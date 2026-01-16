Με ελεύθερη πρόσβαση θα είναι αυτήν την Κυριακή, 18 Ιανουαρίου, οι επισκέψεις σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, όπως η Ακρόπολη, η Αρχαία Αγορά και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, που υπάγονται στο Δημόσιο.

Σημειώνεται ότι η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία (που ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού) είναι δωρεάν, δηλαδή γίνεται χωρίς την καταβολή αντιτίμου, την πρώτη και τρίτη Κυριακή κάθε μήνα, από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους.

Σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 117624/2024 – ΦΕΚ 1968/Β/29-3-2024, η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους που ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού είναι ελεύθερη (απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου) στις εξής ημερομηνίες:

6 Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη),

18 Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων),

18 Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων),

το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου (Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς),

28η Οκτωβρίου (Εθνική Εορτή).

Πρώτη και τρίτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους.

Η περίπτωση του Μουσείου Ακρόπολης

Το Μουσείο Ακρόπολης δεν υπάγεται στη διάταξη για δωρεάν είσοδο κάθε πρώτη και τρίτη Κυριακή του μήνα. Ο επίσημες ημέρες ελεύθερης πρόσβασης για το κορυφαίο αρχαιολογικό μουσείο της χώρας είναι οι εξής: