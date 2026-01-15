O Ερφάν Σολτανί, ο 26χρονος Ιρανός που συνελήφθη στις 10 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων, κατά του καθεστώτος του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δεν έχει καταδικαστεί σε θάνατο, όπως μετέδωσε την Πέμπτη η κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη πηγές της δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, ο Σολτανί, που κρατείται στη κεντρική φυλακή του Καράτζ, κατηγορείται για «συνωμοσία κατά της εσωτερικής ασφάλειας της χώρας και προπαγανδιστικές ενέργειες κατά του καθεστώτος», ωστόσο, όπως διευκρινίζεται, η ποινή του θανάτου δεν προβλέπεται για τέτοιες κατηγορίες, εφόσον επιβεβαιωθούν από το δικαστήριο.

BREAKING: Iranian protester Erfan Soltani has not been sentenced to death, reports Iranian state media. A human rights group previously warned that the 26-year-old faced a death sentence and Donald Trump had threatened action if protesters were executed.https://t.co/5MpePzQTlm pic.twitter.com/SbWNrpYgIw — Sky News (@SkyNews) January 15, 2026

Η μη κυβερνητική οργάνωση Hengaw, με έδρα τη Νορβηγία, είχε ανακοινώσει χθες Τετάρτη ότι η εκτέλεση του 26χρονου Ιρανού αναβλήθηκε, αλλά η ζωή του παραμένει σε κίνδυνο. Επιπλέον, η οικογένεια του δήλωσε, τις προηγούμενες ώρες, ότι της είχε ανακοινωθεί η αναβολή της εκτέλεσής του.

Μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο Fox News, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, είχε επίσης δηλώσει νωρίτερα ότι «δεν υπάρχει σχέδιο για απαγχονισμό. Ο απαγχονισμός είναι εκτός συζήτησης». Στην ερώτηση «θα προχωρήσετε στον απαγχονισμό κάποιων από τους διαδηλωτές;», ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας απάντησε πως δεν θα γίνουν «απαγχονισμοί σήμερα (σ.σ. χθες Τετάρτη) ή αύριο (σήμερα Πέμπτη). Μπορώ να σας πω ότι είμαι βέβαιος πως δεν υπάρχει σχέδιο για απαγχονισμούς», επέμεινε.

Οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα είχε προειδοποιήσει προηγουμένως ότι ο Σολτανί είχε καταδικαστεί σε θάνατο, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ είχε δηλώσει ότι θα ήταν ο πρώτος διαδηλωτής που θα εκτελεστεί, αλλά όχι ο τελευταίος.

Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες να διατάξει αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση για να τερματιστεί η καταστολή των κινητοποιήσεων, που χαρακτηρίζονται οι μεγαλύτερες από την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του 1979. Ο αμερικανός πρόεδρος είπε νωρίτερα χθες πως πληροφορήθηκε από «αξιόπιστη πηγή», πως δεν υπάρχει «σχέδιο για εκτελέσεις» στο Ιράν, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με αναφορές από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μέσα ενημέρωσης, η οικογένεια του Σολτανί ενημερώθηκε στις 11 Ιανουαρίου ότι ο 26χρονος καταδικάστηκε σε θάνατο. Η εκτέλεση με απαγχονισμό έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2026. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές ενημέρωσαν την οικογένεια ότι η ποινή είναι τελεσίδικη, επιτρέποντας μόνο μια σύντομη, 10λεπτη αποχαιρετιστήρια επίσκεψη, μετά την έκδοση της απόφασης.

Ποιος είναι ο Ερφάν Σολτανί

Ο Ερφάν Σολτανί είναι κάτοικος προάστιου του Καράτζ κοντά στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The US Sun, κατηγορείται για «πόλεμο κατά του Θεού», ένα αδίκημα που επισύρει τη θανατική ποινή σύμφωνα με τον ιρανικό νόμο. Οι υποστηρικτές του Σολτανί ισχυρίζονται ότι του αρνήθηκαν την πρόσβαση σε νομική συνδρομή και δεν του δόθηκε η ευκαιρία να υπερασπιστεί τον εαυτό του, πριν εκδοθεί η θανατική ποινή με απαγχονισμό.

Σύμφωνα με την Οργάνωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Hengaw και άλλες οργανώσεις, ο Σολτανί στερήθηκε τα θεμελιώδη νομικά του δικαιώματα αμέσως μετά τη σύλληψή του.

Κατά άλλες αναφορές, ούτε καν η αδελφή του Σολτανί, η οποία είναι δικηγόρος, έχει πρόσβαση στον φάκελο της υπόθεσής του και δεν της επιτρέπεται να τον εκπροσωπήσει στο δικαστήριο.

Η Διεθνής Αμνηστία έχει επισημάνει την υπόθεσή του, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο οι ιρανικές αρχές να «καταφύγουν για άλλη μια φορά σε ταχείες δίκες και αυθαίρετες εκτελέσεις για να συντρίψουν και να αποτρέψουν τη διαφωνία».

This is how the Islamic Republic crushes dissent: Shut down the internet.

Kill protesters in the streets.

Start rapid executions to terrorize society into silence. Erfan Soltani was arrested on Saturday January 10, 2026.

He was sentenced to death without access to a lawyer or… pic.twitter.com/lcaiPEmHiu — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) January 12, 2026

Η υπόθεση αυτή αντιπροσωπεύει μια τακτική κλιμάκωση. Ενώ το Ιράν έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν θανατηφόρα βία —κυρίως πυροβολισμούς— για να καταστείλει τις αντίθετες φωνές, η περίπτωση του Σολτανί θα είναι η πρώτη φορά που κάποιος που σχετίζεται με το κύμα μαζικών διαδηλώσεων κατά του Χαμενεΐ, θανατώνεται με απαγχονισμό. Ακτιβιστές και αναλυτές, όπως ο λιβανέζος-αυστραλός επιχειρηματίας Μάριο Ναουφάλ, προειδοποιούν, σύμφωνα με τον Sunday Guardian, ότι αυτή θα μπορούσε να είναι η «πρώτη από πολλές» ταχείες εκτελέσεις που έχουν ως στόχο να ενσταλάξουν το φόβο και να αποτρέψουν περαιτέρω διαδηλώσεις.