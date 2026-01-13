Παραμονή Πρωτοχρονιάς μπήκε το πρώτο πετρέλαιο στον αγωγό Θεσσαλονίκης – Σκοπίων και εντός των επόμενων 10 – 15 ημερών αναμένεται να πραγματοποιηθεί και η πρώτη παράδοση, βάζοντας τέλος σε μια περιπέτεια που κράτησε 13 ολόκληρα χρόνια.

Ο αγωγός είχε κατασκευαστεί το 2002 με ιδιοκτήτρια την εταιρεία VARDAX, με μετόχους τη HELLENiQ ENERGY σε ποσοστό 80% και το Δημόσιο της Βόρειας Μακεδονίας κατά 20%. Ωστόσο, το 2013 τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) διέκοψαν τη λειτουργία του, μαζί και τη λειτουργία των διυλιστηρίων OKTA που βρίσκονται στην περιοχή των Σκοπίων.

Σε πλήρη λειτουργία ο αγωγός

Σήμερα, ο αγωγός επαναλειτουργεί. «Θα χρειαστούν μερικές μέρες για να ξεπλυθεί πρακτικά ο αγωγός που ήταν 13 χρόνια σε αδράνεια και θα μπορέσουμε να παραδώσουμε στις αγορές της Βόρειας Μακεδονίας, του Κοσσόβου, της Σερβίας και της Βουλγαρίας σύγχρονα καύσιμα, με ένα πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο», ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου κ. Ανδρέας Σιάμισιης, μιλώντας χθες σε δημοσιογράφους.

Οικονομικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Ωστόσο, η σημασία της επαναλειτουργίας του αγωγού δεν εξαντλείται στο καθαρά οικονομικό αποτύπωμα, το οποίο –όπως υπογράμμισε– αναμένεται θετικό για τον όμιλο. Όπως επισήμανε, το έργο ενσωματώνει και ένα σαφές περιβαλλοντικό όφελος, καθώς περιορίζεται δραστικά η κίνηση χιλιάδων βυτιοφόρων που μέχρι σήμερα σχημάτιζαν ουρές έξω από το διυλιστήριο για να φορτώσουν καύσιμα με προορισμό τα Σκόπια.

Κάθετος ενεργειακός διάδρομος πετρελαίου στα Βαλκάνια

Την ίδια στιγμή, ο νέος αγωγός λειτουργεί ως μοχλός περαιτέρω εμπορικής διείσδυσης στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της HELLENiQ ENERGY, δημιουργούνται πλέον οι προϋποθέσεις για αύξηση των πωλήσεων στο Κόσσοβο και στη Νότια Σερβία, διαμορφώνοντας στην πράξη έναν ενεργό κάθετο διάδρομο για το πιο παραδοσιακό ενεργειακό προϊόν, το πετρέλαιο. «Αυτός ο αγωγός θα δώσει, όχι μόνο στην εταιρεία, αλλά και στην Ελλάδα, αυξημένη βαρύτητα στο γεωπολιτικό σκηνικό», σημείωσε χαρακτηριστικά. Άλλωστε, ο Όμιλος διαθέτει ήδη ισχυρή παρουσία στα Βαλκάνια, με 59 πρατήρια ΕΚΟ στη Σερβία, 99 στη Βουλγαρία, 26 στη Βόρεια Μακεδονία και 46 στο Μαυροβούνιο.

Στο μέτωπο των ερευνών υδρογονανθράκων

Στο πεδίο των ερευνών υδρογονανθράκων, η εικόνα παραμένει εξίσου δυναμική. Όπως ανέφερε ο κ. Σιάμισιης, στο οικόπεδο «Ιόνιο 2» των Exxon – Energean και HELLENiQ Energy «είναι θέμα δώδεκα έως δεκαοκτώ μηνών να γίνει η γεώτρηση». Παράλληλα, η Chevron, με εταίρο τη HELLENiQ Energy, είχε επικρατήσει στον διεθνή διαγωνισμό της ΕΔΕΥΕΠ για τα θαλάσσια blocks «Νότια της Κρήτης I», «Νότια της Κρήτης II», καθώς και για τις περιοχές «Νότια Πελοπόννησος» και «Α2».

«Κατεβήκαμε μαζί στον διαγωνισμό, πήραμε όλη την περιοχή στη Δυτική Ελλάδα μέχρι και τη γραμμή που χωρίζει την Ελλάδα με τη Λιβύη και νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε πως, πέρα από το επιχειρηματικό βάρος μιας τέτοιας συνεργασίας με τη Chevron, είναι εξίσου σημαντικό και για τη χώρα να μπορεί να ελέγχει τα χωρικά της ύδατα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι και σε αυτές τις περιοχές, με ορίζοντα 12 έως 18 μηνών, θα πραγματοποιηθούν σεισμικές έρευνες σε θαλάσσια blocks όπου μέχρι σήμερα δεν είχαν γίνει.

Αναφορικά με τα οικόπεδα της Κρήτης των Exxon Mobil – HELLENiQ ENERGY, ο Διευθύνων Σύμβουλος παραδέχθηκε ότι «ίσως έχουν μείνει λίγο πίσω σε σχέση με το τι θα περιμέναμε». Έσπευσε, ωστόσο, να διευκρινίσει ότι πρόκειται για δραστηριότητες υψηλής τεχνικής και οικονομικής πολυπλοκότητας, με σημαντικό ρίσκο, οι οποίες ιεραρχούνται από τις εταιρείες με βάση το συνολικό επενδυτικό τους χαρτοφυλάκιο και τις διεθνείς ευκαιρίες που αναδύονται.

Επενδύσεις σε ηλεκτροπαραγωγή και φυσικό αέριο

Στο μέτωπο των επενδύσεων στην ηλεκτροπαραγωγή και το φυσικό αέριο, η HELLENiQ Energy –μέσω της θυγατρικής Enerwave– επανεξετάζει την επενδυτική απόφαση για τη νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αερίου στα διυλιστήρια της Θεσσαλονίκης, η οποία διαθέτει άδεια από το 2019, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στην αγορά. Την ίδια ώρα, ανοιχτή παραμένει και η επενδυτική απόφαση για την ανάπτυξη πλωτής μονάδας αποθήκευσης και επαναεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (FSRU) στη θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού Κόλπου, ανοιχτά της Θεσσαλονίκης.

«Εμείς το προχωράμε τώρα, για να το φέρουμε σε φάση ωρίμανσης. Όμως είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ευρύτερη αγορά της περιοχής μας. Ξεχνάμε ότι πριν από έξι μήνες το μεγαλύτερο μέρος του φυσικού αερίου στην Ευρώπη ερχόταν από τη Ρωσία. Να πάμε να επενδύσουμε στην Ελλάδα 1 δισ. ευρώ για εξαγωγές LNG και μετά από έξι μήνες να τα βρούμε με τους Ρώσους; Χώρος για LNG θα υπάρχει, αλλά είναι άλλο να θέλεις έξι bcm LNG για τη χώρα και άλλο να χρειάζεσαι δύο bcm», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι τα δύο υφιστάμενα FSRU της Ρεβυθούσας και της Αλεξανδρούπολης βρίσκονται στα δύο άκρα του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου, ενώ το ιδανικό θα ήταν μια αντίστοιχη υποδομή πιο κοντά στο κέντρο του συστήματος.

Πηγή: ot.gr