Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 94 ετών, ο αντιναύαρχος εν αποστρατεία και ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Αλέξανδρος Παπαδόγγονας.

Ο Αλέξανδρος Παπαδόγγονας υπήρξε μέλος την πρώτης Κ.Ο. του κόμματος, βουλευτής και υπουργός στις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Καραμανλή και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Ποιος ήταν ο Αλέξανδρος Παπαδόγγονας – Η ανακοίνωση της ΝΔ

Για έναν «άξιο εκπρόσωπο μιας γενιάς που υπηρέτησε με άμεσο κίνδυνο της ζωής της την Ελλάδα και τη Δημοκρατία», έκανε λόγο η Νέα Δημοκρατία σε σχετική της ανακοίνωση.

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη και ιδιαίτερη συγκίνηση ένα ιστορικό στέλεχός της, μέλος της πρώτης Κοινοβουλευτικής της Ομάδας το 1974, τον Αλέξανδρο Παπαδόγγονα.

Μανιάτης στην καταγωγή, γεννήθηκε το 1931 στην Τρίπολη. Σπούδασε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, στη Ναυτική Σχολή Πολέμου και στη Σχολή Άμυνας του ΝΑΤΟ. Μετεκπαιδεύτηκε στις Σχολές Υποβρυχίων Ελλάδος και ΗΠΑ, καθώς και στη Σχολή Ναρκοπολέμου και στη Σχολή Οικονομικών Ναυτικού. Ακολούθησε μια λαμπρή καριέρα στο Πολεμικό Ναυτικό. Υπηρέτησε σε πολλά πολεμικά πλοία και υποβρύχια, καθώς και σε επιτελικές θέσεις.

Το 1973 συμμετείχε ενεργά στο αντιδικτατορικό Κίνημα του Ναυτικού, συνελήφθη και φυλακίστηκε στο ΕΑΤ-ΕΣΑ. Μετά τη Μεταπολίτευση το 1974 επανήλθε στο Πολεμικό Ναυτικό ως μηδέποτε διωχθείς, αλλά αποχώρησε το ίδιο έτος προκειμένου να θέσει υποψηφιότητα στις εθνικές εκλογές.

Από το 1974 έως το 2000 διετέλεσε Βουλευτής Α’ Αθηνών. Υπηρέτησε στις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Καραμανλή ως Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας (1974-1977) και Υπουργός Συγκοινωνιών (1977-1980) και στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ως Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας (1990-1991) και Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας (1992-1993). Η διαδρομή του στα κοινά χαρακτηρίστηκε από ήθος, εντιμότητα, θάρρος, οξυδέρκεια και αφοσίωση στο καθήκον.

Ο Αλέξανδρος Παπαδόγγονας ήταν κάτι πολύ περισσότερο από επιφανές στέλεχος της Παράταξής μας: υπήρξε άξιος εκπρόσωπος μιας γενιάς που υπηρέτησε με άμεσο κίνδυνο της ζωής της την Ελλάδα και τη Δημοκρατία.

Στην οικογένεια και τους οικείους του απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.»

Το μήνυμα Δένδια

Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Αλέξανδρου Παπαδόγγονα εξέφρασε και ο Νίκος Δένδιας.

«Αποχαιρετάμε με θλίψη τον πρώην Υπουργό και Αντιναύαρχο ε.α. του Πολεμικού Ναυτικού Αλέξανδρο Παπαδόγγονα, ο οποίος υπηρέτησε την Ελλάδα από διαφορετικές θέσεις, με συνέπεια και αίσθηση καθήκοντος» ανέφερε σε ανάρτησή του στο X, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

«Συμμετείχε στο Κίνημα του Ναυτικού κατά του δικτατορικού καθεστώτος και διακρίθηκε για το ήθος του ως Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργός, διατελώντας μεταξύ άλλων Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του», καταλήγει.

Τα συλλυπητήρια Κικίλια

Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Αλέξανδρου Παπαδόγγονα, πρώην βουλευτή Α’ Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας και δύο φορές υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, εξέφρασε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

«Με θλίψη αποχαιρετούμε τον Αλέξανδρο Παπαδόγγονα, έναν άνθρωπο που υπηρέτησε τη δημόσια ζωή από θέσεις ευθύνης και συνδέθηκε με τη ναυτιλία σε σημαντικό μέρος της πολιτικής του διαδρομής. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του αναφέρει στην ανάρτησή του ο υπουργός.

Ο Αλέξανδρος Παπαδόγγονας σπούδασε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, στη Ναυτική Σχολή Πολέμου και στη Σχολή ‘Αμυνας του ΝΑΤΟ, ενώ μετεκπαιδεύτηκε σε εξειδικευμένες σχολές στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ. Ακολούθησε λαμπρή καριέρα στο Πολεμικό Ναυτικό, υπηρετώντας σε πολεμικά πλοία, υποβρύχια και επιτελικές θέσεις. Υπηρέτησε ως υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας στις κυβερνήσεις Κωνσταντίνου Καραμανλή και Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, καθώς και σε άλλα κορυφαία κυβερνητικά αξιώματα.