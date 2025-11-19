Όταν μια φυσική καταστροφή χτυπά μια περιοχή, δεν αφήνει πίσω της μόνο ζημιές σε υποδομές και περιουσίες. Αποδιοργανώνει ζωές, οικονομίες και κοινότητες ολόκληρες. Ιδίως για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με μικρότερα αποθέματα κεφαλαίων και περιορισμένη πρόσβαση σε εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης, η απώλεια εισοδήματος και ρευστότητας μπορεί να αποδειχθεί καταλυτική.

Η Θεσσαλία, που δοκιμάστηκε σκληρά από πλημμύρες, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μικροί επαγγελματίες, βιοτέχνες, καταστηματάρχες και παραγωγοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με την πιθανότητα να αναστείλουν τη λειτουργία τους ή να πρέπει να επιχειρήσουν ένα νέο ξεκίνημα.

Με στόχο τη στήριξη αυτών ακριβώς των επιχειρήσεων, η Εθνική Τράπεζα, σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, προσφέρει μέσω του Ταμείου Μικροδανείων Ανάκαμψης από Φυσικές Καταστροφές ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ ευκαιρίες χρηματοδότησης για την ενίσχυση της προοπτικής βιώσιμης ανάκαμψής τους με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Έτσι, δεν ενισχύεται μόνο η βιωσιμότητα κάθε επιχείρησης ξεχωριστά, αλλά και η συνοχή της τοπικής κοινωνίας, η διατήρηση των θέσεων εργασίας και η αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας.

Τι είναι το Ταμείο Μικροδανείων Ανάκαμψης από Φυσικές Καταστροφές

Το Ταμείο Μικροδανείων Ανάκαμψης από Φυσικές Καταστροφές ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, είναι ένα νέο Ταμείο που στοχεύει στη στήριξη πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, καθώς και ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι επλήγησαν άμεσα ή έμμεσα από φυσικές καταστροφές. Στόχος είναι να δοθεί η απαραίτητη ρευστότητα, ώστε να συνεχίσουν ή να ανακτήσουν γρήγορα την οικονομική τους δραστηριότητα, να διατηρήσουν θέσεις εργασίας και να μπορέσουν να ξαναβρούν τον βηματισμό τους.

Αρχικά, η δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που λειτουργούν τουλάχιστον 1 έτος πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στο ΟΠΣΚΕ.

Τα δάνεια του Ταμείου συγχρηματοδοτούνται σε ποσοστό 75% από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, με κεφάλαιο που παρέχεται άτοκα.

Χαμηλό Κόστος Δανεισμού και Ευνοϊκοί Όροι

Μέσω του Ταμείου Μικροδανείων Ανάκαμψης από Φυσικές Καταστροφές ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, οι επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν εφάπαξ χρηματοδότηση για Κεφάλαιο Κίνησης Ειδικού Σκοπού, βάσει επιχειρηματικού σχεδίου διετούς διάρκειας το μέγιστο, ποσού από €3.000 έως €25.000, με δυνατότητα κάλυψης και επενδυτικών δαπανών έως του 40% της συνολικής χρηματοδότησης, με διάρκεια από 1 έως 8 έτη και δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 6 μήνες, η οποία -εφόσον επιλεγεί- θα συμπεριλαμβάνεται στη συνολική διάρκεια του δανείου.

Βασικό πλεονέκτημα των χρηματοδοτήσεων μέσω του νέου Ταμείου είναι το μηδενικό επιτόκιο για το 75% του χορηγούμενου κεφαλαίου, που χρηματοδοτείται από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Ως εκ τούτου, μεσοσταθμικά το επιτοκιακό κόστος για τις επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα μειωμένο με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η πρόσβαση σε κεφάλαια.

Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι οι χρηματοδοτήσεις παρέχονται χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις δεν χρειάζεται να διαθέσουν περιουσιακά στοιχεία ως αντικείμενο εξασφάλισης, κάτι που διευκολύνει ιδιαιτέρως τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που ίσως δεν έχουν τέτοιες δυνατότητες.

Η υποστήριξη που παρέχεται προς τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο του Ταμείου δεν περιορίζεται, ωστόσο, μόνο στο σκέλος της χρηματοδότησης. Παράλληλα παρέχονται και υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης (mentoring), επιδοτούμενες από το Ταμείο έως του ποσού €900 ανά ΑΦΜ, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική. Με αυτό τον τρόπο, η επιχείρηση αποκτά εφόδια για να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη χρηματοδότηση που έλαβε.

Γιατί να Επιλέξετε την Εθνική Τράπεζα;

Εάν διαχειρίζεστε μια μικρή ή πολύ μικρή επιχείρηση και αναζητάτε χρηματοδότηση, στην Εθνική Τράπεζα θα βρείτε την υποστήριξη και καθοδήγηση που χρειάζεστε. Επισκεφθείτε ένα από τα Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας, όπου ο εξειδικευμένος Business Banking RM θα σας βοηθήσει να καθορίσετε την καλύτερη στρατηγική για την επιχείρησή σας.

Επιπλέον, αξιοποιώντας τη νέα online υπηρεσία «Σχεδιάζω τη Χρηματοδότησή μου», μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να εξερευνήσετε τις χρηματοδοτικές επιλογές που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες και τους στόχους της επιχείρησής σας.

Περισσότερες πληροφορίες στο nbg.gr

Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Μικροδανείων Ανάκαμψης από Φυσικές Καταστροφές ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»