Η Blue Monday είναι η τρίτη Δευτέρα του Ιανουαρίου και χαρακτηρίζεται ως η «πιο καταθλιπτική μέρα του χρόνου». Φέτος, η Blue Monday είναι σήμερα, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου.

Ποιος και γιατί την εμπνεύστηκε

Η ονομασία φέρεται να επινοήθηκε το 2004 από τον ψυχολόγο Κλιφ Άρναλ, και τοποθετείται κάθε χρόνο την τρίτη Δευτέρα του Ιανουαρίου.

Ο ίδιος κατέληξε σε αυτήν έπειτα από αίτημα της βρετανικής ταξιδιωτικής εταιρείας Sky Travel, η οποία του ζήτησε να διατυπώσει μια «επιστημονική φόρμουλα» για τη μελαγχολία του Ιανουαρίου, με σκοπό την προώθηση των χειμερινών της προσφορών και την αύξηση των πωλήσεων.

Η «εξίσωση»

[W + (D – d)] X TQ / M x Na

Όπου:

W = καιρός

D = χρέος

d = μηνιαίος μισθός

T = χρόνος από τα Χριστούγεννα

Q = χρόνος από την αποτυχία των αποφάσεων του νέου έτους

M = χαμηλά επίπεδα κινήτρων

Na = το αίσθημα της ανάγκης για δράση

Ο όρος, ωστόσο, έχει κατά καιρούς αμφισβητηθεί με αρκετούς επιστήμονες να τον χαρακτηρίζουν αυθαίρετο.

Ψευδοεπιστήμη ή πραγματικότητα;

Αν και η ίδια η θεωρία έχει αποδομηθεί ως ψευδοεπιστημονική, βασίζεται σε ορισμένα στοιχεία της πραγματικότητας.

Για πολλούς ανθρώπους, οι μήνες Ιανουάριος και Φεβρουάριος αποτελούν μια ιδιαίτερα δύσκολη ψυχολογικά περίοδο, λόγω του χειμωνιάτικου καιρού, της λήξης των εορτών, αλλά και της αδυναμίας υλοποίησης των υψηλών προσδοκιών που είχαν θέσει για τη νέα χρονιά.

Ο άνθρωπος που πρώτος χρησιμοποίησε τον όρο «Blue Monday» δήλωσε ότι δεν ήταν ποτέ πρόθεσή του να δώσει αρνητική χροιά σε αυτή την ημέρα.

Ο Κλιφ Άρναλ είπε ότι επέλεξε αυτή την ημερομηνία σε μια προσπάθεια να ενθαρρύνει τους ανθρώπους, όπου είναι δυνατόν, να έχουν μια θετική στάση απέναντι σε αυτή την εποχή του χρόνου, ως μια ευκαιρία για νέα ξεκινήματα και αλλαγές.

Εποχική κατάθλιψη

Η Εποχική Συναισθηματική Διαταραχή (ΕΣΔ), γνωστή και ως «χειμερινή κατάθλιψη», είναι ένας υπότυπος κατάθλιψης που εμφανίζεται επαναλαμβανόμενα τις ίδιες εποχές κάθε χρόνο, κυρίως το φθινόπωρο και τον χειμώνα, λόγω των λιγότερων ωρών ηλιοφάνειας.

Τα συμπτώματα για την εμφάνιση εποχικής κατάθλιψης τον χειμώνα συμπεριλαμβάνουν:

χαμηλή ενέργεια

υπερυπνία

υπερκατανάλωση τροφής

αύξηση βάρους

έντονη επιθυμία για υδατάνθρακες

κοινωνική απόσυρση

Η εποχική κατάθλιψη μπορεί να εμφανιστεί και κατά τους θερινούς μήνες, όμως είναι πιο σπάνια.