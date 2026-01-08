Για τα αγροτικά μπλόκα μίλησε ο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ενόψει της έναρξης των 48ωρων αποκλεισμών εθνικών οδών και παρακαμπτηρίων.

«Πιστεύω ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο φτάνουμε σε μια φάση αντιμετώπισης της πολυήμερης εκκρεμότητας. Θέλω να πιστεύω ότι θα φτάσουμε ήρεμα και συναινετικά, γιατί αυτή ήταν η τακτική της κυβέρνησης. Αν αυτό δεν συμβεί, ο νόμος θα εφαρμοστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Αναφερόμενος στη σημερινή ημέρα, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε πως η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, σημειώνοντας ότι, σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ορισμένα μπλόκα έχουν ήδη ζητήσει συνάντηση, γεγονός που, όπως είπε, «ενδέχεται να αλλάζει όσο περνούν οι ώρες».

Υπογράμμισε παράλληλα ότι ο πρωθυπουργός παραμένει στη διάθεση των αγροτοσυνδικαλιστών, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσέλθουν συντεταγμένα και με ενιαία στάση, διαφορετικά τη σκυτάλη του διαλόγου μπορούν να αναλάβουν τόσο ο ίδιος όσο και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναγνώρισε ότι σε τμήμα του αγροτικού κόσμου υπάρχει διάθεση για διάλογο, σημειώνοντας ωστόσο πως «το πράγμα έχει παρατραβήξει» και πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να «παριστάνει τον τροχονόμο. Ο νόμος θα εφαρμοστεί».

Όπως ανέφερε, υπάρχουν τόσο σκληρότερες, ακόμη και κομματικά υποκινούμενες φωνές, όσο και πιο μετριοπαθείς αγρότες που αντιλαμβάνονται ότι η απόλυτη άρνηση συζήτησης «ξεπερνά την κοινή λογική». «Δεν γίνεται να λες ότι έχεις αιτήματα και να αρνείσαι τον διάλογο», τόνισε, προσθέτοντας ότι τέτοιες στάσεις οδηγούν στην απομόνωση από την κοινωνία και πλήττουν τόσο την εθνική οικονομία όσο και τους ίδιους τους αγρότες.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, ο οποίος μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις», την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι αποκλεισμοί, αναγνώρισε ότι «κανείς δεν αγνοεί πως υπάρχουν σοβαρά προβλήματα». Τόνισε, ωστόσο, ότι αν αποτιμηθεί συνολικά το έργο της κυβέρνησης για τον αγροτικό κόσμο, «θα διαμορφωθεί μια εντελώς διαφορετική άποψη».

Ιδιαίτερα δύσκολη η φετινή χρονιά

Ο κ. Τσιάρας επεσήμανε ότι η φετινή χρονιά είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με πολύ χαμηλές τιμές σε βασικά προϊόντα όπως το βαμβάκι και το σιτάρι, ενώ χαρακτήρισε τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ «μια δύσκολη διαδικασία». Όπως υπογράμμισε, η κυβέρνηση έχει ήδη ικανοποιήσει τα 20 από τα 27 αιτήματα των αγροτών, σημειώνοντας μάλιστα ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που παρέχει φθηνό αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι έχει απευθύνει προσωπικά δεκάδες προσκλήσεις για διάλογο, οι οποίες συναντούν, σε αρκετές περιπτώσεις, «απόλυτη άρνηση». Χαρακτήρισε τη συγκυρία «κρίσιμο σταυροδρόμι» για τον πρωτογενή τομέα και επανέλαβε ότι ο πρωθυπουργός έχει θέσει τον εαυτό του στη διάθεση των αγροτών, προειδοποιώντας ωστόσο πως «με τα μπλόκα αδικείται η ίδια η προσπάθεια των αγροτών». «Η πρωτοβουλία αυτή τη στιγμή ανήκει στην άλλη πλευρά», κατέληξε, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν έχει να χωρίσει τίποτα με τους αγρότες, αλλά «κανένας δεν έχει το δικαίωμα να κλείσει τη χώρα».