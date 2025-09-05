Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (05/09) στους Αμπελόκηπους και συγκεκριμένα στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ, καθώς ένας άνδρας έχει ανέβει στο πρεβάζι του κτηρίου και απειλεί να πέσει στο κενό.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομία και πυροσβεστική, οι οποίοι προσπαθούν να τον μεταπείσουν, ενώ από κάτω έχει τοποθετηθεί ειδικό στρώμα διάσωσης για κάθε ενδεχόμενο.

Ο άνδρας βρίσκεται στο σημείο από τις 18:00, ενώ στο νοσοκομείο βρίσκεται και ειδικός διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ. ο οποίος προσπαθεί να μεταπείσει τον άνδρα και να κατέβει με ασφάλεια.