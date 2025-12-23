Δύο πωλήτριες περιμένουν υπομονετικά στην είσοδο ενός καταστήματος υποδημάτων στην οδό Εγνατία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης την τελευταία Κυριακή πριν από τα Χριστούγεννα. «Οι περαστικοί είναι πάρα πολλοί, αλλά ελάχιστοι μπαίνουν μέσα στο μαγαζί για να ψωνίσουν. Περιμένουμε. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε;», λέει στο Βήμα χαμογελώντας μία από τις δύο κοπέλες.

Το γεγονός ότι οι εμπορικοί δρόμοι «πλημμύρισαν» από κόσμο το τελευταίο Σαββατοκύριακο πριν από τη γιορτή των Χριστουγέννων, λόγω και των ηλιόλουστων ημερών, δεν «μεταφράστηκε» και σε ανάλογη εμπορική κίνηση, σύμφωνα με καταστηματάρχες της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι τη χαρακτηρίζουν ως υποτονική και σαφώς χαμηλότερη συγκριτικά με αντίστοιχες εορταστικές περιόδους στο παρελθόν.

Δεκάδες ξενοίκιαστα καταστήματα

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, σε τρεις από τους πιο εμπορικούς δρόμους της πόλης σήμερα παραμένουν ξενοίκιαστα πάνω από 100 καταστήματα. «Στην οδό Εγνατία τα κλειστά καταστήματα είναι περίπου 80 σύμφωνα με την τελευταία μέτρησή μας. Στην Τσιμισκή είναι 17 και άλλα τόσα στην οδό Μητροπόλεως.

Όταν στην οδό Τσιμισκή, ο οποίος είναι ο καλύτερος εμπορικός δρόμος, είναι τόσα κλειστά καταστήματα, αντιλαμβάνεστε ποιο είναι το κλίμα στην αγορά. Εάν αυτό δεν είναι παρακμή, τότε τι είναι;

Εάν διανύαμε μία οικονομικά υγιή εμπορική περίοδο, δεν θα υπήρχε ούτε… γωνία ξενοίκιαστη σε αυτόν το δρόμο» λέει στο Βήμα ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Παντελής Φιλιππίδης.

Ο ίδιος χαρακτηρίζει «πεθαμένη» την αγορά της πόλης, αποδίδοντας τη χαμηλή κίνηση και τους μειωμένους τζίρους των καταστημάτων στην οικονομική δυσπραγία των πολιτών, αλλά και στον αθέμιτο ανταγωνισμό που βιώνουν οι μικρομεσαίοι καταστηματάρχες από τις μεγάλες πολυεθνικές που έχουν «καταλάβει» τους πιο εμπορικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης.

«Ο κόσμος προσπαθεί να καλύψει πρώτα τις βασικές του ανάγκες – είδη διατροφής, θέρμανση, ηλεκτρική ενέργεια κ.λπ. – και έπειτα να διαθέσει κάποια χρήματα για «είδη δεύτερης ανάγκης», όπως είναι ρούχα, παπούτσια ή άλλα εμπορικά προϊόντα. Δεν φτάνουν τα χρήματα. Μιλάνε για ανάπτυξη, αλλά εμείς δεν τη βλέπουμε…», εξηγεί ο κ. Φιλιππίδης.

«Ο αθέμιτος ανταγωνισμός με τις πολυεθνικές»

Αναφερόμενος ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στην έντονη παρουσία πολυεθνικών εμπορικών ομίλων στην αγορά της πόλης, τονίζει ότι «είναι ο ορισμός του αθέμιτου ανταγωνισμού». Όπως σημειώνει, «δεν πληρώνουν φόρους στη χώρα, γιατί έχουν την έδρα τους σε φορολογικούς «παραδείσους» και έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό ακόμη και με αρνητικά επιτόκια».

«Αυτήν τη στιγμή μόνο μία μεγάλη πολυεθνική διατηρεί 11 εμπορικά καταστήματα μόνο στην οδό Τσιμισκή. Πώς μπορεί ένας μικρομεσαίος έμπορος να τους ανταγωνιστεί! Βρείτε μου ένα νόμο που έχει ψηφιστεί τα τελευταία 15 χρόνια που να είναι στην κατεύθυνση να ενισχύσει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Δεν υπάρχει ούτε ένας. Υπάρχουν ιστορικοί εμπορικοί δρόμοι όπως η οδός Βενιζέλου που «σβήνουν» μέρα με τη μέρα. Η αγορά πεθαίνει κι ας κάνουν ότι δεν το βλέπουν. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, μετά τη λειτουργία του μετρό κάποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων ζήτησαν διπλά και τριπλά ενοίκια», τονίζει ο κ. Φιλιππίδης.

«Κάθε χρόνο και χειρότερα»

«Ξεπούλημα λόγω κλεισίματος», γράφει η επιγραφή έξω από ένα κατάστημα υποδημάτων που βρίσκεται απέναντι από το σταθμό του μετρό στην οδό Βενιζέλου. Λίγα μέτρα πιο κάτω ο 62χρονος Νίκος Σαμακόβλης διατηρεί κατάστημα με ανδρικά ρούχα και όπως λέει… «βιάζεται να βγει στη σύνταξη». Δεύτερη γενιά εμπόρων καθώς, όπως αναφέρει, ο πατέρας του δραστηριοποιούνταν στην αγορά της Θεσσαλονίκης από τη δεκαετία του ΄50 και ο ίδιος ασχολείται από τη νεαρή του ηλικία με το εμπόριο ρούχων.

«Δεν υπάρχει καμία προσδοκία πλέον. Κάθε μέρα είναι από το κακό στο χειρότερο. Παραμονές Χριστουγέννων και να είναι τόσο πεσμένη η κίνηση εγώ δεν έχω ξαναδεί. Περιμένω σε λίγους μήνες να βγω στη σύνταξη για να ησυχάσω. Οι πελάτες που μπαίνουν στο κατάστημα είναι με το… σταγονόμετρο», λέει ο κ. Σαμακόβλης. Στον ίδιο δρόμο μία ιδιοκτήτρια καταστήματος με γυναικεία ρούχα αντιμετωπίζει την ίδια κατάσταση. «Σίγουρα αυτό δεν είναι εικόνα κίνησης που να θυμίζει εορταστική περίοδο. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά…», σημειώνει.

Διερευνητικές… βόλτες μέχρι τελευταία στιγμή

Ακόμη και στην ιστορική αγορά στο Καπάνι οι καταναλωτές φαίνεται να τηρούν στάση… αναμονής σχετικά με τις αγορές τους για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Μέχρι στιγμής οι περισσότεροι διερευνούν τις τιμές, ενώ όπως λένε οι επαγγελματίες της περιοχής, ακόμη και αυτοί που ψωνίζουν είναι φειδωλοί με τις ποσότητες που προμηθεύονται. Όπως αναφέρουν οι καταναλωτές, οι τιμές, κυρίως των κρεάτων, είναι «τσιμπημένες» συγκριτικά με πέρυσι.

«Η τιμή στο μοσχάρι έχει ξεφύγει, αφού δύσκολα θα το βρεις κάτω από 14 ευρώ, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνά και τα 17 ευρώ. Η νωπή γαλοπούλα κοστίζει πάνω από 11 ευρώ το κιλό, οπότε η επιλογή θα είναι το χοιρινό κρέας, το οποίο είναι και το πιο φθηνό», ανέφερε ο Δημήτρης Αλεξιάδης, 45 χρόνων, ιδιωτικός υπάλληλος.

Οι επαγγελματίες ελπίζουν ότι η κίνηση θα κορυφωθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς, όπως αναφέρουν, οι περισσότεροι καταναλωτές κάνουν τις αγορές τους την τελευταία στιγμή. «Είδαμε μια μεγαλύτερη κίνηση από τότε που καταβλήθηκε το δώρο Χριστουγέννων, αλλά όχι κάτι σημαντικό.

Οι περισσότεροι περνάνε να δούνε και να συγκρίνουν τιμές. Ακόμη όμως και αυτοί που ψωνίζουν, παίρνουν μικρότερες ποσότητες συγκριτικά με άλλα χρόνια. Προσπαθούμε και εμείς να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλά γνωρίζοντας τις δυσκολίες του κόσμου», είπε ιδιοκτήτης κρεοπωλείου στην αγορά «Καπάνι».