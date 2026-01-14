Νέα δεδομένα έρχονται στο φως γύρω από τη υπόθεση της 16χρονης που αγνοείται, από όταν έφυγε μυστικά από το σπίτι της στην Πάτρα, με προορισμό την Αθήνα και έκτοτε δεν έχει επικοινωνήσει με την οικογένειά της.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία, όπως το ότι το κορίτσι πούλησε προσωπικά της αντικείμενα, ενώ μία ημέρα πριν από την εξαφάνισή της διέγραψε όλους τους λογαριασμούς της από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οδηγούν τις αρχές στο συμπέρασμα ότι η φυγή της ήταν προσχεδιασμένη και πραγματοποιήθηκε με δική της απόφαση, χωρίς ενδείξεις εξαναγκασμού ή εκβιασμού από τρίτο πρόσωπο.

Η φιλοξενία σε δομή κακοποιημένων ανηλίκων

Ωστόσο, η άκρη του νήματος φαίνεται πως βρίσκεται στη Γερμανία, τη χώρα καταγωγής της.

Πληροφορίες που δημοσίευσε το Pelop.gr, αναφέρουν ότι η 16χρονη είχε φιλοξενηθεί για κάποιο διάστημα σε δομή στη Γερμανία, όπου ζούσε με τους γονείς της, έπειτα από καταγγελία ενός γείτονα για κακοποίηση και επέστρεψε στην οικογένειά της έπειτα από δικαστική απόφαση.

Το κορίτσι, βρέθηκε στη συγκεκριμένη δομή έπειτα από καταγγελία που είχε κάνει ο γείτονας ότι το παιδί είχε πέσει θύμα κακοποίησης, σίγουρα λεκτικής, ενώ εξεταζόταν ακόμη και το ενδεχόμενο να είχε πέσει θύμα και σωματικής βίας.

Το βίντεο ντοκουμέντο

Υλικό που καταγράφει η κάμερα απέναντι από το Παίδων «Αγία Σοφία», δείχνει το τελευταίο της ίχνος στην περιοχή του Ζωγράφου, στο σημείο που την άφησε το ταξί εκείνη την ημέρα, της 8ης Ιανουαρίου.

Νωρίτερα εκείνη τη μέρα, είχε συναντηθεί με τον άνδρα στον οποίο φαίνεται πως πούλησε το κινητό της τηλέφωνο, στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο ταξί με κατεύθυνση την Αθήνα. Σε εκείνο το σημείο, λίγο πιο πάνω δηλαδή από τα νοσοκομεία Παίδων, φέρεται πως την αποβιβάζει το ταξί.

Φαίνεται πως η αρχική διεύθυνση που είχε δώσει στο ταξί ήταν η οδός Αιγίου, ένας δρόμος πάνω από τα παιδιατρικά νοσοκομεία.

Η κοπέλα φαίνεται να είχε έναν συγκεκριμένο προορισμό στο μυαλό της, κατεβαίνει και με τα πόδια προχωράει ακριβώς στην πύλη του νοσοκομείου, που εκεί φαίνεται πως περνάει με το κινητό της στα χέρια, απέναντι τον δρόμο και φτάνει σε περίπτερο.

Σημειώνεται πως ο οδηγός ταξί, αλλά και το άτομο στο οποίο φαίνεται πως έδωσε το κινητό της, έναντι χρηματικής αμοιβής, έχουν εντοπιστεί από τις Αρχές, ωστόσο τα άτομα ξεκαθαρίζουν πως δεν έχουν κάποια σχέση με την εξαφάνιση της νεαρής.

Φαίνεται πως το κορίτσι είχε δύο κινητά στην κατοχή του, τα οποία είναι κλειστά μέχρι και αυτή τη στιγμή. Όμως, επειδή, όπως προκύπτει και από τα βίντεο που έχουν βρεθεί, φαίνεται πως χρησιμοποιεί κάποιο κινητό, πρόκειται πιθανώς για ένα τρίτο, νούμερο το οποίο ακόμα οι Αρχές δεν έχουν εντοπίσει.

Η κοπέλα φαίνεται πως πουλούσε διάφορα προσωπικά της αντικείμενα και κοσμήματα και είχε μετρητά στα χέρια της, γιατί με μετρητά πλήρωσε και το ταξί, περίπου 320 ευρώ, όπως είπε και ο ίδιος.

Στο βίντεο φαίνεται να γνώριζε πού πηγαίνει, ενώ την εντόπισε η κάμερα στο περίπτερο. Κοντοστέκεται για λίγο, κοιτάει το κινητό της, ψάχνει κάτι και στη συνέχεια προχωράει προς τα κάτω, στην οδό Μικράς Ασίας.

Με τον οδηγό ταξί δεν είχαν, όπως υποστήριξε εκείνος, κάποια συνομιλία, ενώ σε όλη τη διαδρομή ανέφερε πως η κοπέλα βαφόταν.

Στο φαρμακείο, στρίβει το κορίτσι αριστερά, όπου υπάρχει μία στοά. Πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα ενεχυροδανειστήριο που βρίσκεται στην περιοχή, ωστόσο από εκεί και πέρα δεν υπάρχει καταγραφικό υλικό.

Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ αυτών και η σχέση μεταξύ των μελών της οικογένειας και πώς αποφάσισε το κορίτσι να φύγει από το σπίτι της.

Είχε χαθεί ξανά σε εκδρομή στο εξωτερικό με το σχολείο

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης ανέφερε σχετικά με την υπόθεση: «Η κοπέλα φαίνεται πως με κάποιον επικοινωνεί. Όταν ο οδηγός ταξί την άφησε, υπάρχει ένα μικρό καφενεδάκι στο οποίο μπήκε μέσα η κοπέλα, πήγε τουαλέτα και αφού βγήκε, ζήτησε από την υπάλληλο τον κωδικό του Wi-Fi. Κάποιος της είπε να πάει στο «Παίδων». Ίσως ήταν σημείο συνάντησης και να μην εμφανίστηκε κάποιος εκεί. Μπορεί και να κινδυνεύει η ζωή της, γιατί εάν μιλάει με κάποιον, που αυτός έχει κακές προθέσεις, τότε το κορίτσι κινδυνεύει. Φαίνεται ότι πιεζόταν από το σπίτι».

Και συνέχισε: «Από μόνη της το έκανε όλο αυτό ή την έχει κατευθύνει κάποιος; Εκτός και αν δεν την κατευθύνει κανείς και κάνει όλες αυτές τις ενέργειες η κοπέλα, γιατί θεωρεί ότι μπορεί να φύγει εύκολα για τη Γερμανία. Χθες, επικοινώνησε κάποιος μαζί μου που γνώριζε την κοπέλα. Πριν δύο χρόνια, η κοπέλα πήγαινε σε ιδιωτικό σχολείο στην Πάτρα. Σε μία εκδρομή που έκανε το ιδιωτικό σχολείο στη Βαρκελώνη, η κοπέλα χάθηκε δύο φορές. Την μία φορά δεν μπήκε στο βαγόνι του μετρό. Ευτυχώς, το αντιλήφθηκαν οι καθηγητές και βγήκαν έξω και τη μάζεψαν. Τη δεύτερη φορά, όταν όλοι μπήκαν στην πύλη για να γυρίσουν Ελλάδα, το κορίτσι έμεινε πίσω».