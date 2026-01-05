Υπό το βάρος των πιέσεων της Coca Cola, αλλά και της ΔΕΗ, βρέθηκε σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο όμως κατάφερε να ελέγξει το εύρος της πτώσης του, με τη βοήθεια των ισχυρών κερδών σε Helleniq Energy και ΕΛΧΑ.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,17% στις 2.154,40 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.143,58 μονάδων (-0,67%) και 2.162,61 μονάδων (+0,21%). Ο τζίρος ανήλθε στα 217,1 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 33,3 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 2,9 εκατ. τεμάχια αξίας 24,6 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 0,19% στις 5.441,75 μονάδες, ενώ στο +0,74% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.884,15 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,40% στις 2.390,64 μονάδες.

Μικρή διόρθωση και ήπια διάχυση

Μετά από μια ισχυρή ανοδική κίνηση στην πρώτη συνεδρίαση του έτους, η αγορά πήρε μέρος των κερδών της και το διοχέτευσε σε τίτλους της μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης. Η διάχυση του ενδιαφέροντος σε όλο το ταμπλό φαίνεται πλέον να αποκτά ουσιαστική υπόσταση, με τα γνωστά φαινόμενα rotation να ενισχύονται, επιβεβαιώνοντας ότι η αρχή του έτους μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική τόσο για τη διαμόρφωση της τάσης όσο και για τις αποδόσεις, σύμφωνα με τον Ηλία Ζαχαράκη της Fast Finance.

Κατά τον κ. Ζαχαράκη, η νέα χρονιά έχει τη δυναμική να οδηγήσει σε έντονες κινήσεις και υπερβολές, καθώς η εισροή κεφαλαίων γίνεται όλο και πιο επιθετική. Ο φόβος φαίνεται να υποχωρεί αισθητά, ενώ η εμπιστοσύνη ενισχύεται σε καθημερινή βάση. Η μεσαία αλλά και η μικρή κεφαλαιοποίηση δείχνουν ικανές να πρωταγωνιστήσουν σε επίπεδο αποδόσεων το 2026, με αρκετά διαγράμματα να σηματοδοτούν την έναρξη επιθετικών κινήσεων.

Τεχνικά, η αγορά θα χάσει την θετική επιθετική της τάση μόνο εάν κλείσει κάτω από το επίπεδο των 2.132 μονάδων. Όσο συντηρείται σε κλείσιμο η τάση είναι επιθετική με πρώτο στόχο τις 2.176 και δεύτερο τις 2.220 μονάδες, σύμφωνα με την Fast Finance. Μένει να δούμε το εβδομαδιαίο αν μπορεί να κάνει την διαφορά στοχεύοντας στις 2.350 μονάδες.

Στο μεταξύ, τα επίπεδα των 5.397 μονάδων για τον FTSE 25 είναι η επιθετική στήριξη και όσο κλείνει πάνω από εκεί ο επόμενος στόχος είναι οι 5.508 μονάδες. Ο τραπεζικός κατάφερε να σπάσει έστω και καθυστερημένα σε σχέση με τον ΓΔ την συσσώρευση και να ψάχνει ουσιαστικά τις 2.438 μονάδες σε πρώτη και το υψηλό της προηγούμενης περιόδου στις 5.475 μονάδες σε δεύτερη.

Ο τραπεζικός δείκτης ξεχώρισε στην πρώτη συνεδρίαση του έτους, υπενθυμίζοντας ότι απέχει μόλις 95 μονάδες από τα υψηλά του 2025, τη στιγμή που ο Γενικός Δείκτης έχει ήδη κινηθεί 23 μονάδες υψηλότερα. Παραδοσιακά, το πρώτο διάστημα του έτους έχει δώσει ικανοποιητικές αποδόσεις και όλα δείχνουν ότι το μοτίβο αυτό ενδέχεται να επαναληφθεί και φέτος, καταλήγει η Fast Finance.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, οι Coca Cola και Aktor έκλεισαν με απώλειες που ξεπέρασαν το 2%, ενώ άνω του 1% ήταν η πτώση σε ΔΕΗ, Motor Oil και ΔΑΑ. Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι ΕΥΔΑΠ, Βιοχάλκο, Jumbo, ΟΠΑΠ, Πειραιώς, Εθνική, Σαράντης, Optima bank, ΟΤΕ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Στον αντίποδα, η ΕΛΧΑ σημείωσε άλμα 4,23%, με τη Helleniq Energy να κερδίζει 3,52%. Άνω του 1% ήταν η άνοδος σε Κύπρου, Eurobank, Aegean, Cenergy και Alpha Bank, ενώ ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Metlen, Τιτάν και Λάμδα.