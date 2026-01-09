Συνάντηση στον Λευκό Οίκο με κορυφαία στελέχη των πετρελαϊκών εταιρειών των ΗΠΑ έχει ο Ντόναλντ Τραμπ, με τα θέματα της ατζέντας να είναι αποκλειστικά το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, αλλά και η μείωση των τιμών για τους Αμερικανούς καταναλωτές, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα αποκάλυψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, λίγο πριν από την συνάντηση.

Παρόντες στην συνάντηση είναι μεταξύ άλλων ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο γνωστός δημοσιογράφος Τάκερ Κάρλσον, ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκουμ, ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ και ο διευθυντής του Συμβουλίου του Λευκού Οίκου για την Κυριαρχία Εθνικής Ενέργειας Τζάροντ Άγκεν. Από την πλευρά της πετρελαιοβιομηχανίας παρόντες είναι περισσότερα από 12 στελέχη, μεταξύ των οποίων στελέχη των Chevron, Exxon, Conoco .

Μιλάτε μόνο μαζί μας, όχι με την Βενεζουέλα

Ο Τραμπ ξεκίνησε την συνάντηση πανηγυρίζοντας για την επιχείρηση εναντίον του Νικολάς Μαδούρο, ενώ στη συνέχεια υποστήριξε ότι ήδη η Βενεζουέλα έχει παραδώσει στις ΗΠΑ πάνω από 30 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου αξίας 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όπως ανέφερε ο ίδιος απευθυνόμενος στα στελέχη των εταιρειών, η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι αυτή που θα αποφασίσει ποιες εταιρείες θα επενδύσουν στην εξόρυξη πετρελαίου στην Βενεζουέλα και ότι πριν από την επιχείρηση κατά του Μαδούρο, «οι πετρελαϊκές δεν μπορούσαν να πάνε στη Βενεζουέλα γιατί δεν είχαν εγγυήσεις, ούτε ασφάλεια». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μιλάτε μαζί μας απευθείας. Δεν κάνετε καμία συνεννόηση με τη Βενεζουέλα σε καμία περίπτωση».

Νωρίτερα, λίγο πριν την συνάντηση ο Τραμπ, με ανάρτηση του στο Truth Social είχε θέσει την ατζέντα της συνάντησης γράφοντας μεταξύ άλλων πως: «Η σημερινή συνάντηση θα αφορά σχεδόν αποκλειστικά το πετρέλαιο της Βενεζουέλας και τη μακροπρόθεσμη σχέση μας με τη χώρα, την ασφάλειά της και τον λαό της. Καθοριστικός παράγοντας σε αυτή την εμπλοκή θα είναι η μείωση των τιμών του πετρελαίου για τον αμερικανικό λαό».

Κατά την διάρκεια της συνάντησης του με τα στελέχη της πετρελαιοβιομηχανίας, υποστήριξε ότι το βενεζουελάνικο πετρέλαιο θα μειώσει τις τιμές στις ΗΠΑ, χωρίς βέβαια να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις για αυτή την τοποθέτηση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι το σχέδιο είναι οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες να δαπανήσουν τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια από δικά τους κεφάλαια, όχι από τα χρήματα της κυβέρνησης, για να αναζωογονήσουν τις πετρελαϊκές υποδομές της Βενεζουέλας και τελικά να αυξήσουν την παραγωγή πετρελαίου. Σύμφωνα με τον ίδιο οι εταιρείες δεν χρειάζονται ομοσπονδιακή χρηματοδότηση από τις ΗΠΑ, αλλά «χρειάζονται προστασία και ασφάλεια από την κυβέρνηση» για να μπορούν να λειτουργούν στη χώρα.

Ο Ρούμπιο ξαναπαρουσίασε το σχέδιο τριών φάσεων για τη Βενεζουέλα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο περιέγραψε τις διαφορετικές φάσεις του σχεδίου των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Βενεζουέλα, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι οι εξής:

Πρώτη φάση: Φάση σταθεροποίησης. Ο Ρούμπιο ανέφερε ότι ο Λευκός Οίκος συνεργάζεται με διάφορες Αρχές για να διασφαλίσει ότι θα υπάρχει «αγορά για την πώληση» του πετρελαίου της Βενεζουέλας, ώστε να ωφεληθούν τόσο οι ΗΠΑ όσο και η χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Δεύτερη φάση: Ανάκαμψη. Αυτή, όπως υποστήριξε ο Ρούμπιο, αφορά την επιστροφή σε μια κανονική οικονομία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αυτής, «τα χρήματα θα πηγαίνουν προς όφελος του λαού» και, ταυτόχρονα, θα εξελίσσεται «μια διαδικασία συμφιλίωσης» εντός της Βενεζουέλας.

Τρίτη φάση: Μετάβαση σε κανονική λειτουργία. Ο Ρούμπιο είπε ότι αυτό θα οδηγήσει τη Βενεζουέλα να γίνει «πάλι μια κανονική χώρα». Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, οι ΗΠΑ και η Βενεζουέλα θα έχουν «ισχυρές οικονομικές και διπλωματικές σχέσεις». Αυτό σημαίνει επίσης, πρόσθεσε ο Ρούμπιο, ότι οι εχθροί της Ουάσιγκτον δεν θα έχουν «έντονη παρουσία» στη χώρα, καθώς η Βενεζουέλα θα υποστηρίζει τα συμφέροντα του Λευκού Οίκου.

Ναρκωτικά τέλος, έρχεται το πετρέλαιο λέει ο Βανς

Δηλώσεις έκανε και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος υποστήριξε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση έκανε «ατελείωτα λάθη» στο εξωτερικό χωρίς οφέλη για τον αμερικανικό λαό.

Ο Βανς υποστήριξε ότι οι ενέργειες του Τραμπ στη Βενεζουέλα θα «σταματήσουν τη ροή ναρκωτικών προς τη χώρα μας» και θα επιτρέψουν στις ΗΠΑ να ελέγξουν «ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά αποθέματα που υπάρχουν οπουδήποτε στον κόσμο».

Τι είπαν οι «πετρελαιάδες»

Τον λόγο πήρε και ο διευθύνων σύμβουλος της Exxon Mobil, Ντάρεν Γουντς σύμφωνα με τον οποίο η αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία θα μπορούσε να ξεκινήσει άμεσα τις δραστηριότητές της στη Βενεζουέλα και να εξετάσει μια ενδεχόμενη επιστροφή της στη χώρα.

«Είναι απολύτως κρίσιμο να συγκροτήσουμε μια τεχνική ομάδα που θα αξιολογήσει την τρέχουσα κατάσταση της βιομηχανίας», ανέφερε ο Γουντς.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ConocoPhillips, Ράιαν Λανς, δήλωσε ότι οι αμερικανικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της υποστηριζόμενης από την κυβέρνηση Τράπεζας Εισαγωγών- Εξαγωγών των ΗΠΑ, ενδέχεται να χρειαστεί να εμπλακούν στη χρηματοδότηση των επενδύσεων στον πετρελαϊκό τομέα της Βενεζουέλας, ενώ από την πλευρά του στέλεχος της Chevron υποστήριξε ότι η εταιρεία είναι αποφασισμένη να συνεχίσει τις επενδύσεις στον πετρελαϊκό τομέα της Βενεζουέλας.

Τι σηματοδοτεί η συνάντηση στον Λευκό Οίκο

Η συνάντηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της αμερικανικής κυβέρνησης να πείσει τις μεγαλύτερες ενεργειακές εταιρείες των ΗΠΑ να επιστρέψουν στη Βενεζουέλα. Ωστόσο, στελέχη του κλάδου εμφανίζονται -σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης- επιφυλακτικά απέναντι στο ενδεχόμενο επενδύσεων δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων σε βάθος δεκαετίας, που θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση των πετρελαϊκών υποδομών της χώρας.

Για να επιστρέψει η παραγωγή πετρελαίου της Βενεζουέλας στα επίπεδα πριν από την περίοδο του «σοσιαλισμού», η βιομηχανία θα πρέπει να προχωρήσει σε εκτεταμένες επενδύσεις: κατασκευή αγωγών, εγκατάσταση γεωτρυπάνων, ανάπτυξη λιμενικών υποδομών και δημιουργία αξιόπιστου ηλεκτρικού δικτύου, μεταξύ άλλων έργων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών του κλάδου, στελεχών της αγοράς και του υπουργού Ενέργειας Κρις Ράιτ, το κόστος ξεπερνά τα 10 δισ. δολάρια ετησίως και απαιτεί περισσότερο από μία δεκαετία για να αποσβεστεί.

Παρά τα εμπόδια, η αμερικανική κυβέρνηση εκτιμά ότι τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας μπορούν να λειτουργήσουν ως ισχυρό δέλεαρ για τους επενδυτές. Ως πρώτο βήμα, τα στελέχη της αγοράς παρακολουθούν εάν η Ουάσιγκτον θα προχωρήσει στην άρση βασικών κυρώσεων που έχουν περιορίσει την παραγωγή της χώρας, καθώς και στην παροχή ορισμένων κρίσιμων προμηθειών που απαιτούνται για τη μεταφορά του βαρύτερου τύπου αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας.