Ο Άρης απέσπασε ισοπαλία από την ΑΕΚ στο παγωμένο «Κλεάνθης Βικελίδης», με γκολ του Κοϊτά στο 8′ και του Γένσεν στο 11′, σε αναμέτρηση για τη 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, με αποτέλεσμα να πέσει από την πρώτη στην τρίτη θέση της κατάταξης, πίσσω από τον Ολυμπιακό που επέστρεψε στην κορυφή και τον ΠΑΟΚ.

Στο 57ο λεπτό, ο Αρης σκόραρε με τον Ντουντού για δεύτερη φορά, αλλά ο διαιτητής Σάγκι ακύρωσε το γκολ για φάουλ του Ρόουζ στον Ζοάο Μάριο στην αρχή της φάσης με υπόδειξη του VAR, μέσα σε διαμαρτυρίες! Ενα σφύριγμα που στηρίχθηκε στην παρέμβαση του VAR, που δεν είχε λόγο να υποδείξει ανασκόπηση!

Aυτή ήταν η δεύτερη ισοπαλία της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, που πίεσε στο τέλος κι έχασε ευκαιρίες στις καθυστερήσεις. Ο Αρης έμεινε αήττητος σε ακόμα ένα ντέρμπι, αλλά έμεινε με την απογοήτευση για το γκολ που ακυρώθηκε.

Πως ξεκίνησαν οι δύο προπονητές

Στην έδρα του Άρη με το θερμόμετρο να δείχνει 2 βαθμούς Κελσίου, ο Μανόλο Χιμένεθ φρέσκαρε την 11άδα, καθώς ακολουθεί και το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Κύπελλο και ξεκίνησε με τους Καντεβέρε, Γένσεν, Ντούντου και Αλβαρο, αντί των Μορόν (τιμωρημένος), Παναγίδη, Μισεχόι (τραυματίας) και Φαμπιάνο.

Ο Νίκολιτς από την πλευρά του άφησε εκτός τον Ρότα, λόγω ενοχλήσεων και άρχισε με τον Οντουμπάτζο, ο οποίος είχε να ξεκινήσει βασικός από τις 4 Μαϊου του 2025 και το παιχνίδι των play offs με τον Παναθηναϊκό στην Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Άρης μπήκε δυνατά, η ΑΕΚ προηγήθηκε από τη γκάφα του Τεχέρο

Το παιχνίδι ξεκίνησε με γρήγορο ρυθμό και τον Άρη να επιτίθεται, ωστόσο η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ μόλις στο 8′ από τραγικό λάθος του Τεχέρο, που ουσιαστικά έστρωσε στον Λιούμπισιτς κι αυτός στον Κοϊτά για το 0-1.

Απάντησε ο Άρης άμεσα με Γένσεν

Παρά το σοκ και την παγωμάρα για το φτηνό γκολ, ο Άρης αντέδρασε άμεσα. Δυο λεπτά μετά, ο Καντεβέρε βρέθηκε μόνος απέναντι στον Στρακόσα, αλλά ο γκολκίπερ της ΑΕΚ έδιωξε σωτήρια με το πόδι. Στη συνέχεια της φάσης στο 11′, από το κόρνερ του Μόντσου, ο Γένσεν έκανε το κοντρόλ στο δεύτερο δοκάρι και με διαγώνιο δεξί σουτ νίκησε τον Στρακόσα για το 1-1.

Χιόνι και αίσθηση -8!

Ως το τέλος του ημιχρόνου, η ΑΕΚ είχε τον έλεγχο, όχι όμως και ουσία, ενώ ο Άρης αμυνόταν χωρίς προβλήματα. Κάθε ομάδα είχε από τέσσερις τελικές στο πρώτο ημίχρονο, στο τέλος του οποίου το θερμόμετρο έγραφε αίσθηση -8 βαθμούς!

Γκολ ο Γένσεν, το ακύρωσε με VAR o Νορβηγός!

Στο 57′ ο Αρης έκανε την ανατροπή με τον Ντουντού να σκοράρει για το 2-1 και να βάζει φωτιά στο «Βικελίδης». Ο Γένσεν βρήκε με μεγάλη πάσα τον Βραζιλιάνο αριστερά, αυτός σούταρε από μακριά, η μπάλα έσκασε μπροστά στον Στρακόσα και κατέληξε στα δίχτυα! Κι ενώ οι φίλοι του Άρη πανηγύριζαν, ο VARίστας κάλεσε τον Σάγκι, που ακύρωσε το γκολ για φάουλ του Ρόουζ στον Ζοάο Μάριο, στην αρχή της φάσης, προκαλώντας μεγάλες διαμαρτυρίες!

Οι Θεσσαλονικείς κατάφεραν να ελέγξουν το ρυθμό από εκεί και μετά και μέχρι τις αλλαγές του Νίκολιτς. Πάντως, στο 78’, από εκτέλεση κόρνερ του Μόντσου και με τη βοήθεια του αέρα, η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Στρακόσα. Στα τελευταία λεπτά, η ΑΕΚ απώλεσε σπουδαίες ευκαιρίες για να πάρει το «τρίποντο».

Ο Νίκλας Ελίασον νικήθηκε στο διαγώνιο πλασέ από τον Αθανασιάδη, με το Λούκα Γιόβιτς να αστοχεί απελπιστικά από το ημικύκλιο της περιοχής με κενή εστία. Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Πέτρος Μάνταλος σούταρε, η μπάλα βρήκε λίγο σε πόδι αμυνόμενου και πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Άρη. Κάπως έτσι, το 1-1 έμεινε ως το τέλος – τρίτη σερί ισοπαλία ανάμεσα στις δυο ομάδες, στην κανονική διάρκεια της Super League.

Πλέον, αμφότερες στρέφουν την προσοχή τους στα προημιτελικά του Κυπέλλου. Ο Άρης πηγαίνει στην Αθήνα για να παίξει με τον Παναθηναϊκό (Τετάρτη 14/1, 20:30), ενώ λίγες ώρες νωρίτερα η ΑΕΚ περιμένει στην OPAP Arena τον ΟΦΗ (14/1, 17:00).

Διαιτητής: Ροχίτ Σάγκι (Νορβηγίας)

Κίτρινες: Καντεβέρε, Αθανασιάδης, Μόντσου – Πινέδα, Κοϊτά.

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Άλβαρο, Ρόουζ, Φαντιγκά, Μόντσου, Ράτσιτς, Πέρεθ, Γένσεν (80′ Γαλανόπουλος), Ντουντού, Καντεβέρε.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Οντουμπάτζο, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα (61′ Μάνταλος), Λιούμπιτσιτς (66′ Ελίασον), Κοϊτά (84′ Κουτέσα), Ζοάο Μάριο (66′ Βάργκα), Γιόβιτς.