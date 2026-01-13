Έρχονται μέσα στις επόμενες μέρες οι πρώτες κλήσεις από τις έξυπνες κάμερες, όπως είπε στο ΕΡΤnews ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

«Έχει γίνει χαμός με τις κάμερες και καλώς έχει γίνει χαμός με τις κάμερες, διότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε ότι χάνουμε φίλους, συγγενείς, χάνονται πολίτες στους δρόμους και ότι οι κάμερες είναι εμφανείς και το ότι υπάρχουν και εφαρμογές οι οποίες δείχνουν πού είναι οι κάμερες, προσωπικά εμένα δεν με πειράζει καθόλου, γιατί σκοπός δεν είναι να κόψουμε κλήσεις. Ο σκοπός είναι να καταλάβουν οι πολίτες ότι υπάρχουν κάμερες, οι οποίες γράφουνε, οι οποίες μπορούν να δουν ότι περνάμε με κόκκινο» είπε.

Και συνέχισε: Οι κάμερες είναι σε λειτουργία, μέσα στις επόμενες μέρες θα έρθουν και οι πρώτες κλήσεις από τις κάμερες αυτές από το πιλοτικό σύστημα το οποίο έχει φτιάξει η τροχαία της Αθήνας σε συνεργασία πάντα με το Υπουργείο Μεταφορών.

Συνεπώς δεν περνάμε με κόκκινο, δεν οδηγούμε με το κινητό στο χέρι. Έχουμε δει φωτογραφίες από κάποιες από τις κάμερες αυτές. Άρα οι κάμερες είναι εκεί, οι κάμερες γράφουν. Να σταματήσουμε να κάνουμε πράγματα τα οποία μπορούν να αποβούν μοιραία για ανθρώπινες ζωές».

«Μέχρι το καλοκαίρι θα έχουν μπει περισσότερες. Θα έχει ολοκληρώσει η Περιφέρεια Αττικής το σύνολο των καμερών, τις 388 κάμερες. Θα έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για τις κάμερες που βάζουμε με τεχνητή νοημοσύνη και τις κάμερες που το υπουργείο Μεταφορών βάζει στα λεωφορεία. Και το βασικό είναι ότι θα έχει ολοκληρωθεί και το πληροφοριακό σύστημα.

Γιατί η καρδιά του συστήματος, είναι ένα σύστημα το οποίο θα παίρνει αμέσως τη φωτογραφία και θα σου έρχεται στο κινητό σου, στο wallet μια ειδοποίηση, θα υπάρχει μήνυμα ότι ελέγχεται για παράβαση. Όσοι δεν τα πάνε καλά με τη τεχνολογία, ακολουθείται ο κλασικός δηλαδή έγχαρτος τρόπος.

Να διευκρινίσω κατ’ αρχάς ότι με το πιλοτικό της Τροχαίας και σήμερα με SMS σε ειδοποιούν για κλήση, αλλά αυτό θα επεκταθεί και θα γίνει πολύ πιο χρηστικό με το νέο ενιαίο σύστημα που θα βλέπεις και τη φωτογραφία ή το βίντεο της παράβασης, θα κάνεις την ένστασή σου ηλεκτρονικά».

Πότε θα έρχονται οι κλήσεις

Ο κ. Παπαστεργίου επισήμανε πως «μέχρι το τέλος του μήνα θα ξεκινήσουμε να τροφοδοτούμε το πιλοτικό της τροχαίας της Αθήνας, με κλήσεις οι οποίες έχουν καταγραφεί από τις έξυπνες κάμερες.

Ο σκοπός είναι οι κλήσεις να έρχονται την ίδια μέρα. Γιατί το πρόβλημα δεν ήταν μόνο ότι δεν υπήρχαν κάμερες, ή υπήρχαν κάμερες οι οποίες δεν λειτουργούσαν και οι οποίες κλήσεις ερχόντουσαν μετά από μήνες ή και χρόνια και μάλιστα το σωστό διάστημα ήταν χρόνια, μετά από χρόνια έρχονταν οι κλήσεις.

Πλέον συντομεύουν πάρα πολύ αυτό το διάστημα, με το νέο πληροφοριακό σύστημα, ο σκοπός είναι να έρχονται την ίδια μέρα οι κλήσεις. Υπάρχουν 13 ημέρες περιθώριο για ένσταση. Βέβαια θα μπορούμε με το νέο πληροφοριακό σύστημα να βλέπουμε και τη φωτογραφία, αλλά και ένα πολύ σύντομο βίντεο την ώρα που περνάμε με το κόκκινο, για παράδειγμα ή την ώρα που μιλάμε στο κινητό.

Ο σκοπός είναι να μην περάσω με κόκκινο γιατί διαβάζω διάφορα ότι φορομπηχτικό μέτρο μην περνάτε με κόκκινο. Τόσο ξεκάθαρα, έχουμε 15.000 παραβάσεις, μετρήσαμε από τις οκτώ αυτές κάμερες που βάλαμε μέσα σε 15 – 20 μέρες, 15.000 παραβάσεις, για το κόκκινο. 15.000 φορές πολίτες οι οποίοι βιάζονταν, γιατί όλοι βιαζόμαστε, ξαφνικά περνάνε με κόκκινο.

Την ώρα που κάποιος πολίτης πάει να περάσει με πράσινο κανονικά. 15.000 δυνητικές συγκρούσεις και μάλιστα θα μπορούσαν να ήταν και θανάσιμες».

Το κινητό και το «πορτοκαλί» στα φανάρια

O υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης τόνισε πως: «Για το κινητό επίσης έχουμε φτάσει σε χιλιάδες παραβάσεις. Μια παράβαση που είναι πιο δύσκολη να την πιάσεις, έχει να κάνει λίγο με τη γωνία της κάμερας, με το φωτισμό εκείνη την ώρα, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτές οι παραβάσεις στοιχίζουν ανθρώπινες ζωές, σε μια χρονιά που το 2025 είχαμε 22% μείωση των τροχαίων.

Πρέπει να το πούμε αυτό ότι χάρη σε προσπάθειες που έχουν γίνει χάρη στα νέα οδικά δίκτυα με τελευταίο το Πάτρα – Πύργος που η κυβέρνηση μας έχει παραδώσει και βέβαια σε όλη την πολιτική με τον νέο ΚΟΚ και τις κάμερες και την κουβέντα για τις κάμερες και τη τοποθέτηση καμερών είχαμε 22%, περίπου, 200 λιγότεροι άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Ο ΚΟΚ είναι πολύ συγκεκριμένος, λέει ότι το πορτοκαλί δεν περνάς, εκτός και αν έχεις αναπτύξει τέτοια ταχύτητα που δεν μπορείς να σταματήσεις. Με πορτοκαλί δεν σε γράφει η κάμερα, απλά όταν βλέπεις πορτοκαλί πρέπει να σταματήσεις. Θα πρέπει σε όλα αυτά να καταλάβουμε και την ευθύνη που έχουμε όταν είμαστε στο τιμόνι, που καλό θα είναι να εντοπίσουμε νωρίς το πορτοκαλί και εμείς και οι υπόλοιποι οδηγοί.

Είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση την ώρα αυτή, το εννοεί και με τα μέτρα για τις κάμερες και με τα μέτρα για τον ΚΟΚ και με τα μέτρα για την κατανάλωση αλκοόλ. Σε χιλιάδες ελέγχους που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα από την Ελληνική Αστυνομία, φαίνεται ξεκάθαρα ότι εκεί που υπάρχει η βούληση υπάρχει και αποτέλεσμα».

Νέες εφαρμογές

Ως προς νέες εφαρμογές στο wallet, είπε πως θα αφορούν επαγγελματικές ιδιότητες, ο κ. Παπαστεργίου είπε ότι αυτές θα είναι: «Είμαι δικηγόρος, είμαι γιατρός, είμαι μηχανικός, είμαι δημοσιογράφος. Ειδικά για κάποιες κατηγορίες, δικηγόροι και γιατροί είναι πολύ χρήσιμο να έχουν την απόδειξη σε ψηφιακό σε ψηφιακή μορφή στον ρόλο τους και πολύ σημαντικά έργα για τη δικαιοσύνη και την υγεία μέσα στην εβδομάδα θα δείτε την παρουσίαση μιας πολύ σημαντικής πρωτοβουλίας που το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει αναλάβει για τον δικαστικό φάκελο και το Υπουργείο Ψηφιακής υλοποίησε.