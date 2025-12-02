Η ελληνική αγορά γυρίζει σελίδα και εισέρχεται σε μία νέα εποχή, έπειτα από την εξαγορά του πλήρους μετοχικού κεφαλαίου της πρώην ELPEDISON από την HELLENiQ ENERGY. Η νέα εταιρεία, με την επωνυμία Enerwave, παρουσιάζει μία ενιαία και δυναμική εταιρική ταυτότητα, η οποία γίνεται εμφανής σε όλα τα σημεία επαφής με πελάτες και συνεργάτες.

Η νέα αυτή ταυτότητα αποτυπώνει το όραμα για μια εταιρεία που «γεννά το κύμα» της νέας ενεργειακής πραγματικότητας: εξωστρεφής, τεχνολογικά αναβαθμισμένη και απόλυτα προσαρμοσμένη στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή. Το όνομα Enerwave συμβολίζει την ενέργεια που μεταμορφώνεται σε δυναμική κίνηση και εξέλιξη, έναν συνδυασμό που αντιπροσωπεύει τη φιλοσοφία του Ομίλου για το αύριο.

Αποτελώντας τον κεντρικό βραχίονα της HELLENiQ ENERGY στην αγορά λιανικής και παραγωγής ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, η Enerwave ενισχύει τη μετάβαση του Ομίλου σε έναν πλήρως καθετοποιημένο ενεργειακό παίκτη, ικανό να ανταποκριθεί στις διαρκώς αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς.

Με δύο ιδιόκτητες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, ένα δίκτυο 35 καταστημάτων με υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, το οποίο συνεχώς επεκτείνεται, καθώς και με ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών, η Enerwave συνδυάζει τις επενδύσεις, την τεχνογνωσία και την εμπειρία της HELLENiQ ENERGY, αξιοποιώντας στο έπακρο τις υφιστάμενες υποδομές και ενσωματώνοντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συστήματα αποθήκευσης του Ομίλου.

Όπως υπογραμμίζει ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, κ. Ανδρέας Σιάμισιης, η δημιουργία της Enerwave «σηματοδοτεί το επίσημο κλείσιμο του στρατηγικού πλάνου VISION 2025, ανοίγοντας το δρόμο για μια εταιρεία που βρίσκεται κοντά στον σύγχρονο πελάτη και προσφέρει ουσιαστική αξία στην κοινωνία και το περιβάλλον».

Μία νέα ταυτότητα που φέρνει στον επίκεντρο τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Στο πλαίσιο της νέας ταυτότητας, η Enerwave δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό, ενισχύοντας σημαντικά τις online υπηρεσίες της. Νέα εργαλεία για ψηφιακή διαχείριση ενέργειας, αυτόματη παρακολούθηση κατανάλωσης, έξυπνες ειδοποιήσεις, καθώς και ανανεωμένες πλατφόρμες υποστήριξης επιτρέπουν στους πελάτες να έχουν πλήρη εικόνα και έλεγχο της ενέργειάς τους, εύκολα και γρήγορα. Η ψηφιακή εμπειρία αποτελεί βασικό πυλώνα της νέας εποχής Enerwave, με στόχο την απλοποίηση της καθημερινότητας των καταναλωτών.

Η Enerwave ξεκινά τη λειτουργία της με ισχυρό παραγωγικό αποτύπωμα, αξιοποιώντας πλήρως τις δύο ιδιόκτητες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής της στη Θίσβη και τη Θεσσαλονίκη. Οι συγκεκριμένες μονάδες, όχι μόνο ενισχύουν την παραγωγική δυναμικότητα του Ομίλου, αλλά εξασφαλίζουν και σταθερή προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε οικιακούς και επιχειρηματικούς πελάτες. Μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου καταστημάτων, η Enerwave παρέχει αναβαθμισμένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης, δίνοντας πρόσβαση στους καταναλωτές σε καινοτόμες ενεργειακές λύσεις.

Επίσης, οι συνεργασίες με την ΕΚΟ και τις υπόλοιπες θυγατρικές της HELLENiQ ENERGY δημιουργούν σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Οι συνέργειες αυτές διευρύνουν την πρόσβαση σε νέα πελατειακά κοινά, επιτρέπουν την ανάπτυξη ολοκληρωμένων προϊόντων και υπηρεσιών και ενισχύουν τη γεωγραφική κάλυψη της εταιρείας, καθιστώντας την έναν ισχυρό και ευέλικτο παίκτη στο ελληνικό ενεργειακό τοπίο.

Μία πελατοκεντρική προσέγγιση που απαντά στις απαιτήσεις της αγοράς

Προγράμματα με μεγαλύτερη διαφάνεια, προσωποποιημένες υπηρεσίες, ισχυρή ψηφιακή υποστήριξη και σύγχρονα εργαλεία εξοικονόμησης δημιουργούν μια νέα σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη. Η εταιρεία δίνει έμφαση στην ευκολία, στον έλεγχο και στην άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες, διαμορφώνοντας μια πιο ανθρώπινη, απλή και φιλική εμπειρία.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως παράλληλα με την ισχυρή παραγωγική βάση και τις υπηρεσίες της, η Enerwave επενδύει δυναμικά σε τεχνολογικές λύσεις και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αξιοποιώντας τις υποδομές αποθήκευσης και τα σύγχρονα ενεργειακά δίκτυα του Ομίλου. Αυτή η στρατηγική επιτρέπει στην εταιρεία να προσφέρει ολοκληρωμένες, βιώσιμες λύσεις ενέργειας, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες για καθαρή ηλεκτρική ενέργεια.

Η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, όπως υπηρεσίες ενεργειακής διαχείρισης για οικιακούς και επιχειρησιακούς πελάτες, εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό της Enerwave για τη διαμόρφωση μίας σύγχρονης πελατοκεντρικής εμπειρίας. Μέσω της στενής συνεργασίας με τις θυγατρικές του Ομίλου, η εταιρεία δημιουργεί συνέργειες που επιτρέπουν τη γρήγορη προσαρμογή στις απαιτήσεις της αγοράς και την ανάπτυξη νέων ενεργειακών λύσεων, ενισχύοντας σημαντικά την ανταγωνιστικότητά της.

Με μακροπρόθεσμο όραμα ένα μέλλον βιώσιμης ανάπτυξης, η Enerwave θέτει τις βάσεις για να εξελιχθεί σε πυλώνα της ενεργειακής μετάβασης στην Ελλάδα, προάγοντας τεχνολογικά προηγμένες υπηρεσίες και προγράμματα που συνδέουν την παραγωγή και προμήθεια ενέργειας με την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική αξία. Στον σχεδιασμό της επόμενης μέρας περιλαμβάνονται περαιτέρω επενδύσεις σε ΑΠΕ, ανάπτυξη νέων ψηφιακών μοντέλων εξυπηρέτησης και ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των καταναλωτών, ενισχύοντας τον ρόλο της εταιρείας στη βιώσιμη μετάβαση της χώρας.

Τέλος, να σημειώσουμε πως η δημιουργία της Enerwave αποτελεί το επιστέγασμα ενός πολυετούς σχεδίου μετασχηματισμού της HELLENiQ ENERGY, το οποίο εντάσσεται στο στρατηγικό πλάνο VISION 2025. Μάλιστα, όπως ανέφερε και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Σιάμισιης, με την ίδρυσή της Enerwave «Κλείνει επίσημα και με απόλυτη επιτυχία το στρατηγικό πλάνο μετασχηματισμού μας. Η νέα ονομασία και ταυτότητα είναι το πρώτο βήμα για μια ξεχωριστή εταιρία ενέργειας, κοντά στον σύγχρονο πελάτη και με ουσιαστική αξία για την κοινωνία και περιβάλλον».