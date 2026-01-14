Στη δημιουργία πάνω από 120.000 θέσεων εργασίας μέσω των προγραμμάτων απασχόλησης στοχεύει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), εντός του 2026.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται – κατά τον σχεδιασμό των προγραμμάτων – στον «σκληρό πυρήνα» της ανεργίας, δηλαδή στις γυναίκες τους νέους και τους μακροχρόνιους ανέργους, ομάδες του πληθυσμού που εξακολουθούν να έχουν υψηλά ποσοστά ανεργίας παρότι το γενικό ποσοστό της ανεργίας έχει υποχωρήσει πλέον κοντά στο 8%.

Ποια είναι τα νέα προγράμματα

Τα νέα προγράμματα που ξεκίνησαν ή πρόκειται να ξεκινήσουν αφορούν:

– Πρόγραμμα πρόσληψης 10.000 μητέρων ανήλικων τέκνων: Το πρώτο από τα νέα προγράμματα που θα ενεργοποιηθεί το πρώτο δίμηνο του έτους αφορά την πρόσληψη 10.000 ανέργων γυναικών, με έμφαση στις μητέρες παιδιών έως 15 ετών.

Στόχος είναι η ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και η διευκόλυνση της επιστροφής των μητέρων στην αγορά εργασίας, μέσα από επιδοτούμενες θέσεις διάρκειας 12 έως 18 μηνών. Το πρόγραμμα προβλέπει 5.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης και 5.000 θέσεις μερικής απασχόλησης, με μηνιαία επιδότηση έως 1.004 ευρώ και προϋπολογισμό 101,8 εκατ. ευρώ.

Για τις θέσεις πλήρους απασχόλησης, η επιχορήγηση ανέρχεται έως το 70% του κόστους για γυναίκες άνεργες έως 12 μήνες και έως το 80% για μακροχρόνια άνεργες ή μητέρες ανήλικων τέκνων. Στις θέσεις μερικής απασχόλησης η επιδότηση φτάνει έως 680 ευρώ μηνιαίως.

– Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων άνω των 30 ετών με έμφαση σε γυναίκες και άνω των 50 ετών: Ήδη ξεκίνησε πρόγραμμα απασχόλησης περίπου 40.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω, με προτεραιότητα στις γυναίκες και στους ανέργους άνω των 50 ετών, ενώ η επιχορήγηση κυμαίνεται από 35% έως 75% του συνολικού κόστους εργασίας, για διάστημα 12 μηνών, ανάλογα με την ηλικία και τα χαρακτηριστικά των ωφελουμένων.

Δικαιούχοι είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα. Προϋπόθεση ένταξης είναι η επιχείρηση να μην έχει μειώσει το προσωπικό της κατά το τρίμηνο πριν την αίτηση συμμετοχής.

– Επιχειρηματικότητα νέων 18–29 ετών: Το πρόγραμμα αφορά τη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας και προβλέπει τη δημιουργία 2.114 νέων επιχειρήσεων με επιχορήγηση 17.500 ευρώ ανά δικαιούχο. Η δράση απευθύνεται σε νέους 18–29 ετών, εγγεγραμμένους στη ΔΥΠΑ, με στόχο να ενθαρρυνθεί η αυτοαπασχόληση και να αναπτυχθούν βιώσιμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

Η επιχορήγηση καταβάλλεται σε τρεις δόσεις: 5.500 ευρώ με την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ, 6.000 ευρώ μετά τη συμπλήρωση του πρώτου εξαμήνου λειτουργίας, 6.000 ευρώ μετά το δεύτερο εξάμηνο. Οι συμμετέχοντες μπορούν να λειτουργήσουν ως ατομικοί επιχειρηματίες ή να συστήσουν εταιρεία (ΟΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ κ.ά.).

– Πρόγραμμα απασχόλησης 5.971 νέων 18–29 ετών: Αφορά 6.000 νέους ηλικίας 18–29 ετών, με επιχορήγηση έως 1.256 ευρώ τον μήνα ανά θέση. Το πρόγραμμα καλύπτει μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος και στοχεύει στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για νέους χωρίς επαγγελματική εμπειρία.

Ωφελούμενοι είναι νέοι εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης (NEETs), εγγεγραμμένοι στα μητρώα της ΔΥΠΑ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας, σε όλη τη χώρα.

– Τοπικά σχέδια ενίσχυσης επιχειρηματικότητας: Σε εξέλιξη βρίσκεται ήδη η υποβολή αιτήσεων για τη δημιουργία 850 νέων επιχειρήσεων σε περιοχές με υψηλά ποσοστά ανεργίας, με επιχορήγηση 14.800 ευρώ ανά επιχείρηση. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 12 μηνών και αποτελεί τον Δ΄ κύκλο του προγράμματος επιχειρηματικότητας της ΔΥΠΑ.

Η επιχορήγηση καταβάλλεται σε τρεις δόσεις (4.000 ευρώ με την έναρξη, 5.400 ευρώ στο εξάμηνο και 5.400 ευρώ στο τέλος του έτους). Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 18–60 ετών, εγγεγραμμένους στη ΔΥΠΑ, που θέλουν να ιδρύσουν επιχείρηση στις εξής περιοχές: Καστοριά, Αχαΐα, Σέρρες, Ρόδος, Πέραμα, Κερατσίνι–Δραπετσώνα και Σαλαμίνα. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 12,58 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

– Επανένταξη ευάλωτων ομάδων και ΑμεΑ στην εργασία: Το πρόγραμμα αφορά την επανένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) και προβλέπει τη δημιουργία 3.000 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους 30 ετών και άνω. Η επιδότηση φτάνει έως 1.004 ευρώ τον μήνα, για διάρκεια 12 έως 18 μηνών.

Ωφελούμενοι είναι άτομα με αναπηρία, γυναίκες θύματα έμφυλης ή ενδοοικογενειακής βίας, άτομα που ολοκλήρωσαν προγράμματα απεξάρτησης, αποφυλακισμένοι, νεαρά άτομα σε κοινωνικό κίνδυνο, διεμφυλικά πρόσωπα, θύματα εμπορίας ανθρώπων και ενήλικες που συνεχίζουν να διαμένουν σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας.

Στοχευμένα προγράμματα για την απασχόληση πυρόπληκτων στην Αττική, αλλά και για πρώην εργαζόμενους των Ναυπηγείων Ελευσίνας: Θα ξεκινήσει στο Α εξαμήνου του έτους για την οικονομική ενίσχυση και την επανένταξη στην αγορά εργασίας εργαζόμενων που έχασαν τη δουλειά τους λόγω των πυρκαγιών στην Αττική, αλλά και πρώην εργαζόμενων στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

