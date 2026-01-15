Αναστάτωση επικρατεί από τις 12:30 το μεσημέρι στην περιοχή της Ομόνοια, καθώς άνδρας αγνώστων στοιχείων έχει ανέβει σε ταράτσα κτιρίου και απειλεί να πέσει στο κενό.

Το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη στη Σωκράτους, στο τμήμα μεταξύ των οδών Αγίου Κωνσταντίνου και Πειραιώς.

Ο άνδρας κρέμεται από τα κάγκελα, σε ύψος που εκτιμάται ότι αντιστοιχεί σε πέμπτο όροφο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. καθώς και της Πυροσβεστική Υπηρεσία, με τρία οχήματα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται διαπραγματεύσεις.

Η κυκλοφορία στη Σωκράτους έχει διακοπεί για λόγους ασφαλείας, με την αστυνομία να καλεί τους οδηγούς να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές.