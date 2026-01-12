Φρούδες αποδείχτηκαν οι ελπίδες από τις επιχειρήσεις και τους θεσμικούς φορείς για καλύτερη πορεία της κατανάλωσης κατά την εορταστική σεζόν, καθώς ο συνολικός τζίρος που υπολογιζόταν πως θα κινηθεί στα επίπεδα των 4,5 δισ. ευρώ, ελαφρώς δηλαδή υψηλότερα από τον αντίστοιχο περσινό, δεν επετεύχθη.

Παρά το γεγονός πως το «δώρο» των ιδιωτικών υπαλλήλων λειτούργησε καταλυτικά από τα μέσα Δεκεμβρίου και μετά, όταν άρχισε δηλαδή να καταβάλλεται, η κίνηση εντάθηκε αισθητά, δίνοντας ώθηση κυρίως σε αγορές ένδυσης, υπόδησης, καλλυντικών και δώρων.

Η γενικότερη πτώση αποτυπώθηκε στην έρευνα του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ για την αγοραστική κίνηση κατά την εορταστική περίοδο, σύμφωνα με την οποία περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις (52%) κατέγραψαν χαμηλότερες πωλήσεις συγκριτικά με πέρυσι.

Με αφορμή τα αποτελέσματα της Έρευνας του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ για την αγοραστική κίνηση κατά την εορταστική περίοδο, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Σταύρος Καφούνης δήλωσε:

«Τα αποτελέσματα της έρευνας του επιστημονικού επιτελείου της ΕΣΕΕ αποτυπώνουν στην εορταστική αγορά χαμηλότερες πωλήσεις σε σχέση με το περασμένο έτος και συγκρατημένη επισκεψιμότητα. Μάλιστα, για το σύνολο του τζίρου το 2025, οι εκτιμήσεις των εμπόρων δεν είναι αισιόδοξες. Αλλά και για το άμεσο μέλλον, οι προσδοκίες τους για την εξέλιξη των πωλήσεων κατά την περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων διαμορφώνονται σε χαμηλά επίπεδα, αναβάλλοντας έτσι επενδύσεις και προσλήψεις. Οι χαμηλές επιδόσεις στις γιορτές δεν κατόρθωσαν να αναπληρώσουν τις απώλειες που προηγήθηκαν σε ολόκληρο το έτος αλλά συσσωρεύονται στις υφιστάμενες προκλήσεις για τις εμπορικές επιχειρήσεις όπως το αυξημένο λειτουργικό κόστος, τις οικονομικές υποχρεώσεις, τη μειωμένη καταναλωτική δαπάνη, το διογκωμένο κόστος προμηθευτών, τη διαχείριση των ανατιμήσεων, καθώς και σοβαρούς εξωγενείς επιβαρυντικούς παράγοντες, όπως ο ανταγωνισμός από τις μεγάλες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου τρίτων χωρών. Όλα δείχνουν πως, χωρίς στοχευμένα μέτρα στήριξης της χρηματοδότησης και ελάφρυνσης φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων από την Πολιτεία, το 2026 θα δοκιμάσει τις αντοχές χιλιάδων εμπορικών επιχειρήσεων».

Ποιες επιχειρήσεις κέρδισαν τα Χριστούγεννα

Υψηλό ήταν το ποσοστό (32%) των επιχειρήσεων με πωλήσεις στα περυσινά επίπεδα. Τα αποτελέσματα διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος των διακινούμενων προϊόντων καθώς τα τρόφιμα σημείωσαν σαφώς καλύτερες επιδόσεις αναφορικά με τα υπόλοιπα αγαθά.

Στις επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν χαμηλότερες πωλήσεις κατά τη φετινή εορταστική περίοδο, το 46% δήλωσε μείωση έως 10% και 1 στις 3 (34%) δήλωσε πτώση τζίρου από 11% έως 20%.

Αυτό σημαίνει πως, με αναγωγή επί του συνόλου των επιχειρήσεων του δείγματος της Έρευνας, 4 στις 10 (42%) δήλωσαν μείωση τζίρου έως και 20%.