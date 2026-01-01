Έκρηξη συνταξιοδοτήσεων οι οποίες θα ξεπεράσουν τις 210.000 αποχωρήσεις, περαιτέρω αύξηση των εργαζόμενων συνταξιούχων που θα αναμένεται να ξεπεράσουν τους 260.000 και έξι κατηγορίες ασφαλισμένων οι οποίοι διατηρούν το δικαίωμα αποχώρησης πριν το 62ο έτος της ηλικίας τους.

Πρόκειται για την «εικόνα» των ροών – αποχωρήσεων από την εργασία στις αρχές του νέου έτους, έτσι όπως απεικονίζεται στις εκθέσεις του υπουργείου Εργασίας.

Τι έδειξε η «ΑΤΛΑΣ» για τις συντάξεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης «ΑΤΛΑΣ» ο ρυθμός υποβολής αιτήσεων για σύνταξη δείχνει πως στο τέλος Δεκεμβρίου οι νέες αιτήσεις θα έχουν υπερβεί κατά πολύ τις 200.000 και ίσως να έχουν προσεγγίσει τις 210.000, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πίεση που θα ασκηθεί στον ΕΦΚΑ. Μάλιστα ορισμένοι εκτιμούν ότι είναι δυνατόν να προσεγγίσουν το ρεκόρ του 2021, όταν είχαν καταγραφεί 212.151 νέες αιτήσεις, και του 2022, όταν είχαν προκύψει 211.133 αιτήσεις.

Αντιστοίχως πάνω από το 10% των συνταξιούχων δηλαδή περί τις 260.000 άτομα επιλέγουν να συνεχίσουν την εργασία τους μετά τη συνταξιοδότηση, όταν πριν λίγα χρόνια δήλωναν την απασχόλησή τους μόλις 30.000 συνταξιούχοι.

Όσοι επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη, πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώνουν, ακόμα και με αναγνώριση πλασματικών ετών, (μέχρι 7 έτη στον ιδιωτικό τομέα, μέχρι 12 στο Δημόσιο) το 62ο έτος και 40 χρόνια δουλειάς ή διαφορετικά το 67ο έτος.

Οι έξι κατηγορίες

Ωστόσο υπάρχουν και έξι κατηγορίες ασφαλισμένων που διατηρούν το δικαίωμα να αποχωρήσουν νωρίτερα. Πρόκειται για μητέρες ανηλίκων, γονείς εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα και εργαζόμενοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (ΒΑΕ) που έχουν τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν το 2026 ,αξιοποιώντας τα μεταβατικά όρια ηλικίας.

1. Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, άνδρες ή γυναίκες, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με τη διάταξη των βαρέων και ανθυγιεινών που προβλέπει τη συμπλήρωση 10.500 ημερών ασφάλισης, εκ των οποίων 7.500 ημέρες στα βαρέα, και την ηλικία των 62 ετών για πλήρη σύνταξη ή των 60 ετών για μειωμένη. Οι 10.500 ημέρες ασφάλισης μπορούν να συμπληρωθούν με πραγματικό χρόνο εργασίας, αλλά και με πλασματικό χρόνο ασφάλισης. Αντίθετα, οι 7.500 ημέρες στα βαρέα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά με πραγματικό χρόνο ασφάλισης. Η σύνταξη σε αυτή την περίπτωση είναι πλήρης, εάν η αίτηση γίνει στην ηλικία των 62 ετών. Η σύνταξη, στην περίπτωση αίτησης στα 60, είναι μειωμένη (η απώλεια συνολικώς στη σύνταξη στα 60, σε σχέση με το αν αποχωρούσαν με πλήρη σύνταξη στην ίδια ηλικία, είναι μόλις 52,00 ευρώ!).

2. Άνδρες με 4.500 ένσημα. Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ άνδρες μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με τη διάταξη των βαρέων και ανθυγιεινών που προβλέπει τη συμπλήρωση 4.500 ημερών ασφάλισης συνολικά, εκ των οποίων 3.600 ημέρες ασφάλισης στο καθεστώς των βαρέων, και την ηλικία των 62 ετών για πλήρη σύνταξη.

3. Γυναίκες με 4.500 ένσημα. Οι γυναίκες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με τη διάταξη των βαρέων και ανθυγιεινών που προβλέπει τη συμπλήρωση 4.500 ημερών ασφάλισης συνολικά, εκ των οποίων 3.600 ημέρες ασφάλισης στο καθεστώς των βαρέων. Οι 4.500 ημέρες ασφάλισης μπορούν να συμπληρωθούν με πραγματικό χρόνο εργασίας, αλλά και με πλασματικό χρόνο ασφάλισης.

4. Μητέρες με ανήλικα τέκνα στο πρώην ΙΚΑ. Όσες είχαν συμπληρώσει ως το 2010 συνολικά 5500 ημέρες ασφάλισης με ανήλικο τέκνο και έκλεισαν το 55ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018. Με αυτές τις προϋποθέσεις, μπορούν να αποχωρήσουν για πλήρη σύνταξη με το νέο όριο ηλικίας των 61 ετών, ακόμη και αν το συμπληρώνουν το 2026 (εάν δεν έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί με μειωμένη).

5. Μειωμένη με 25ετία στο Δημόσιο αφορά «παλαιούς ασφαλισμένους» (ασφάλιση πριν το 1993), οι οποίοι συμπλήρωσαν τις ηλικίες των 55 (αφορά τις γυναίκες μόνο), 56, 58 και 60 ετών έως 31/12/2022. Θα πρέπει να είχαν 25 έτη ασφάλισης κατά τα έτη 2010, 2011 και 2012.

6. Εργαζόμενοι σε ΔΕΚΟ-Τράπεζες. Μητέρες που είχαν συμπληρώσει 25ετία το 2010 με ανήλικο τέκνο και έκλεισαν το 50ο έτος της ηλικίας τους έως το 2017

Πηγή ΟΤ