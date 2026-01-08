Σε περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών από σήμερα οι αγρότες, έχοντας προχωρήσει σε καθολικούς αποκλεισμούς εθνικών οδών, παρακαμπτηρίων και κομβικών υποδομών σε όλη τη χώρα.

Ηδη από το πρωί, οι πρώτοι αποκλεισμοί βρίσκονται σε εξέλιξη, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία και εκτεταμένες εκτροπές οχημάτων.

Στο Κάστρο Βοιωτίας, οι αγρότες προχώρησαν στον αποκλεισμό της εθνικής οδού Αθηνών–Λαμίας και των παραδρόμων, επιτρέποντας τη διέλευση μόνο σε ασθενοφόρα και έκτακτα περιστατικά. Η τροχαία έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή σχέδιο εκτροπής της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα. Όπως δηλώνουν οι αγρότες της περιοχής, ο αποκλεισμός θα διαρκέσει σε πρώτη φάση 48 ώρες, με το ενδεχόμενο να επεκταθεί σε 96 ώρες εφόσον δεν υπάρξει ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Παράλληλα, οι κινητοποιήσεις εντείνονται και σε πολλά σημεία της χώρας. Στο μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες παραμένουν στην εθνική οδό Αθηνών–Θεσσαλονίκης και, έπειτα από απόφαση γενικής συνέλευσης, προχώρησαν σε νέες δράσεις. Για σήμερα στις 11:00 έχει προγραμματιστεί αποκλεισμός των σηράγγων στην κοιλάδα των Τεμπών, με τη συμμετοχή τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων, ενώ προηγήθηκε συγκέντρωση στο μπλόκο της Νίκαιας και οργανωμένη πορεία προς το σημείο.

Στη Δυτική Μακεδονία, οι παραγωγοί προχώρησαν σε 48ωρο αποκλεισμό της κυκλοφορίας στη Μπάρα Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, ενώ αποφασίστηκε και ο περιοδικός αποκλεισμός παρακαμπτηρίων οδών κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης. Αντίστοιχα, σε διήμερο αποκλεισμό προχώρησαν και οι αγρότες στον κόμβο Φιλώτα, επίσης επί της Εγνατίας, με τη συμμετοχή αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων.

Την ίδια ώρα, σε 48ωρο αποκλεισμό βρίσκονται τελωνεία στα σύνορα, μεταξύ των οποίων ο Προμαχώνας, η Εξοχή, οι Εύζωνοι και η Νίκη, ενώ για δύο ημέρες έκλεισε και η υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις

Την ίδια ώρα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις των ΜΑΤ και της ΟΠΚΕ βρίσκονται σε επιφυλακή, μεταξύ άλλων και στα διόδια Αφιδνών, καθώς η κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη να μην επιτρέψει παρατεταμένη παρακώλυση των συγκοινωνιών.

Οι αγρότες δηλώνουν πρόθυμοι να ανοίξουν τους δρόμους μόνο εφόσον υπάρξει απευθείας διάλογος με τον πρωθυπουργό, ωστόσο στο εσωτερικό του κινήματος καταγράφονται και φωνές που απορρίπτουν κάθε συζήτηση υπό τις παρούσες συνθήκες. Παράλληλα, βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο επιβολής διοικητικών προστίμων, που μπορεί να φτάσουν συνολικά τα 600 ευρώ — 350 ευρώ για κατάληψη οδοστρώματος και 250 ευρώ για κίνηση αγροτικού μηχανήματος στην Εθνική Οδό.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, το μήνυμα είναι διπλό: από τη μία ξεκαθαρίζεται ότι δεν υπάρχει άλλη ανοχή σε πρακτικές αποκλεισμού δρόμων, από την άλλη διατηρείται ανοιχτή η πόρτα του διαλόγου, υπό την προϋπόθεση όμως ότι οι δρόμοι θα παραμείνουν ανοιχτοί. Όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, στόχος είναι να αποφευχθούν συγκρούσεις μεταξύ αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε «προβοκάτσιες», χωρίς ωστόσο να επιτραπεί «να κοπεί η χώρα στα δύο».

Αυτό είναι το plan b

Κυβερνητικές πηγές αναγνωρίζουν ότι σε περίπτωση καθολικού αποκλεισμού με τρακτέρ, η απομάκρυνση των μπλόκων είναι εξαιρετικά δύσκολη. Το σχέδιο που βρίσκεται στο τραπέζι περιλαμβάνει προληπτικές αστυνομικές επιχειρήσεις μικρής έκτασης για την αποτροπή αποκλεισμών λιμανιών και τελωνείων, την επιβολή διοικητικών μέτρων και προστίμων, καθώς και την ενεργοποίηση ποινικών διαδικασιών όπου απαιτείται.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Live News» του Mega, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι «δύο είναι οι πτυχές: η μία αφορά τη Δικαιοσύνη, η οποία οφείλει να κάνει τη δουλειά της, καθώς τελούνται σημαντικά ποινικά αδικήματα σε βάρος της κοινωνίας. Η δεύτερη αφορά την κυβέρνηση, η οποία μέσω της Ελληνικής Αστυνομίας οφείλει, στο μέτρο του δυνατού, να επιβάλλει τον νόμο».

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε επίσης ότι στις κινητοποιήσεις παρεισφρέουν και «λίγοι που δεν έχουν να χάσουν τίποτα», καλώντας τη μεγάλη πλειονότητα των αγροτών να αντιληφθεί πως «το να φύγουν από τα μπλόκα δεν σημαίνει ότι σταματούν να διεκδικούν, ούτε ότι η κυβέρνηση σταματά να προσπαθεί να δώσει περισσότερα». Όπως είπε, «ο διάλογος μπορεί να γίνει χωρίς τα τρακτέρ στους δρόμους».

Το Μέγαρο Μαξίμου διατηρεί την πρόσκληση για διάλογο που αφορά διαρθρωτικά ζητήματα του πρωτογενούς τομέα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν μπορεί να υπάρξει συνάντηση με τον πρωθυπουργό χωρίς ενιαία εκπροσώπηση του αγροτικού κόσμου και, σε κάθε περίπτωση, όχι με κλειστούς δρόμους.

Σε ό,τι αφορά τα αιτήματα των αγροτοσυνδικαλιστών, στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι πίσω από την αδιάλλακτη στάση ορισμένων υπάρχει προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης. Όπως επισημαίνουν, έχουν ήδη ικανοποιηθεί τα 20 από τα 27 αιτήματα, ενώ τα υπόλοιπα επτά κρίνονται δημοσιονομικά και θεσμικά ανέφικτα. «Τα μέτρα είναι αυτά και δεν υπάρχει περιθώριο για κάτι παραπάνω», είχε ξεκαθαρίσει κατά την παρουσίασή τους ο Κωστής Χατζηδάκης, σημειώνοντας ότι οι περιορισμοί δεν είναι μόνο εθνικοί αλλά και ευρωπαϊκοί.