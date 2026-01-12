Από τις 8 Ιανουαρίου έχει εξαφανιστεί από την Πάτρα η 16χρονη Λόρα Λόμτεφ, με μάρτυρες να καταθέτουν ότι η ανήλικη είναι στην Αθήνα. Η 16χρονη μετακόμισε στην Πάτρα από τη Γερμανία με την οικογένειά της τα τελευταία τρία χρόνια.

Οι Αρχές έχουν στην κατοχή τους βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τη 16χρονη μαζί με έναν άνδρα γύρω στα 60 και μια άλλη ανήλικη κοπέλα όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Star.

Σύμφωνα με πληροφορίες το κορίτσι το πρωί συναντήθηκε με τον άνδρα και την κοπέλα την περασμένη Πέμπτη και στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε ταξί με κατεύθυνση την Αθήνα.

Έκλεισε τα social media

Η Λόρα έφυγε από το σπίτι της, στην περιοχή του Ρίου παίρνοντας μαζί της το διαβατήριό της. Όπως προέκυψε από τις έρευνες έχει κλείσει όλα τα social media που είχε, αλλά και τους λογαριασμούς των email της.

Την ημέρα της εξαφάνισής της έφυγε για να πάει στο σχολείο την πρώτη μέρα μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων. Η απουσία της έγινε αντιληπτή το μεσημέρι, όταν δεν επέστρεψε με το σχολικό και αμέσως σήμανε συναγερμός.

Οι γονείς της της έκαναν έκκληση να δώσει σημεία ζωής, λέγοντας πως δεν έχουν θυμώσει μαζί της και πως αυτό που τους ενδιαφέρει πρωτίστως είναι να επιστρέψει ασφαλής στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με το Amber Alert που εκδόθηκε η Λόρα Λομπτέφ έχει ύψος 1,60 μ., είναι 50 κιλά, έχει ξανθοκόκκινα μαλλιά και γαλάζια μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν παντελόνι, μαύρα αθλητικά adidas με λευκές ρίγες και είχε μαζί της μια γκρι σχολική τσάντα.

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

«Στις 08/1/2026 στις 07:30 το πρωί εξαφανίστηκε από το σπίτι της στην περιοχή του Ρίου στην Πάτρα, η Λόρα Λομπτέφ, 16 ετών, Γερμανικής καταγωγής. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε την ίδια μέρα για την εξαφάνιση της ανήλικης και άμεσα προέβη στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της. Ωστόσο, σήμερα κατόπιν εισαγγελικής εντολής, προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της ανήλικης σε κίνδυνο. Στην υπόθεση φαίνεται να εμπλέκονται ενήλικα άτομα.

Η Λόρα Λομπτέφ έχει ύψος 1,60 μ., είναι 50 κιλά, έχει ξανθοκόκκινα μαλλιά και γαλάζια μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν παντελόνι, μαύρα αθλητικά adidas με λευκές ρίγες και είχε και γκρι σχολική τσάντα .

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.