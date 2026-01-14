Νέα στοχευμένη παρέμβαση υπέρ των μονογονεϊκών οικογενειών στο Δημόσιο φέρνει σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε στη Βουλή και θεσπίζει ειδική άδεια έξι εργάσιμων ημερών με πλήρεις αποδοχές για υπαλλήλους με αποκλειστική επιμέλεια ανήλικων τέκνων.

Επί της ουσίας δίνεται άδεια 6 εργάσιμων ημερών με αποδοχές και θεσπίζεται για τους υπαλλήλους που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια ανήλικων τέκνων, σύμφωνα με διάταξη του νέου νομοσχεδίου.

Το σχέδιο νόμου, με τίτλο «Ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα, τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και λοιπές διατάξεις», έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση.

Η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι στους υπαλλήλους που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια ανήλικων παιδιών θα χορηγείται άδεια έξι εργάσιμων ημερών κάθε έτος, με πλήρεις αποδοχές. Η άδεια αυτή είναι επιπλέον των ημερών που ήδη δικαιούνται βάσει άλλων διατάξεων.

Ποιοι δικαιούνται την άδεια

Το μέτρο αφορά ευρύ φάσμα εργαζομένων στο Δημόσιο και συγκεκριμένα:

πολιτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους,

υπαλλήλους Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ)

δημοτικούς και κοινοτικούς υπαλλήλους.

Κοινός παρονομαστής είναι η αποκλειστική επιμέλεια ανήλικων παιδιών, στοιχείο που, σύμφωνα με το υπουργείο, συνεπάγεται αυξημένες οικογενειακές και κοινωνικές υποχρεώσεις.

Η ρύθμιση

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 20 του σχεδίου νόμου, η διάταξη προστίθεται στο άρθρο 53 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και στο άρθρο 60 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη διάταξη: «Στους υπαλλήλους που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια ανήλικων τέκνων χορηγείται άδεια έξι (6) εργάσιμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, με αποδοχές, επιπλέον αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Η άδεια προσαυξάνεται κατά δύο (2) εργάσιμες ημέρες, εφόσον ο γονέας υπάλληλος έχει την αποκλειστική επιμέλεια τριών (3) ή περισσότερων ανήλικων τέκνων.»

Η ίδια ρύθμιση εφαρμόζεται και στους υπαλλήλους των δήμων και κοινοτήτων, με αντίστοιχη προσθήκη στον σχετικό Κώδικα. Έτσι, το μέτρο καλύπτει το σύνολο των δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων που ανήκουν στην κατηγορία των μονογονέων.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των πολιτικών του Υπουργείου Εσωτερικών για τη στήριξη των εργαζόμενων γονέων και την ενίσχυση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

