Δεν έλειψαν οι αντιπαραθέσεις από τη χθεσινή συνεδρίαση της Βουλής για το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών με τους τόνους να υψώνονται κατακόρυφα μεταξύ του Κωνσταντίνου Κυρανάκη και της Πέτης Πέρκα.

Οι δυο τους είχαν «προηγούμενα» αφού οι συγκρούσεις τους για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είχαν ξεκινήσει από την επεξεργασία του στην αρμόδια επιτροπή. Σε άλλον έναν κύκλο αντιπαράθεσης, μάλλον ξεπέρασε τα όρια ο αναπληρωτής υπουργός όπου για να αποκρούσει την κριτική της βουλευτίνας, είπε προς τη βουλευτή της Νέας Αριστεράς «μη τσιρίζετε, δεν είναι η κουζίνα σας εδώ».

Η φράση του αυτή προκάλεσε την οργή της βουλευτίνας ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που το ερμήνευσαν ως σεξιστικό σχόλιο. Η ίδια αργότερα σε συνομιλητές της είπε ότι αν ήταν άντρας δεν θα έλεγε αυτή την ατάκα. Πάντως, και η ίδια σε ιδιαιτέρως έντονο ύφος ακόμα και εκτός μικροφώνου συνέχισε τον καυγά της με τον αναπληρωτή υπουργό, ενώ τον αποκάλεσε σε κάποιο σημείο και «φασίστα».

Ζήτησε συγνώμη ο Κυρανάκης

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας ο κ. Κυρανάκης σε συνομιλία του με την κ. Πέρκα και ενώπιον του προεδρείου αναγνώρισε ότι ήταν λάθος η έκφραση που χρησιμοποίησε και τόνισε πώς την παίρνει πίσω ζητώντας μάλιστα να καταγραφεί αυτό και στα πρακτικά.