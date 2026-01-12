Το αγροτικό βρέθηκε στο επίκεντρο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών από τον Παύλο Μαρινάκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για το αυριανό ραντεβού των αγροτών με τον πρωθυπουργό εξήγησε γιατί θα γίνουν δύο ραντεβού λέγοντας ότι οι συναντήσεις θα γίνουν έτσι, «επειδή εκείνοι δεν ήθελαν να είναι στη συνάντηση με άλλους». «Όμως, η κυβέρνηση δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσίγραφων», είπε στη συνέχεια και πρόσθεσε ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να γίνει η συνάντηση με όλους οπότε και για αυτό θα γίνουν δύο.

Η επιθυμία, όπως είπε ο Παύλος Μαρινάκης, είναι να γίνουν αύριο οι συναντήσεις, όμως, πρέπει να δοθούν εγκαίρως τα ονόματα των εκπροσώπων για λόγους ασφαλείας. Όπως είπε, ο διάλογος πρέπει να είναι εποικοδομητικός και όχι πανηγύρι. Το πιθανότερο, σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, είναι η πρώτη συνάντηση να γίνει στη 1 το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου.

Παρόλα αυτά, ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα από αυτά που έχουν ήδη ανακοινωθεί και εξειδικευτεί. Πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχουν προβλήματα, αλλά όπως είπε το κράτος όταν εξασφαλίζει πόρους «θα κοιτάξει να επιστρέψει όσα περισσότερα μπορεί, να μη χάνουμε το μέτρο. Η κυβέρνηση αυτή έχει δώσει πολλά στον πρωτογενή τομέα».

Για τη συμφωνία Mercosur, ο Παύλος Μαρινάκης επιτέθηκε στα κόμματα της αντιπολίτευσης καθώς όπως είπε δεν ψήφισαν όπως έκαναν οι ευρωομάδες τους. Όπως είπε, δεν ψήφισαν τη συμφωνία που δίνει την ευκαιρία για νέες εξαγωγές, ενώ ταυτόχρονα δεν ψήφισαν ούτε τις διατάξεις που προστατεύουν τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα.

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο κλιμάκωσης, είπε ότι η κυβέρνηση είναι πολύ ανεκτική στις κινητοποιήσεις. Πρόθεση είναι να εκτονωθεί η κατάσταση και να επιστρέψει η ομαλότητα. Μετά από όλα αυτά και από πληρωμές και τη συνάντηση δεν θα υπάρχει καμία δικαιολογία για περαιτέρω κλιμάκωση και στις Αρχές για περαιτέρω ανοχή, τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

«Όποιος δεν έρχεται σε διάλογο, δεν πιστεύει σε αυτά που λέει»

Για την άρνηση του μπλόκου της Νίκαιας να έρθει ο κ. Μαρινάκης εξήγησε ότι από τη πλευρά της κυβέρνησης η πρόσκληση είναι η συνάντηση να γίνει με πρόσωπα πιο αντιπροσωπευτικό γίνεται. Να γίνει συνάντηση που δεν εκπροσωπεί το όλον, τότε είναι άδικο, είπε. Στη συνέχεια είπε με αιχμή, ότι όποιος δεν έρχεται σε διάλογο σημαίνει ότι δεν πιστεύει σε αυτά που λέει.

Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι τα μέτρα είναι αυτά που έχουν ανακοινωθεί και δεν υπάρχει άλλος δημοσιονομικός χώρος. «Όσα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητάνε παραπάνω, ζητάνε ουσιαστικά να φορολογηθούν οι υπόλοιπα πέρα από τον αγροτών», είπε ο κ Μαρινάκης στρέφοντας τα βέλη του κατά του Νίκου Ανδρουλάκη που παρότι βρέθηκε στα μπλόκα και δεν είπε ούτε πως θα δοθούν τα χρήματα και αν συμφωνεί να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τα μπλόκα.

Όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, οτιδήποτε «τεχνικό και διαδικαστικό μπορεί να επιληφθεί είμαστε εδώ για να τα λύσουμε, είναι σημαντικές συζητήσεις για το παρόν και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα». Υπογράμμισε ξανά ότι «δεν υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο για παραπάνω».