Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η Μέλπω Ζαρόκωστα. Η γνωστή ηθοποιός αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και βρισκόταν σε ευάλωτη κατάσταση.

Η Μέλπω Ζαρόκωστα γεννήθηκε στον Πειραιά το 1933. Ήταν κόρη του Ηλία Ζαρόκωστα, ενός από τους πρώτους Έλληνες αναλογιστές, και της Δέσποινας Σπυροπούλου. Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η ζωή της πήρε τον δρόμο της μετανάστευσης: αρχικά στην Αλεξάνδρεια και στη συνέχεια στο Σίδνεϊ, όπου και διαμορφώθηκε καλλιτεχνικά.

Στην Αυστραλία σπούδασε θέατρο στο Metropolitan Theater και παρακολούθησε ραδιοφωνικές σπουδές στη σχολή Canandale, εμβαθύνοντας στη σκηνοθεσία, το σενάριο και την υποκριτική. Έμεινε εκεί συνολικά 11 χρόνια, ξεκινώντας την καλλιτεχνική της πορεία στο θέατρο και την τηλεόραση. Στο Σίδνεϊ, και ειδικότερα στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας, ερμήνευσε απαιτητικούς ρόλους, όπως την «Αντιγόνη» του Ζαν Ανούιγ, αλλά και την «Εκάβη», την οποία παρουσίασε στα ελληνικά για την ελληνική παροικία.

Το 1957 παντρεύτηκε τον πιανίστα Ανδρέα Διαμαντίδη και μαζί μετέβησαν στο Λονδίνο, όπου έζησαν για έναν χρόνο. Με την επιστροφή της στην Αθήνα, η καλλιτεχνική της πορεία συνεχίστηκε δυναμικά, καθώς ξεκίνησε συνεργασία με τον θίασο του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Εκεί γνώρισε τον δεύτερο σύζυγό της, ηθοποιό και σκηνοθέτη Βίκτορα Παγουλάτο. Μαζί απέκτησαν έναν γιο, τον Αλέξανδρο.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της τα πέρασε σε γηροκομείο, μακριά από τα φώτα της σκηνής, αλλά με μια διαδρομή που φέρει το αποτύπωμα μιας ολόκληρης εποχής του ελληνικού και ομογενειακού θεάτρου.