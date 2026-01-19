Την παραίτηση του από το δημόσιο αξίωμα που κατέχει, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, πυροδοτώντας εικασίες ότι ετοιμάζεται να ιδρύσει δικό του πολιτικό κόμμα για να συμμετάσχει στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, μετά την παραίτηση της κυβέρνησης τον προηγούμενο μήνα.

Ο Ράντεφ, ο οποίος επρόκειτο να διατηρήσει τον κυρίως εθιμοτυπικό του ρόλο, του έως τον Ιανουάριο του 2027, ανέφερε ότι θα υποβάλει την παραίτησή του στο Συνταγματικό Δικαστήριο. Εάν εγκριθεί, θα αντικατασταθεί προσωρινά από την αντιπρόεδρο Ίλιανα Ιότοβα μέχρι τις προεδρικές εκλογές που θα γίνουν τον Νοέμβριο.

Ποιός είνα ο Ράντεφ και τι έχει προηγηθεί

Ο Ράντεφ, ο οποίος έχει διατυπώσει σκεπτικισμό για την πρόσφατη ένταξη της Βουλγαρίας στο ευρώ και έχει εκφράσει φιλορωσικές απόψεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία, εξελέγη πρόεδρος το 2016 και επανεκλέχθηκε το 2021.

Η κίνησή του να παραιτηθεί, η οποία ήταν σχεδόν βέβαιη τον τελευταίο καιρό από τους πολίτες, έρχεται εν μέσω πολιτικής κρίσης, καθώς η Βουλγαρία κατευθύνεται προς τις όγδοες βουλευτικές εκλογές σε τέσσερα χρόνια. Η κατακερματισμένη Βουλή έχει οδηγήσει σε σειρά εκλογικών νικητών που δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν πλειοψηφία ή να σχηματίσουν σταθερές κυβερνήσεις συνεργασίας.

Η τελευταία κυβέρνηση συνεργασίας διήρκησε σχεδόν ένα χρόνο, έως ότου οι διαμαρτυρίες για τον νέο προϋπολογισμό και την εκτεταμένη διαφθορά την ανάγκασαν να παραιτηθεί τον Δεκέμβριο. Οι εκλογές αναμένονται τους επόμενους μήνες.

Παράλληλα, ο Ράντεφ, πρώην αρχηγός της πολεμικής αεροπορίας, έχει επανειλημμένα διορίσει προσωρινές κυβερνήσεις, γεγονός που ανέβασε το προφίλ του και τις δικές του πολιτικές φιλοδοξίες, σύμφωνα με αναλυτές και δυτικούς διπλωμάτες.