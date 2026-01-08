Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να συσταθεί η ειδική διακομματική επιτροπή για τον αγροτικό τομέα με διακομματικό προεδρείο. Η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, απάντησε θετικά στην πρόταση του πρωθυπουργού για τη σύσταση της όπου θα μελετηθούν τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Σημειώνεται πως το σχετικό αίτημα έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, μετά όμως τη ρητή διαφωνία του ΚΚΕ η απόφαση για τη συγκρότησή της ειδικής επιτροπής θα ληφθεί σε ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια η ημερομηνία της οποίας θα αποφασιστεί στην επόμενη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων που είναι προγραμματισμένη για την επόμενη εβδομάδα. Τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια.

Για τη θέση του προέδρου της επιτροπής από τη ΝΔ προτείνεται ο Γιάννης Οικονόμου, ενώ αναμένονται οι προτάσεις του ΠαΣοΚ για τη θέση του αντιπροέδρου και του ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση του γραμματέα. Η επιτροπή θα αποτελείται από 26 μέλη, με 14 βουλευτές να προέρχονται από τη γαλάζια παράταξη, 3 από την αξιωματική αντιπολίτευση και 2 από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ.. Τα υπόλοιπα κόμματα αλλά και οι ανεξάρτητοι θα εκπροσωπούνται από έναν βουλευτή.

Ο Γεραπετρίτης ενημερώνει τη Βουλή για τη Βενεζουέλα

Την Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής πρόκειται να ενημερώσει ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.

Όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο υπουργός Εξωτερικών αποδέχτηκε το αίτημα να ενημερώσει τη Βουλή σε ημερομηνία που θα καθοριστεί μετά από συνεννόηση με το προεδρείο της αρμόδιας επιτροπής.

Ωστόσο το αίτημα της Ζωής Κωνσταντοπούλου για ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια με αντικείμενο τη σοβαρή διεθνή κρίση μετά την αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα και έκδοση ψηφίσματος, απορρίφθηκε. Σύμφωνα με τον Κανονισμό που επικαλέστηκε ο Πρόεδρος της Βουλής η Πλεύση Ελευθερίας δεν έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος για τη διεξαγωγή προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση, ενώ όπως είπε σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο Νικήτας Κακλαμάνης, «η Βουλή δεν εκδίδει ψηφίσματα», καθώς κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται στον Κανονισμό της.

Τέλος, εντός του Ιανουαρίου θα συνεδριάσει η Διάσκεψη των Προέδρων για τον ορισμό των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών.