Ένταση επικράτησε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να επιτίθεται στον πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρο Αραχωβίτη. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, κατηγόρησε τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ πως «κάτι κρύβει» και πως αποφεύγει να καταγγείλει την κυβέρνηση της ΝΔ, με τον ίδιο να τονίζει πως υπάρχουν πολιτικές ευθύνες στους «γαλάζιους» υπουργούς, αλλά «δεν είναι εισαγγελέας» για να κρίνει εάν υπάρχουν ποινικές ευθύνες.

«Εάν δεν υπήρχε ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης που τους άφησε να αλωνίζουν δεν θα υπήρχαν αυτά τα φαινόμενα», ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, εξετάζοντας τον μάρτυρα στην επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας πως ναι μεν δεν υιοθετεί τα περί διαχρονικής παθογένειας στον Οργανισμό, πλην όμως «κάποιοι μηχανισμοί συσκότισης συντηρήθηκαν από παντού».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατήγγειλε πως ο μάρτυρας διστάζει να μιλήσει για ποινικές ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ, με τον Σταύρο Αραχωβίτη να τονίζει πως δεν είναι εισαγγελέας για να κρίνει.

«Ο ρόλος μου σήμερα ως μάρτυρα δεν έχει να κάνει με κρίσεις. Παραδώσαμε ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο που παραδόθηκε ήταν για να μην υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα, αλλά αυτό καταστρατηγήθηκε», κατέθεσε. «Όταν διστάζει κάποιος να μιλήσει σημαίνει πως κάποιος τον κρατάει», σχολίασε σε άλλο σημείο η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τον Σταύρο Αραχωβίτη να απαντά: «κανείς δεν με κρατάει».

Ο διάλογος μεταξύ των δυο είναι χαρακτηριστικός:

Σταύρος Αραχωβίτης: Είμαι εδώ να πω για τη θητεία μου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου : Είστε ακόμη στον ΣΥΡΙΖΑ και δεν έχετε άποψη για το σκάνδαλο;

: Είστε ακόμη στον ΣΥΡΙΖΑ και δεν έχετε άποψη για το σκάνδαλο; Σταύρος Αραχωβίτης : Η άποψή μου είναι πως η καρδιά του σκανδάλου είναι μια δομημένη φαίνεται, οργάνωση που με πλαστούς τίτλους ιδιοκτησίας έπαιρνε από το εθνικό απόθεμα.

: Η άποψή μου είναι πως η καρδιά του σκανδάλου είναι μια δομημένη φαίνεται, οργάνωση που με πλαστούς τίτλους ιδιοκτησίας έπαιρνε από το εθνικό απόθεμα. Ζωή Κωνσταντοπούλου : Η ευρωπαϊκή εισαγγελέας λέει πως στην πυραμίδα της εγκληματικής οργάνωσης υπάρχει εμπλοκή κυβερνητική. Γιατί διστάζετε να απαντήσετε; Ποιος σας κρατάει;

: Η ευρωπαϊκή εισαγγελέας λέει πως στην πυραμίδα της εγκληματικής οργάνωσης υπάρχει εμπλοκή κυβερνητική. Γιατί διστάζετε να απαντήσετε; Ποιος σας κρατάει; Σταύρος Αραχωβίτης : Δεν με κρατάει κανένας. Είμαι εδώ για να πω ό,τι γνωρίζω με πλήρη τεκμηρίωση. Κρίσεις, εκτιμήσεις, πολιτικές απόψεις δεν είναι η κατάλληλη θέση αυτή για να κάνω.

: Δεν με κρατάει κανένας. Είμαι εδώ για να πω ό,τι γνωρίζω με πλήρη τεκμηρίωση. Κρίσεις, εκτιμήσεις, πολιτικές απόψεις δεν είναι η κατάλληλη θέση αυτή για να κάνω. Ζωή Κωνσταντοπούλου : Έχετε μια τελευταία ευκαιρία, θα κάνω τη τελευταία μου ερώτηση…

: Έχετε μια τελευταία ευκαιρία, θα κάνω τη τελευταία μου ερώτηση… Σταύρος Αραχωβίτης : Μετά θα εκτελεστώ;

: Μετά θα εκτελεστώ; Ζωή Κωνσταντοπούλου : Εσείς παραδώσατε στον Βορίδη, το πνεύμα αυτό όχι σε εμένα! Κατά την άποψή σας υπάρχουν ποινικές ευθύνες Μητσοτάκη, Βορίδη και Αυγενάκη;

: Εσείς παραδώσατε στον Βορίδη, το πνεύμα αυτό όχι σε εμένα! Κατά την άποψή σας υπάρχουν ποινικές ευθύνες Μητσοτάκη, Βορίδη και Αυγενάκη; Σταύρος Αραχωβίτης : Ξεκάθαρα υπάρχουν πολιτικές ευθύνες.

: Ξεκάθαρα υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Ζωή Κωνσταντοπούλου : Για ποινικές ευθύνες σας ρώτησα.

: Για ποινικές ευθύνες σας ρώτησα. Σταύρος Αραχωβίτης: Δεν είμαι εγώ ο εισαγγελέας.

«Βέλη» του ΣΥΡΙΖΑ για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ έκαναν λόγο για «άθλιες πρακτικές» της Ζωής Κωνσταντοπούλου, καταγγέλλοντας «σύμπλευσή» της με τη ΝΔ όσον αφορά στη «διάχυση» ευθυνών και κατηγορώντας την πως επί 40 λεπτά εξαπέλυσε επίθεση στον μάρτυρα με την ανοχή του προεδρείου.

«Με πρακτικές που μόνο στόχο έχουν να γίνουν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξαπέλυε επί περίπου 40 λεπτά, με την ανοχή του προέδρου της Εξεταστική Επιτροπής, αβάσιμες κατηγορίες και άθλια υπονοούμενα κατά του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύρου Αραχωβίτη, προσπαθώντας να θολώσει τις ξεκάθαρες απαντήσεις του για τα πεπραγμένα στη δική του θητεία» δηλώνουν μεταξύ άλλων πηγές της Κουμουνδούρου..

«Η επιχείρηση συκοφάντησης του Στ. Αραχωβίτη έπεσε στο κενό. Η λάσπη, τα ψέματα και οι τραμπουκισμοί δεν αγγίζουν όσους προσπάθησαν με διαφάνεια να δώσουν λύσεις στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου», σημειώνουν και καταλήγουν τονίζοντας ότι «η Εξεταστική Επιτροπή αποτελεί θεσμό δημοκρατικού ελέγχου και διαφάνειας και όλοι οι εμπλεκόμενοι οφείλουν να λειτουργούν με σεβασμό στον κανονισμό, στους θεσμούς και στους πολίτες που αναμένουν υπεύθυνη και σοβαρή διερεύνηση των υποθέσεων που εξετάζονται. Η αποπροσανατολιστική στοχοποίηση πολιτικών προσώπων με επιθετικό, προσωπικό και εμπαθή τρόπο υπονομεύει την ουσία και τον χαρακτήρα της κοινοβουλευτικής διαδικασίας».