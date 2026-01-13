Ένα νέο βίντεο με την 16χρονη Λόρα φέρνει στο φως της δημοσιότητας το ΒΗΜΑ.

Η ανήλικη, που έφυγε από την Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου, βρίσκεται στην Αθήνα και εθεάδη στου Γουδή και συγκεκριμένα στην οδό Μικράς Ασίας. Λίγο πριν την καταγράψουν κάμερες της περιοχής βγήκε από καφετέρια της περιοχής όπου είχε ζητήσει το wifi του καταστήματος.

<br />

Τι αναφέρει ο οδηγός ταξί που την μετέφερε στην Αθήνα

Ο τελευταίος άνθρωπος που είδε την Λόρα την περασμένη Πέμπτη ήταν ο οδηγός ταξί που τη μετέφερε στην περιοχή του Ζωγράφου. Όπως λέει αποκλειστικά στο Live News δεν ήξερε ότι πρόκειται για ένα παιδί 16 ετών.

«Έχω πληρωθεί, υπάρχει και η απόδειξη στο ταξί μου».

Όπως λέει ο οδηγός, η ανήλικη καθόλη τη διάρκεια της διαδρομής δεν είπε κουβέντα, ενώ ζήτησε από τον οδηγό να την αφήσει λίγα μέτρα μακριά από το σημείο στο οποίο θα πήγαινε.

«Δεν ανταλλάξαμε ούτε μισή κουβέντα μέσα στο αμάξι. (…) Πιστεύετε εσείς αν έβλεπα ένα κοριτσάκι 16 χρόνων θα το έβαζα μέσα στο ταξί μου;».

«Βαφόταν όλη την διαδρομή, δεν είδα κάτι περίεργο. Στα χέρια της δεν είδα καθόλου τηλέφωνο. Δεν ήταν ανήσυχη για κάτι, την πέρασα για φοιτήτρια», λέει ο ίδιος.