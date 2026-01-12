Σημαντικό πλήγμα στην δράση εγκληματικής ομάδας που έκλεβε μοτοσικλέτες κατάφερε η Αστυνομία στα Χανιά. Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας δρούσαν συνήθως νυχτερινές ώρες και οι κινήσεις τους έχουν καταγράφει σε βίντεο που έχει εξασφαλίσει το ΒΗΜΑ.

Οι εμπλεκόμενοι εντόπιζαν τα δίκυκλα, κατόπτευαν προσεκτικά τους χώρους στάθμευσης και όταν έβρισκαν την κατάλληλη ευκαιρία τα έκλεβαν. Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά δέκα άτομα ηλικίας από δεκαέξι έως δεκαεννέα ετών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας με σκοπό τη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση. Ενώ, στη δικογραφία περιλαμβάνονται και οι γονείς τους για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων.

Από την έως τώρα έρευνα προέκυψε ότι η εγκληματική ομάδα εμπλέκεται σε τουλάχιστον 27 περιπτώσεις κλοπών μοτοσικλετών, με την προανάκριση να συνεχίζεται, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπλοκής των συλληφθέντων και σε άλλες έκνομες υποθέσεις.