Ολοκληρώθηκε η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη των Μπλόκων στη Νίκαια της Λάρισας με τους εκπρόσωπους του πρωτογενούς τομέα παραγωγής με την απόφαση να πάνε σε διάλογο στο Μαξίμου την Τρίτη 13 Ιανουαρίου. Ωστόσο, όπως λένε οι ίδιοι στο «Βήμα», δεν περιμένουν να πάρουν κάτι καινούργιο από τη συνάντηση, για αυτό και μένουν πιστοί στην απόφασή τους να παραμείνουν τα τρακτέρ στους δρόμους.

Μάλιστα, ενώ οι προτάσεις που τέθηκαν επί τάπητος ήταν πολλές, τελικά κατέληξαν να φτάσουν στην Αθήνα χωρίς συλλαλητήριο και χωρίς τρακτέρ. Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αλιείς και οι μελισσοκόμοι είχαν αποφασίσει ήδη από πριν τη Συνδιάσκεψη να μην αποχωρήσουν από τα μπλόκα.

Ποιοι φεύγουν από τα μπλόκα και πάνε στο Μαξίμου;

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «Βήματος», οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής αποφάσισαν να στείλουν δύο επιτροπές στο Μέγαρο Μαξίμου. Η μία θα αποτελείται από 25 αγρότες, οι οποίοι θα χωριστούν ανά περιφέρεια. Δηλαδή, 7 αγρότες από τη Θεσσαλία, 5 από την Κεντρική Μακεδονία, 1 από την Ήπειρο, 1 από την Πελοπόννησο, 1 από την Κρήτη και συγκεκριμένα πιθανότερο από τα Χανιά (σ.σ. ο μόνος νομός που έχει παραμείνει στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων), 1 από τα Νησιά του Αιγαίου, 3 από την Ανατολική Μακεδονία, 2 από τη Δυτική Μακεδονία, 3 από τη Στερεά Ελλάδα και ένας αντιπρόσωπος από τους αγροτικούς συνεταιρισμούς.

Η δεύτερη θα αποτελείται από 6 κτηνοτρόφους, 3 μελισσοκόμους και 1 αλιέα.

Αυτό θα γίνει μόνο και μόνο, προκειμένου να τεθούν καλύτερα τα αιτήματα των κλάδων. Όπως υπογραμμίζουν εκπρόσωποι τους στο «Βήμα», όλοι όσοι βρίσκονται στα μπλόκα από όλους τους τομείς παραγωγής «παραμένουμε ενωμένοι σαν μια γροθιά».

Τα κόκκινα σημεία

Οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής δηλώνουν απογοητευμένοι και εξοργισμένοι με την κατάσταση, ιδίως μετά την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Mercosur. Υπογραμμίζουν δε, ότι είναι ένα από τα βασικά θέματα που έχουν σκοπό να θέσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.