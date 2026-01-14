Η καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν ενδέχεται να είναι η πιο βίαιη στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.

Ο απολογισμός των νεκρών κατά τις διαδηλώσεις έχει φθάσει τους 2.571 ανθρώπους, ανακοίνωσε σήμερα η οργάνωση για τα δικαιώματα HRANA, που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ.

Η οργάνωση ανακοίνωσε ότι έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει τους θανάτους 2.403 διαδηλωτών, 147 προσώπων που συνδέονται με την κυβέρνηση, 12 ανθρώπων ηλικίας κάτω των 18 ετών και εννέα πολιτών οι οποίοι δεν ήταν μεταξύ των διαδηλωτών. Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι περίπου 2.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί – η πρώτη φορά που οι αρχές έδωσαν ένα συνολικό απολογισμό των νεκρών από την καταστολή των διαμαρτυριών, που διαρκούν ήδη περισσότερο από δύο εβδομάδες σε όλη τη χώρα.

Την ίδια ώρα η ιρανική αποστολή στα Ηνωμένα Έθνη κατηγόρησε την αμερικανική κυβέρνηση ότι αναζητεί «πρόσχημα» για να επέμβει στρατιωτικά στο Ιράν. Ο μόνιμος αντιπρόσωπός του στον ΟΗΕ έκανε λόγο για επιδίωξη των ΗΠΑ για αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη.

«Οι φαντασιώσεις και η πολιτική των ΗΠΑ έναντι του Ιράν είναι ριζωμένες στην (σ.σ. επιδίωξη της) αλλαγής καθεστώτος, με τις κυρώσεις, τις απειλές, τις ενορχηστρωμένες ταραχές και το χάος να χρησιμοποιούνται ως modus operandi για να δημιουργηθεί πρόσχημα για στρατιωτική επέμβαση», ανέφερε ο Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί.

Μάλιστα, δεν σταμάτησε εκεί. Ο αντιπρόσωπος του Ιράν έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στα Ηνωμένα Έθνη ως αντίδραση στις τελευταίες αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Η ηγεσία του Ιράν «έχει χάσει κάθε νομιμοποίηση»

Ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας Γιόχαν Βάντεφουλ έκρινε χθες Τρίτη ότι η ηγεσία του Ιράν έχει απολέσει κάθε «νομιμοποίηση», επικαλούμενος τη βίαιη καταστολή των μαζικών κινητοποιήσεων στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Μιλώντας στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο ARD κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στις ΗΠΑ, ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας έκρινε πως ένα καθεστώς που μπορεί να καταστείλει τις διαδηλώσεις μόνο με τη χρήση θανατηφόρας βίας δείχνει πως βρίσκεται «στο τέλος» του.

Επέμεινε πως η ιρανική κυβέρνηση έχει «χάσει κάθε νομιμοποίηση» και το «δικαίωμα» να κυβερνά. Υποστήριξε πως η βία σε βάρος των πολιτών είναι άνευ προηγουμένη και πέρα από τα όρια της βαναυσότητας.

Ακόμη, ο ΥΠΕΞ Βάντεφουλ κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να χαρακτηρίσει τους Φρουρούς της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, «τρομοκρατική» οργάνωση, εξαιτίας αυτού που χαρακτήρισε ρόλο-κλειδί στην καταστολή των κινητοποιήσεων.

Ανέφερε πως συζήτησε το ζήτημα με ευρωπαίους συναδέλφους του και με την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας χθες, ωστόσο αναγνώρισε πως δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συναίνεση στην ΕΕ.

Σήμερα η εκτέλεση του Ερφάν Σολτανί

Την ίδια ώρα, κύμα διεθνούς αγανάκτησης έχει προκαλέσει η είδηση της επερχόμενης εκτέλεσης του 26χρονου διαδηλωτή Ερφάν Σολτανί.

Σύμφωνα με πληροφορίες που εξασφάλισε το IranWire, ο Σολτανί κρατείται χωρίς πρόσβαση σε δικηγόρο, ενώ οι Αρχές δεν του έχουν απαγγείλει επίσημες κατηγορίες.

Δεν έχει διεξαχθεί καμία δικαστική ακρόαση στην υπόθεσή του, με την οικογένειά του 26χρονου να δέχεται απειλές ότι αν μιλήσουν δημόσια ή επικοινωνήσουν με τα Μέσα Ενημέρωσης, θα συλληφθούν κι άλλα μέλη της.

Σκληρό μήνυμα στο Ιράν έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλώντας πως οι ΗΠΑ θα «αντιδράσουν σκληρά», εάν εκτελεστούνδιαδηλωτές.

Το χρονικό της σύλληψης

Ο Ερφάν συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου, κοντά στο σπίτι του, στην περιοχή Φαρντίς της Καράτζ. Για τρεις ημέρες η οικογένειά του δεν είχε καμία πληροφορία για το πού βρισκόταν. Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, πράκτορες ασφαλείας επικοινώνησαν τελικά μαζί τους, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται υπό κράτηση και λέγοντάς τους ότι είχε ήδη καταδικαστεί σε θάνατο.

Ύστερα από επανειλημμένες και απελπισμένες εκκλήσεις, επετράπη στην οικογένεια μία και μοναδική συνάντηση δέκα λεπτών με τον Ερφάν, συνάντηση που οι Αρχές κατέστησαν σαφές ότι προοριζόταν να είναι το τελευταίο τους αντίο πριν από την εκτέλεση της ποινής.

«Η οικογένεια βρίσκεται υπό ακραία πίεση. Ακόμη και ένας στενός συγγενής, που είναι δικηγόρος, προσπάθησε να αναλάβει την υπόθεση, αλλά εμποδίστηκε και απειλήθηκε από πράκτορες ασφαλείας. Του είπαν: “Δεν υπάρχει φάκελος για να εξεταστεί. Ανακοινώσαμε ότι όποιος συλλαμβάνεται στις διαδηλώσεις θα εκτελείται. Η ποινή του Ερφάν είναι Μοχαρέμπεχ (εχθρότητα προς τον Θεό), είναι οριστική και θα εκτελεστεί”» είπε πηγή μιλώντας στο IndiaWire.

Είχε δεχτεί απειλές πριν τη σύλληψη

Ο Ερφάν εργαζόταν στον χώρο της ένδυσης και πρόσφατα είχε προσληφθεί σε ιδιωτική εταιρεία. Όσοι τον γνωρίζουν τον περιγράφουν ως άνθρωπο με πάθος για τη μόδα και το προσωπικό στυλ. Το προφίλ του στο Instagram -ένα από τα λίγα που οι Aρχές δεν έχουν διαγράψει- δείχνει έναν νέο που αγαπούσε τον αθλητισμό.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε: «Ο Ερφάν είχε λάβει απειλητικά μηνύματα από πηγές ασφαλείας πριν από τη σύλληψή του, αλλά παρέμεινε προσηλωμένος στις διαδηλώσεις. Είχε πει στην οικογένειά του ότι τον παρακολουθούσαν, όμως αρνήθηκε να υποχωρήσει».