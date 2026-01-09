Η έντονη ενασχόληση του προέδρου των ΗΠΑ με την αιφνιδιαστική σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, προκαλεί εκνευρισμό σε συνεργάτες του στον Λευκό Οίκο και σε Ρεπουμπλικανούς βουλευτές, οι οποίοι, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters, εκτιμούν ότι, σε μια εκλογική χρονιά, ο Ντόναλντ Τραμπ θα έπρεπε να δίνει προτεραιότητα στην οικονομία και την υγειονομική περίθαλψη.

Επικαλούμενος τρεις πηγές που γνωρίζουν τις εσωτερικές συζητήσεις, ο συντάκτης του άρθρου σημειώνει πως η ανησυχία εντείνεται, καθώς οι ψηφοφόροι εμφανίζονται ολοένα και πιο δυσαρεστημένοι με τις αυξήσεις τιμών και τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ διαχειρίζεται την οικονομία.

Φόβοι για απώλειες στο Κογκρέσο

Σύμμαχοι του προέδρου φοβούνται ότι η έντονη στροφή του στην εξωτερική πολιτική μπορεί να κοστίσει στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές του ερχόμενου Νοεμβρίου. Παραδοσιακά, το κόμμα του εν ενεργεία προέδρου δυσκολεύεται να διατηρήσει τις έδρες του στις midterms, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν σήμερα οριακές πλειοψηφίες και στα δύο Σώματα.

Η δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων για την οικονομία ενδέχεται να καταστήσει τη φετινή αναμέτρηση ιδιαίτερα δύσκολη.

Η απάντηση του Λευκού Οίκου

Ερωτηθείς σχετικά, ο Λευκός Οίκος υποστήριξε ότι ο Τραμπ είχε πάντοτε ως κορυφαία προτεραιότητα την οικονομία, παραπέμποντας στις πρόσφατες ανακοινώσεις του για τη μείωση των τιμών κατοικίας. Παράλληλα, τόνισε ότι η εξωτερική του πολιτική «υπηρετεί σταθερά το δόγμα America First».

«Ο πρόεδρος θα εργάζεται πάντα για να φέρνει επενδύσεις και απτά αποτελέσματα πίσω στη χώρα», δήλωσε η εκπρόσωπος Άνα Κέλι.

Από τη Γροιλανδία στη Συρία

Οι επιφυλάξεις για τις προτεραιότητες του Τραμπ δεν είναι καινούργιες. Τις τελευταίες εβδομάδες, ο αμερικανός πρόεδρος έχει αφήσει αιχμές για ενδεχόμενη εισβολή στη Γροιλανδία και στον Παναμά, έχει διατάξει βομβαρδισμούς σε στόχους στη Συρία και τη Νιγηρία και έχει εμπλακεί ενεργά στις προσπάθειες για ειρήνευση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Ωστόσο, αξιωματούχοι σημειώνουν ότι οι ανησυχίες αποκτούν πλέον επείγοντα χαρακτήρα, καθώς η κυβέρνηση εισέρχεται σε μια κρίσιμη προεκλογική περίοδο, κατά την οποία σχεδίαζε να δώσει έμφαση στην εσωτερική πολιτική και στα ταξίδια εντός των ΗΠΑ.

«Η οικονομία είναι ισχυρή», επιμένει ο Τραμπ

Σε αλλεπάλληλες συσκέψεις στον Λευκό Οίκο, από τον Νοέμβριο και μετά, συνεργάτες παρουσίασαν στον πρόεδρο δημοσκοπήσεις και στοιχεία από τα social media, που καταγράφουν την ανησυχία των πολιτών για το κόστος ζωής, προτρέποντάς τον να εστιάσει περισσότερο στα οικονομικά ζητήματα.

Ο Τραμπ, σύμφωνα με αξιωματούχο, απάντησε ότι η οικονομία είναι ισχυρή και ότι η εμμονή σε αυτό το θέμα παγιδεύει τους Ρεπουμπλικανούς στο αφήγημα των Δημοκρατικών. Υποστήριξε, δε, ότι ο υψηλός πληθωρισμός οφείλεται στις πολιτικές του προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν, χαρακτηρίζοντας μάλιστα την ακρίβεια «δημοκρατική απάτη».

Η βάση MAGA και το «America First»

Ο Τραμπ επανεξελέγη με σύνθημα το «America First», υποσχόμενος αποφυγή ξένων εμπλοκών και ενίσχυση της οικονομίας. Αν και μέχρι στιγμής, η βάση του δείχνει να στηρίζει την επέμβαση στη Βενεζουέλα, η εξωτερική πολιτική σπάνια κρίνει τις εκλογές για το Κογκρέσο.

Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos τον Δεκέμβριο έδειξε ότι μόλις ένας στους τρεις Αμερικανούς εγκρίνει τον χειρισμό της οικονομίας από τον Τραμπ – το χαμηλότερο ποσοστό της χρονιάς. Αντίστοιχο ποσοστό στήριξε και το χτύπημα στη Βενεζουέλα, αν και η αρχική υποστήριξη μεταξύ των Ρεπουμπλικανών έφτανε το 65%.

Παρασκηνιακές αμφιβολίες

Ρεπουμπλικανοί στο Καπιτώλιο, σύμφωνα με πηγές, αναρωτιούνται κατ’ ιδίαν, γιατί ο πρόεδρος δε δίνει μεγαλύτερο βάρος στις εσωτερικές προτεραιότητες, παρότι δημόσια στηρίζουν τις κινήσεις του στο εξωτερικό.

«Πρέπει να παραμείνει επικεντρωμένος σε όσα απασχολούν πραγματικά τους ψηφοφόρους – όχι σε μετονομασίες κτιρίων και άλλα θέματα, που δεν αγγίζουν το τραπέζι της κουζίνας», σχολίασε ρεπουμπλικανός στρατηγικός σύμβουλος.

Δημοσκοπήσεις και influencers

Για να μετρήσει τις αντιδράσεις της βάσης MAGA, ο Λευκός Οίκος έχει παραγγείλει ειδικές δημοσκοπήσεις σχετικά με τη στάση των ψηφοφόρων απέναντι στη Βενεζουέλα και τη Γροιλανδία. Παράλληλα, έχει στραφεί και σε δεξιούς influencers, επιχειρώντας να διαμορφώσει το αφήγημα γύρω από τις κινήσεις αυτές.

Αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η προβολή ισχύος στο εξωτερικό μπορεί να ενισχύσει – και όχι να υπονομεύσει – το «America First». Το αν αυτή η στρατηγική θα αποδώσει πολιτικά, μένει να φανεί στις κάλπες.