Αστυνομικός, η οποία βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, συνέλαβε το πρωί της Τετάρτης (3/9) στην Κυψέλη 35χρονο αλλοδαπό, τη στιγμή που επιχειρούσε να διαρρήξει σταθμευμένο όχημα.

Η αστυνομικός, που υπηρετεί σε Τμήμα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, κινούνταν πεζή στην περιοχή όταν αντιλήφθηκε τον άνδρα να προσπαθεί να παραβιάσει το όχημα. Χωρίς δισταγμό επενέβη και τον ακινητοποίησε.

Λίγα λεπτά αργότερα έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι τον παρέλαβαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης.

Στην κατοχή του δράστη βρέθηκε εργαλείο θραύσης κρυστάλλων, που φέρεται να χρησιμοποίησε στην απόπειρα διάρρηξης του οχήματος. Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο 35χρονος είχε πρόσφατα αποφυλακιστεί από σωφρονιστικό κατάστημα.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.