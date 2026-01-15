Η Τάνια Μποζανίνου, αρχισυντάκτρια διεθνών ειδήσεων στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή για ποιους λόγους ο ιρανικός λαός διαδηλώνει στους δρόμους της χώρας και ποια σενάρια εξετάζει ο Τραμπ για επέμβαση στο Ιράν. Οι βλέψεις του Ρεζά Παχλαβί για αλλαγή καθεστώτος και η στάση Ισραήλ και Ρωσίας.

Στο podcast με τίτλο «Ιράν: Κλιμάκωση των διαδηλώσεων με τον Τραμπ στο κατώφλι» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

0:37 Πώς ξεκίνησε η εξέγερση του λαού του Ιράν.

2:02 Η έλευση του θεοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν.

4:07 Η καταστολή των διαδηλώσεων και η περιορισμένη πρόσβαση σε πληροφορίες.

5:37 Ο αριθμός των νεκρών διαδηλωτών και οι κίνδυνοι που αυτοί αντιμετωπίζουν βγαίνοντας στον δρόμο.

6:48 Ποιος συντονίζει την εξέγερση στη χώρα της Μέσης Ανατολής.

7:41 Πόσο πιθανό είναι να επιστρέψει ο γιός του σάχη, Ρεζά Παχλαβί στην εξουσία.

9:11 Τα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν.

11:39 Η στάση του Ισραήλ και η συμμαχία με τις ΗΠΑ.

12:20 Πώς αντιδρά στις εξελίξεις η Ρωσία.

g>Κάνε εγγραφή στο Podcast ΤΟ ΒΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑ στο Spotify και Apple Podcasts και ενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις για να ακούς κάθε ημέρα πρώτος/η τα νέα επεισόδια