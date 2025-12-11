Στο σοκαριστικό βίντεο φαίνεται κλιμάκιο της αστυνομίας να έχει διακόψει την κυκλοφορία σε όλα τα ρεύματα κυκλοφορίας στην Αττική οδό, προκειμένου να πραγματοποιήσει στοχευμένους ελέγχους σε οδηγούς οχημάτων και μοτοσικλετών.

Όπως καταγράφεται στο βίντεο, την ώρα που οι αστυνομικοί ετοιμάζονται για να ξεκινήσουν τους ελέγχους, ένας μοτοσικλετιστής επιχειρεί ξαφνικά να διαφύγει.

Πατάει γκάζι παρασέρνοντας αστυνομικό ο οποίος σέρνεται στο οδόστρωμα και για καλή του τύχη τραυματίζεται ευτυχώς ελαφρά.

Την ισορροπία του έχασε και ο οδηγος της μηχανής ο οποίος τελικά δεν κατάφερε να διαφύγει και συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

Μάλιστα, στον οδηγό της μηχανής είχαν αφαιρέσει το δίπλωμα οδήγησης ήδη από προηγούμενη παράβαση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι έλεγχοι επικεντρώνονταν στη διαπίστωση κατοχής διπλώματος οδήγησης και νόμιμων πινακίδων κυκλοφορίας. Το βίντεο δείχνει την ένταση της στιγμής και το πόσο γρήγορα η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει κατά τη διάρκεια ενός φαινομενικά τυπικού ελέγχου.