι αφορά την κατανομή των συνταξιούχων με βάση το εισόδημα και την ηλικία τους στην έκθεση σημειώνονται τα εξής: το 25,01% των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 81 ετών, το 35,65% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών, το 36,29% μεταξύ 51 έως 70 ετών ενώ μόλις το 1,42% είναι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών.

Συνταξιούχοι ηλικίας μεταξύ 61-70 ετών λαμβάνουν τα υψηλότερα ποσά σύνταξης, ενώ στην έκθεση παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των συνταξιούχων ανδρών είναι ηλικίας μεταξύ 66-70 (σε ποσοστό 20,41%), ενώ των συνταξιούχων γυναικών (σε ποσοστό 17,59% του συνόλου) είναι ηλικίας μεταξύ 71-75 ετών.

Υπενθυμίζεται, ότι για τον υπολογισμό του μέσου εισοδήματος από συντάξεις αθροίζονται οι συντάξεις όλων των κατηγοριών (γήρατος, θανάτου, αναπηρίας) που ενδεχομένως λαμβάνει ένας συνταξιούχος.

Πηγή:ot.gr