Η ιρανική αποστολή στα Ηνωμένα Έθνη κατηγόρησε την αμερικανική κυβέρνηση ότι αναζητεί «πρόσχημα» για να επέμβει στρατιωτικά στο Ιράν. Ο μόνιμος αντιπρόσωπός του στον ΟΗΕ έκανε λόγο για επιδίωξη των ΗΠΑ για αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη.

«Οι φαντασιώσεις και η πολιτική των ΗΠΑ έναντι του Ιράν είναι ριζωμένες στην (σ.σ. επιδίωξη της) αλλαγής καθεστώτος, με τις κυρώσεις, τις απειλές, τις ενορχηστρωμένες ταραχές και το χάος να χρησιμοποιούνται ως modus operandi για να δημιουργηθεί πρόσχημα για στρατιωτική επέμβαση», ανέφερε ο Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί.

Μάλιστα, δεν σταμάτησε εκεί. Ο αντιπρόσωπος του Ιράν έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στα Ηνωμένα Έθνη ως αντίδραση στις τελευταίες αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Βάντεφουλ: «Η ηγεσία του Ιράν «έχει χάσει κάθε νομιμοποίηση»

Ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας Γιόχαν Βάντεφουλ έκρινε χθες Τρίτη ότι η ηγεσία του Ιράν έχει απολέσει κάθε «νομιμοποίηση», επικαλούμενος τη βίαιη καταστολή των μαζικών κινητοποιήσεων στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Μιλώντας στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο ARD κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στις ΗΠΑ, ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας έκρινε πως ένα καθεστώς που μπορεί να καταστείλει τις διαδηλώσεις μόνο με τη χρήση θανατηφόρας βίας δείχνει πως βρίσκεται «στο τέλος» του.

Επέμεινε πως η ιρανική κυβέρνηση έχει «χάσει κάθε νομιμοποίηση» και το «δικαίωμα» να κυβερνά. Υποστήριξε πως η βία σε βάρος των πολιτών είναι άνευ προηγουμένη και πέρα από τα όρια της βαναυσότητας.

Ακόμη, ο ΥΠΕΞ Βάντεφουλ κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να χαρακτηρίσει τους Φρουρούς της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, «τρομοκρατική» οργάνωση, εξαιτίας αυτού που χαρακτήρισε ρόλο-κλειδί στην καταστολή των κινητοποιήσεων.

Ανέφερε πως συζήτησε το ζήτημα με ευρωπαίους συναδέλφους του και με την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας χθες, ωστόσο αναγνώρισε πως δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συναίνεση στην ΕΕ.