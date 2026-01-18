Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απεγκλωβισμού στον Ταΰγετο, κοντά στην κορυφή «Προφήτης Ηλίας», για ομάδα ορειβατών που εγκλωβίστηκε σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε περίπου στη 1 το μεσημέρι για ομάδα οκτώ ορειβατών που αντιμετώπιζε σοβαρές δυσκολίες στην περιοχή. Όπως έγινε γνωστό, υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τον επικεφαλής της ομάδας, ο οποίος ανέφερε ότι τέσσερα από τα μέλη έχουν τραυματιστεί και απαιτείται η αεροδιακομιδή τους.

Για τον λόγο αυτό έχει ήδη κινητοποιηθεί ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ, το οποίο προσπάθησε να προσεγγίσει σε ασφαλές σημείο, ωστόσο οι καιρικές συνθήκες δεν το επέτρεψαν.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά 41 πυροσβέστες, με τη συνδρομή των ορειβατικών ομάδων της 1ης και 6ης ΕΜΑΚ, της 9ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και της ομάδας ΙΚΑΡΟΣ (drone) Πελοποννήσου, ενώ στο σημείο κατευθύνεται και ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ.