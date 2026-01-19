Άγρια ληστεία σε βάρος 63χρονου επαγγελματία οδηγού ταξί, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο Αιγάλεω. Ο οδηγός παρέλαβε δύο άνδρες από την περιοχή του Βοτανικού, οι οποίοι του ζήτησαν να τους μεταφέρει σε στενό δρόμο στο Αιγάλεω.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, οι δράστες του επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά, ακινητοποιώντας τον και απειλώντας τον με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον στο μάγουλο και στην κοιλιά.

Στη συνέχεια οι δράστες άρπαξαν τα κλειδιά του οχήματος, το έκλεψαν και διέφυγαν με αυτό.

Ο οδηγός ταξί μεταφέρθηκε στο Τζάνειο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες και το κλεμμένο όχημα.

Τι αναφέρει ο τραυματίας

Ο οδηγός ταξί εξήγησε σοκαρισμένος στην εκπομπή Newsroom του ΕΡΤnews πως «μου έβαλε το μαχαίρι στον λαιμό. Ο άλλος μου το πίεζε στα πλευρά. Τους έδωσα χρήματα.

Παρά ταύτα, αυτοί ήθελαν κι άλλα. Λέω “ρε παιδιά, αφήστε μου κι ένα τάλιρο, να βάλω φυσικό αέριο”. Άρχισα να φωνάζω βοήθεια γιατί είδα ότι τα πράγματα γίνονταν πολύ επικίνδυνα».

«Ένιωσα να τρέχει αίμα από το πηγούνι και την κοιλιά», είπε για τη στιγμή της επίθεσης. «Πήραν το αμάξι και έφυγαν με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Παραλίγο να χτυπήσει ανθρώπους οι οποίοι ερχόντουσαν για βοήθεια», πρόσθεσε.